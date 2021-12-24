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鼓勵中小微型企業數位轉型 「臺灣雲市集」上線

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：臺灣雲市集官網）
（圖片來源：臺灣雲市集官網）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2021年疫情真的來了，臺灣中小企業面臨營收衰退的嚴峻挑戰，在財務能力沒有大型企業健全的情況下，超過3,700家中小企業被迫結束營業。另一方面，疫情加速消費行為的改變，新消費型態在疫情過後將成為永久性的改變，舊有的營運模式勢必面臨挑戰。數位轉型是企業未來競爭的主要差異關鍵，今年政府大力推動「雲世代產業數位轉型」計畫，首創政府資源補助全數位化的「臺灣雲市集」平台，目前已經有超過1.4萬家中小企業提出申請，期望加速中小企業的數位轉型。

為鼓勵中小微型企業善用數位科技創新發展商業模式，經濟部中小企業處正在推動的「臺灣雲市集」，整合臺灣市場上各類雲端服務，透過規劃數位點數補助機制，遴選資訊服務廠商、提供多元雲端服務，並建置全數位補助流程，讓中小微型企業在獲得補助點數後，可透過全數位化進行採購，並使用雲端解決方案，除了提供便利、可靠、可信的服務，同時還能降低採購成本。

圖一、臺灣雲市集補助對象 （資料來源：臺灣雲市集官網）
圖一、臺灣雲市集補助對象 （資料來源：臺灣雲市集官網）

臺灣雲市集提供數位點數雲端方案專家服務成功案例四大項服務，協助中小微型企業有效推動數位轉型，尋求市場新機會。

  1. 點數補助：每家中小微企業至多補助30,000點數，透過工商憑證申請後填寫「數位需求自評表」即可獲得點數。而後企業依自付與補助（點數折抵）比例1比4原則進行採購；如點數不足，企業須自行負擔不足之金額。
  2. 雲端方案：分為對內提升營運效率及對外增加客戶與營收兩種，嚴選雲端方案，並要求資服廠商要提供雲端方案的導入、教育訓練及售後服務，中小微企業亦需於導入後給予廠商滿意度評價，以確保服務品質。
  3. 專家服務：依據企業不同數位轉型發展需求，提供各類型專家予以協助，讓中小企業能有效掌握數位轉型的方向。
  4. 典範案例：提供案例說明成功關鍵因素及所選數位工具，其他中小企業可以仿效學習。

臺灣雲市集平台構築數位轉型新商模

近年各行各業都面臨外在環境與消費型態不斷變化等挑戰，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂日前在「數位轉型高峰論壇」中指出，因為這次疫情的經驗，讓臺灣餐飲、零售業者深覺不能只靠實體店面經營，必須改變經營型態。為了加快中小微型企業數位轉型的腳步，今年7月開始，中企處推出首創政府資源補助全數位化的「臺灣雲市集」平台，彙集多達900多項中小微型企業適用的雲端解決方案，從申請數位點數、選購解決方案到請款核銷全線上辦理，完全無紙化作業。為了扶持中小企業發展，希望運用更簡便的申請方式，幫助企業更順利地邁向數位轉型，只要符合補助資格的中小企業，即可申請3萬元補助款，目前已經有1.4萬多家中小企業至雲市集選購雲端方案。


【詳細內容請見《北美智權報》299期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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