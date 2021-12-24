2030年全球電子垃圾將達7470萬噸 ICT產業加速循環經濟應用

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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根據聯合國發布的《2020 年全球電子廢物監測報告》，2019年全球創紀錄產生了5,360萬噸的電子廢物，由於疫情加速數位化發展，預測到2030年，全球電子垃圾恐將超過7470萬噸！為了對抗日益惡化的電子垃圾問題，歐盟在2020年提出的新版「循環經濟行動方案」（New Circular Economy Action Plan），聚焦於電子與ICT、電池與汽車等資源使用量大，且可回收潛力高的產業，隨著2021年3月歐盟「維修權」生效，電子產品、電器生產商要為其新產品，提供長達10年的維修和零件服務。

全球電子垃圾現況

全球一年電子廢棄物約5,360萬噸，回收和再利用率只17.4%，其中歐洲42.5%,亞洲11.7%、美洲9.4%、大洋洲8.8%、非洲0.9%。從人均產生電子垃圾来看，歐洲人均產生電子垃圾居冠（16.2公斤）、其次分別是大洋洲（16.1公斤）、美洲（13.3公斤），亞洲和非洲分別為5.6公斤和2.5公斤。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，全球一年電子廢棄物約5,360萬噸，已被妥善回收僅佔 17.4%，代表高達570億美元原物料價值被浪費或未被妥善回收，循環經濟需要價值鏈整合，淨零（Net Zero）是企業永續發展的關鍵轉捩點。

歷年全球電子累積的廢棄物已形成垃圾海嘯，根據聯合國發布的《2020 年全球電子廢物監測報告》，2019年全球產生了創紀錄的5,360萬噸電子廢物，從2014年起短短五年內成長了21%，預測到2030年，全球電子垃圾將達到7,470萬噸，電子垃圾成為世界上成長最快的家庭垃圾，其主要原因是電氣和電子設備的更消耗率高、生命週期較短，以及維修的選擇很少。黃正忠認為，因疫情加速全球數位化進展，造成更大量的電子廢棄物，2030年的電子廢棄物恐遠超過當初的估計值。

圖一、2030年全球電子廢棄物預估 （圖片來源：The Global E-waste Monitor 2020）

智慧手機每年平均銷量為15億台，製造一支手機需要500~1,000種不等的塑膠與金屬零件，全球每年電子垃圾有一成來自於智慧手機，不僅使用數量多、使用時間短且回收率低，智慧手機所造成的電子垃圾，對資源、環境、健康等多層面造成衝擊。為了解決全球龐大的電子垃圾問題，必須從生產面和市場面導入產品的維修和回收策略，以減少電子垃圾的產生。

台灣大哥大日前舉辦第三屆《2021年台灣大哥大循環經濟線上論壇》，今年聚焦「ICT產業資源與智慧裝置的價值再生」，台灣大哥大預計於2021年底加入RE100倡議，承諾最遲在2040年達到100%使用再生能源，全力邁向淨零排放目標努力。台灣大哥大副總經理劉麗惠在論壇中分享，台灣每年平均生產28.7公噸的廢棄手機及配件，廢手機存在著對環經衝擊的風險，台灣大哥大從2008年開始展開第一階段「廢手機回收」，14年來累積回收舊手機達17萬支，換算減碳11.6萬公斤、回收的貴金屬經濟效益達353萬元，省下將近1000個家庭的年用電量。2015年啟動進階版「舊機換新機」，由台灣大哥大收購舊手機、經過鑑價再轉銷國內二手市場或東南亞及杜拜等，七年來舊機換新機達5.4萬支，不僅延長手機生命週期減緩衝擊，並累積創造出3.8億元的經濟效益。透過手機資源循環，不僅只是減少廢棄資源，還能促進手機內金、銀、銅、鋁等有價貴金屬的再利用，邁向淨零排放的終極目標。

台灣德國萊因董事總經理王秀雲則分享對於歐洲ICT企業資源循環趨勢的觀察。近年歐美各國紛紛提升電子產品在設計與製造上的可維修程度與回收規範，歐盟啟動循環經濟行動方案、美國則提出涵蓋43國的電子產品環境影評估，目的都在提升電子產品的維修性，鼓勵企業從產品設計上延長產品的使用周期。

圖二、歐美電子產品生命週期的相關規範 （圖片來源：2021/12/14「台灣大哥大循環經濟論壇」，王秀雲簡報）





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