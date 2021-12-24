《專利無形資產系列》讓無形資產可見、可測、可管理—以美敦力收購 Mazor Robotics 為例

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隨著世界從傳統的勞動密集型產業向智慧密集型產業轉移，無形資產 — 例如版權、商標、商譽和專利 — 變得越來越重要。然而，現行會計準則尚未適應這種演變，往往無法在財務報表中反映無形資產，從而給企業帶來不利影響。

本文將介紹無形資產的概念、其重要性以及在財務報表中認列無形資產時所遭遇的挑戰；並以美敦力公司 (Medtronic plc) 收購以色列醫療機器人公司 Mazor Robotics 為例，說明專利無形資產可以如何體現於財務報表。

無形資產的重要性

二十多年來，無形資產的價值已經大大超過了有形資產。根據智慧財產交易促進機構 OceanTomo 針對標準普爾 500 強企業編製的一份報告，無形資產市值超過有形資產已有25年。自2005年，無形資產與有形資產的市值比已達80：20，2020 年該比例為90：10。

圖1. 無形資產與有形資產的市場價值 （資料來源：Ocean Tomo）

什麼是無形資產？

與有形資產相反，無形資產是沒有物理形式（實體）的資產。使用公司的有形資產（土地、工廠、庫存、設備等）來衡量公司的價值很容易，因為我們可以直觀地看到這些東西。然而，對於無形資產，例如智慧財產、商譽或品牌知名度，當前的經濟和會計制度尚未發展出明確的評估方法，導致這些資產缺乏足夠可靠、可記錄在公司財務報表上的帳面價值。

表1是有形資產和無形資產的一些例子。

表1. 有形資產與無形資產

無形資產的共同特點

(1) 無實體形態

無形資產無法實際接觸或看到。它們或多或少具有概念性質，我們只能嘗試從法律或財務文件中提出它們的存在。

(2) 外溢利益性

若排除他人使用某件有形資產，在物理上而言是相對容易的，例如所擁有之車輛或房屋，若能妥善保管，他人很難從中使用而獲得利益；即使所有權受到侵犯，也有明確的法律規定來排除該侵害。然而無形資產如商標、營業秘密或專利權等，由於沒有實體型態，他人很容易就現有的無形資產而受惠，例如以迴避設計、仿冒商品或冒用商標的方式盈利等。相較於有形資產，更是防不勝防，救濟手段也更為複雜。

(3) 可多重授權

有形資產在同一時間只能被有限的實體所佔有，例如，一間辦公室或一輛車在某段時間內只能同時被有限的人使用。而無形資產只要不與某一方簽訂專屬授權協定，就可以同時授權給無限數量的對象。

無形資產的分類

(1) 購入型和自創型

無形資產可根據所取得的來源進行分類。這兩種無形資產都可以在財務報表中認列，但由於自創無形資產存在一定的局限性，導致認列上的困難。因此，大多數無形資產的價值通常都是透過交易來確認的。

(2) 無限期和有限期

無形資產可分為無限期和有限期的無形資產。例如，公司的品牌名稱就屬於無限期的無形資產，會隨著公司的經營活動而存在。涉及公司聲譽、信譽和可信度的商譽也屬於無限期的無形資產。另一方面，專利、商標或版權等智慧財產則取決於法律制度，因此屬於使用壽命有限的無形資產。

無限期和有限期的無形資產之間最大的區別在於是否可以攤銷：無限期的無形資產不能攤銷，而有限期的無形資產可以。例如，如果甲公司以 100 萬美元收購乙公司，有限期的無形資產可以分幾年核銷，而無限期的無形資產則不能攤銷，只能逐年進行減值評估。





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