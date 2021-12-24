「元宇宙」概念會如何改變資通訊產業面貌？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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近一、二個月來，科技業界關於「元宇宙」的討論從沒消失過，雖然概念內涵、應用商機眾說紛紜，但每個人都同意的是，元宇宙將是網際網路問世這幾十年來，最大的一波變革，我們使用網路、甚至日常生活、工作的方式，都可能與過往大不相同。

自從2021年10月下旬Facebook創辦人兼CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布公司將更名為Meta，並且將在未來十年大力發展元宇宙（Metaverse）事業後，立刻成為科技業界最熱門的討論話題。由於疫情在過去兩年內加速了生活各個面向的數位轉型，再加上5G通訊標準、半導體先進製程逐漸成熟，一個由元宇宙概念而生的全新資通訊產業生態系，很可能在2022年全面展開。

在疫情當中，居家工作、居家上班的「xFH」已經成為常態，但在元宇宙時代，將更進一步成為虛擬與實體結合的混和模式（圖1）。如果覺得「元宇宙」這名詞太過遙遠，不妨回想居家期間上班、上課的體驗。雖然可以透過電腦螢幕或耳機、麥克風與同事或同學互動，但仍然受到硬體設備的諸多限制，過程也與平常使用電腦無異；而在元宇宙的世界裡，就能在高速運算、大頻寬等技術支援下，打造出幾近真實的互動。換句話說，就算每個學生都在家上課，還是能感受到「同學就在我身邊、老師就在我眼前。」

元宇宙概念，2022起將逐漸發酵

圖1：虛擬/實體無縫接合的元宇宙，是2022年開始的ICT產業主流 （資料來源：資策會MIC，2021年12月）

資策會MIC產業顧問王義智表示，包括虛擬辦公環境、XR遠距協作、AR現場支援等軟體應用已經各自發展中，「但這些還沒有互通、串聯，也就是元宇宙的生態系尚未完整，」他認為，2022年開始，科技巨頭將擔綱領頭羊的角色，投入更多研發資源和人力，讓元宇宙生態系更加完整。

提到最致力於虛實整合的科技巨頭，自然不能忽略結合了電子商務、實體物流、雲端服務的亞馬遜（Amazon）；而在今年11月底，亞馬遜又宣布即將進軍5G電信事業：AWS Private 5G。

可想而知，靠電商起家的亞馬遜瞄準的不是一般消費者，而是企業專網市場。事實上，資策會MIC表示，在5G相關的技術標準中，與產業應用最息息相關的3GPP R-17（5G Evolution）標準，也將在2022年6月制定完成。「這個標準的目標就是在工業物聯網、各類垂直產業應用、還有大規模連接低功耗設備場景等領域的演進與增強，」資策會MIC產業顧問徐子明補充，到了2023年3月時也會將R-18（5G Advance）標準制定完成，屆時5G的技術應用將再從產業應用擴展到能源、醫療等社會生活領域，消費者的沉浸體驗也能再提升。

因此，Amazon選擇現在切入企業5G專網市場正是時候。由於通訊標準逐漸完善，再加上低軌道衛星產業的蓬勃發展，商用通訊需求可望在未來兩年內引爆。亞馬遜本身已經是雲端服務市場的要角，對於企業的網路服務需求相當熟悉，新推出的Amazon Private 5G正是看準了快速布建、客製化、彈性等市場缺口，客戶甚至只需支付網路頻寬使用費，不需要事先投資基礎網通設備，對於資源有限的企業客戶來說，非常有吸引力。

亞馬遜即將投入5G企業專網市場

圖2：亞馬遜的AWS Private 5G服務，號稱只需幾個工作天就能完成基礎網路布建 （資料來源：Private 5G Mobile Networks – AWS Private 5G – Amazon Web Services）

元宇宙得以落地實現的另一個關鍵，在於高效能運算（High Performance Computing, HPC）技術的不斷革新。資策會MIC認為，HPC將是台灣半導體產業未來營收成長的主要驅動力，更將是2022年整體資通訊產業的發展主軸。

從全球半導體製造龍頭：台積電的營收狀況就能看出HPC的重要性。今年第3季台積電營收規模高達140億美元，比去年同期成長了22.6%。其中，HPC所貢獻的營收比例高達37%，僅次於智慧型手機的44%；台積電總裁魏哲家在法人說明會上，更直接指出5G與HPC相關應用是長達數年的產業大趨勢，將帶動長期的結構性成長。

ICT產業正處在激烈變革的前夕。半導體製程的持續精進，使得高速運算、大頻寬通訊愈來愈普及，應用端的各類元宇宙應用，也即將取代當前的線上、線下分野。台灣的ICT業者，千萬不可錯過這波大趨勢。





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