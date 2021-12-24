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美國專利進步性面面觀 ─ University of Strathclyde v. Clear-Vu Lighting LLC

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：http://www.scientificanimations.com/wiki-images）
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【喻韜／北美智權　專利工程研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

過去兩年對全球來說可說是大疫之年，各種產業在疫情衝擊之下莫不竭力支撐，少數逆勢發展的產業當屬醫療相關產業。在全體人類健康意識不斷發酵之下，除了對抗病毒，對抗細菌也是醫療相關產業的一大利基。可能出讀者意料之外的，「燈具製造商」們為了抗菌裝置早已在專利領域連番交鋒數年。

一切的源起

耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus，MRSA) 是金黃色葡萄球菌的一種，也是一種革蘭氏染色陽性細菌，它對幾乎所有的青黴素類抗生素都具有抗藥性，包括甲氧西林這種醫界以往主要用來治療金黃色葡萄球菌的抗生素。由於抗生素在過去數十年間的濫用，MRSA已從首次發現的英國擴散到全世界，不少媒體稱之為「超級細菌」。萬古黴素 (Vancomycin) 是目前最常見的治療藥物，但回首MRSA的誕生因由，萬古黴素的全面失守也只是時間問題，事實上，科學界已經發現了萬古黴素敏感性減低金黃色葡萄球菌(Vancomycin intermediate-resistant Staphylococcus aureus，VISA)。

為此，科學家嘗試以其他途徑消滅這些細菌，其中一個方式就是以特殊波長的光照射引發細菌內部反常的光化學反應來達成目的，產業界也頗為著重這個領域，於是就有了本篇主題的訴訟與判決。

事實背景

系爭專利申請人，斯特拉斯克萊德大學 (University of Strathclyde)，提出了一種利用可見藍光殺死部分革蘭氏染色陽性細菌的方法，即美國專利第9,839,706號，其中代表性的請求項如下 (涉訟重點以紅色字體標示)：

  1. A method for disinfecting air, contact surfaces or materials by inactivating one or more pathogenic Gram-positive bacteria in the air, on the contact surfaces or on the materials, said method comprising exposing the one or more pathogenic Gram-positive bacteria to visible light without using a photosensitizer, wherein the one or more pathogenic Gram-positive bacteria are selected from the group consisting of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Coagulase-Negative Staphylococcus (CONS), Streptococcus, Enterococcus, and Clostridium species, and wherein a portion of the visible light that inactivates the one or more pathogenic Gram-positive bacteria consists of wavelengths in the range 400-420 nm, and wherein the method is performed outside of the human body and the contact surfaces or the materials are non-living.

由請求項可以看出，該發明主訴更方便的殺菌方法，即不用光敏劑 (photosensitizer) 的方式，也因此出現「without」這種讓專利人感覺一陣辣眼睛的claim language。至於波長的數值限制，攻防兩造並未於此太過糾結。

Clear-Vu Lighting公司，一家位於紐約的照明器材設計與製造商，對PTAB提出inter partes review (IPR)，基於系爭專利不具進步性而成功地撤銷系爭專利。由於似乎事關商業板塊劃分，系爭專利涉及數起訴訟 (見圖1)，斯特拉斯克萊德大學自不會束手就擒，於是對CAFC提出上訴，其上訴基礎為PTAB所為之判斷，「先前技術 (經結合) 已經揭露所有的技術特徵」與「(基於先前技術) 系爭請求項具備對成功的合理預期」有所違誤。

圖1. 節錄自inter partes review裁決
圖1. 節錄自inter partes review裁決

先前技術

Clear-Vu Lighting提出的先前技術分別為兩篇期刊論文，以下略稱為Ashkenazi與Nitzan。

● Ashkenazi

在Ashkenazi中揭露的實驗內容如下，該論文的作者假設對於痤瘡丙酸桿菌 (Propionibacterium acnes) (一種革蘭氏染色陽性細菌) 以及其他可以產生卟啉 (Porphyrin) 的細菌，藍光照射可以使其失去活性。這個理論的基礎在於已知用藍光照射時，卟啉可以有效的傷害細菌，而作者認為其中的機轉是藍光照射卟啉，卟啉會產生自由基，以自由基殺傷細菌。

於是作者提出了一個實驗來驗證他的推測，以一種特殊的培養基來培養痤瘡丙酸桿菌，並供給一種光敏劑，δ氨基乙醯丙酸(δ-aminolevulinic acid，ALA)，它可以在細菌內部提升卟啉的產量，此為實驗組；另外以完全一致的條件再培養一批痤瘡丙酸桿菌，唯獨並不供給ALA，此為對照組。以藍光(407-420nm) 用不同的照射強度、照射時間處理後發現，實驗組的細菌傷亡明顯高於對照組 (注意！對照組的細菌僅有微小損傷)。此外，作者還發現，增加照射的劑量 (光強度、次數等)，不論是對實驗組還是對照組，細菌傷亡都會隨之增加 (見圖2)。

圖2. 節錄自Ashkenazi
圖2. 節錄自Ashkenazi

● Nitzan

該論文基於Ashkenazi的研究內容繼續探討外來性的卟啉是否造成影響，實驗計畫是以一般培養基來培養包含MRSA在內的數種細菌，並依據是否在培養基內供應ALA及卟啉 (從細菌外部) 將實驗分為四組來互相參照 (如下圖，淺黃色底標註者即為MRSA)。

圖3. 節錄自Nitzan
圖3. 節錄自Nitzan

由實驗發現，外來的卟啉對殺傷MRSA幫助不大 (比較ALA- Por- 與ALA- Por+，或是比較ALA+ Por- 與ALA+ Por+)，反而是光敏劑，ALA的存在 (比較ALA- Por- 與ALA+ Por-，或是比較ALA- Por+ 與ALA+ Por+)，可以大幅降低細菌的生存率 (提高藍光對MRSA的殺傷力)。


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