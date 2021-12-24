國衛院奈米調控油脂吸收專利技術授權懷緯生技 造福肥胖者指日可待

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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世界衛生組織(WHO)指出，現在全球肥胖人口已超越總人口數之40%，長時間肥胖會引發許多慢性病，例如：心血管疾病、糖尿病等，會造成人體生命威脅的疾病。因此，控制體重成為現代人所注重的健康課題之一。然而，目前衛福部唯一核准的合法減肥藥物奧利斯他 (Orilstat)，使用者普遍有個共同的困擾：控制不住放油屁、拉肚子，造成使用者生活上的不便及相當程度的尷尬，若為減少副作用降低藥物劑量，卻也同時減低藥物的效用，造成控制體重的成效下降以及時間成本的增加，同時也對此類抗肥胖藥物之整體市場銷售造成相當程度的影響。

針對消費者的困擾，國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維研究團隊，以多年研究中孔洞奈米材料 (mesoporous silica nanoparticles, MSNs) 在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料，搭配抗肥胖藥物使用，能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用，並於12月10日與懷緯生技簽署技術授權，雙方期望早日完成各項試驗流程，並進入技術商品化階段，讓使用者不用再面對尷尬不適的窘況。

（懷緯生技與國衛院日前完成MSNs技術授權簽約儀式。左起：懷緯生技顧問李建德、副總經理高美雯、董事長林瑞岳、國衛院醫奈所研究員羅履維、院長梁賡義、特聘研究員楊重熙；攝影：李淑蓮。）

羅履維研究員研究團隊除了開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料外，於前期研究中也觀察到中孔洞奈米材料經口服後，能高比率從體內與糞便一起排出，顯示此材料具有相當的安全應用性，若搭配抗肥胖藥物，將可減緩目前藥物的副作用。南緯實業集團旗下的懷緯生技在取得國衛院此項研究成果技術授權後，將加速進行後續研發及臨床試驗，以儘速取得食藥署及其他國家之查驗登記，並將藉由南緯集團遍布全球十國為市場鏈結佈局行銷，讓所有肥胖者多能受惠。

（國衛院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維，攝影：李淑蓮）

國衛院院長梁賡義表示，肥胖為現代人的文明病，並且會引發諸多慢性病，幫助民眾在疾病發生之前就從根本開始去控制，維持健康的生活與身體，是未來醫療的趨勢，也是國衛院從事醫藥衛生研究的使命。懷緯生技岳董事長林瑞表示，懷緯生技的使命是以天然物開發應用以塑造人與動物和諧樂活的環境，這次非常高興有機會和國衛院合作，共同為有減重需要的民眾而努力。

國衛院之MSNs技術及專利歷程

據環球生技月刊GBI 2017研究報告指出，預計整體以奧利司他 (Orlistat) 為主要成分之脂肪酶(lipase) 抑制劑類型藥物為主 (市場占有率大於75%) 的減肥藥市場，將自2012年7億5千萬美金，增加到2019年的26億美金 (複合年成長率CAGR約20.7%；平均毛利率約為47%)。然而目前在市面上，利用減低油脂吸收的控制體重藥物，如羅氏鮮 (Xenical) 皆有一些棘手且難以避免之副作用，像是腹瀉、油便等，因此必須降低此類藥物劑量同時也減低藥物的效用，造成控制體重的成效下降以及時間成本的增加，同時也對此類抗肥胖藥物之整體市場銷售造成相當程度的影響。

副作用的形成原因，是因為此類藥物以Orlistat為主要有效成分，作為脂肪酶抑制劑降低進入腸胃道脂肪的降解作用以及體內吸收，促使被抑制無法降解的油脂只得從大腸排出體外，因此導致腹瀉與油便等擾人之副作用。然而，以Orlistat為主成分的脂肪酶抑制劑類型藥物，具有許多相對的市場優勢，國衛院預期未來MSNs可與Orlistat製成新劑型進入市場後，以減緩副作用之功效，將可擴大原市場占有率、規模及領先優勢。

以美國案為申請專利第一案，優先權日為20121221，國衛院MSNs技術研究相關的重要關鍵、創新概念與技術已獲得多項重要國際專利保護；包括：美國正式專利 (US9185928 B2 2015/11/17)、中國專利 (CN104955446 2017/06/20)、歐盟專利(EP2934495, 2017/04/11註冊：英國、德國、法國、義大利以及西班牙)、台灣專利 (I614017, 2017/12/12)、澳洲專利(AU2013361217 A1, 2019)、及加拿大專利 ( 2,895,357, 2019)。

國衛院的I614017專利之專利說明書的體內研究部分：

「將大鼠分為4組。第一組大鼠只以油餵食(n=4)；第二組大鼠以油+MSNs餵食(n=4)，第三組大鼠以油+奧利司他(n=4)餵食；第四組大鼠以油+奧利司他+MSNs(n=4)餵食，在藉由口腔管餵給予橄欖油30分鐘後。混合奧利司他及MSNs並懸浮於水中以形成懸浮液。在實踐中，大鼠先藉由口腔管餵以3H-氚(25μl，3μCi)標記的橄欖油(450mg)餵食，然後奧利司他或懸浮於水中的奧利司他加奈米粒子樣品的組成物在口腔管餵30分鐘之後餵食給大鼠。在24小時候收集糞便，在30分鐘、1小時、2小時、4小時及6小時之後收集血液。糞便和血液分別與ULTIMA GOLDTM Safer LSC Cocktails混合，接著在50℃下藉由酸及過氧化氫的消化後以β發射計數。藉由量測糞便和血液中3H-氚的定量值而獲得糞便和血液的計數，以決定在存在和不存在MSNs下奧利司他的藥物活性。．．．．．．

第2圖顯示MSNs、SiO2奈米粒子及具有四級銨官能基之MSN(MSN-TA)對奧利司他誘發脂肪瀉在體內的作用(由於未吸收的脂肪到達腸而呈過度排氣的便溏)。給予奧利司他和MSN的組成物的大鼠顯示無顯著奧利司他的副作用。．．．．．．

實驗結果表明，中孔洞矽奈米粒子(MSNs)可以是用以減少奧利司他副作用的油固化劑。」

（顯示在大鼠以有或沒有奈米粒子樣品下給予奧利司他(orlistat)24小時之後的照片。照片來源：台灣專利I614017，圖2。）





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