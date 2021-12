「元宇宙」概念會如何改變資通訊產業面貌？

2021年12月10日,USPTO局長網誌發表了一則貼文 「Modernizing how we issue patents and trademark registrations」,揭示USPTO (美國專利商標局) 將於2022年邁向數位化新一頁:專利權的授予及商標權註冊會邁入無紙化;可以說是USPTO自2001年開始實施電子化申請系統以來,經過了20年之後,終於步上全面數位化的最後一哩路。

2021-12-24 13:20