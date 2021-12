USPTO將於2022年春邁向數位化新一頁

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2021年12月10日,USPTO局長網誌發表了一則貼文 「Modernizing how we issue patents and trademark registrations」,揭示USPTO (美國專利商標局) 將於2022年邁向數位化新一頁:專利權的授予及商標權註冊會邁入無紙化;可以說是USPTO自2001年開始實施電子化申請系統以來,經過了20年之後,終於步上全面數位化的最後一哩路。

USPTO局長網誌的貼文指出,如同許多服務性機構或是組織一般,必須要為了迎合客戶的需求而不斷推陳出新,而USPTO為了更進一步滿足其協助發明家及企業保護智慧財產權的需求,宣佈於2022年專利權授予及商標權註冊會以電子化方式進行。也就是說,新規上路後,USTPO將不會再寄發紙本的專利證書及商標註冊證書。

專利無紙化

就專利的部分,USPTO在貼文中指出,會在短期內發佈一份建議規則制定通知 (a notice of proposed rulemaking, NPRM),來徵求公眾對USPTO將實施規則修改為以電子方式頒發專利證書的反饋意見;而在截稿日前,修法提案已經公告,公眾可在2022年2月14日前提交意見,所以可以確定的是在2022年2月14日前專利案件還都會維持發紙本證書。根據現行法規 (37 CFR 1.315),在專利授權後,USPTO必須遞送或郵寄專利證書到在發佈時所記錄的通信地址。根據計劃,在變更後USPTO將不再郵寄紙本證書到通信地址,而是改為透過Patent Center、PAIR以電子方式頒發專利證書。專利權人可以通過以上系統下載和列印他們的電子授權專利證書。

貼文指出,此一變革會為專利權人帶來許多好處,最明顯的好處就是縮短等待專利證書的時間。當獲得授權的專利被分配一個專利號之後,新的發證流程會在一週內向專利權人以電子化方式頒發有USPTO封印及局長數位簽名的專利證書, 將每個專利繫屬在USPTO程序的時間縮短約兩週。

商標無紙化

針對商標的部分,雖然不需要進行類似的修改,但USPTO仍然提供公眾對只提供數位註冊證書的意見反饋機會,於截稿日前USPTO已發公告,後再公告更正公眾意見徵集限期,由2021年12月15日改為2022年1月14日。USPTO預計以數位註冊證書取代紙本證書的作業會於2022年春季啟動。

與專利相似,此一新的電子化流程將提供商標權人更方便、更及時的註冊證書,讓商標權人可以在有空的時候隨時查看、下載和列印完整的證書。此一變革可以讓USPTO在簽發商標註冊證書時,不用再印刷、組裝及郵寄紙本註冊證書,因此簽發商標註冊的時程可以縮短1-2 週。USPTO目前每週需要簽發6,000至9,000份紙本的商標註冊證書,因此除了可以縮短作業流程外,也可大量減少紙張的使用量。

一紙證書成絕響?

有一些發明人或是企業都喜歡拿專利證書來「裝飾」公司、辦公室、實驗室……,雖然數位的證書還是可以列印出來,但少了金光閃閃的USPTO壓金印章,總是少了那一點味道。

這點大家可不用擔心,因為即使在專利證書全面數位化後,如果專利權人仍希望繼續收到帶有USPTO壓金印章和USPTO局長簽名的紙本專利證書 (Presentation Copy) 和商標註冊證書,只需要付出每份25美元的代價即可。

至於數位證書的部分,USPTO計劃使用數位印章和局長電子簽名來正式授權專利或商標。





