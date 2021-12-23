扇出型封裝正變得無處不在

【李延／愛集微】

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集微諮詢（JW insights）認為：

扇出型封裝 (Fan-out Panel Level Packaging, FOPLP) 因為能夠提供具有更高I/O密度的更大晶片，大幅減少系統的尺寸，正成為應對異構整合挑戰的不二之選；當FOPLP技術進一步成熟，有越來越多類型的廠商參與進來的時候，扇出型封裝可能會迎來全面的爆發。

由於摩爾定律在7nm以下已經難以維持以前的速度，後端封裝技術對於滿足對低延遲、更高頻寬和具有成本效益的半導體晶片的需求變得越來越重要。而扇出型封裝因為能夠提供具有更高I/O密度的更大晶片，大幅減少系統的尺寸，正成為應對異構整合挑戰的不二之選。

扇出型封裝的興起

扇出（Fan-Out）的概念是相對於扇入（Fan-In）而言的，兩者都遵循類似的工藝流程。當晶片被加工切割完畢之後，會放置在基於環氧樹脂模制化合物的晶圓上，這被稱為重構晶圓。然後，在模制化合物上形成再分佈層（Redistribution Layer，RDL）。RDL是金屬銅連接走線，將封裝各個部分進行電氣連接。最後，重構晶圓上的單個封裝就會被切割。

兩者最大的差異就來自於RDL佈線。在扇入型封裝中，RDL向內佈線，而在扇出型封裝中，RDL既可向內又可向外佈線。其結果就是，扇入型封裝最大只能容許約200個I/O，而扇出型封裝可以實現更多的I/O。

圖1. 扇出型封裝和扇入型封裝

最早的扇出型封裝是英飛淩在2004年提出的，被稱為扇出型晶圓級封裝（Fan-Out Wafer Level Packaging, FOWLP），在2009年開始進行商業化量產。但是，FOWLP只被應用在手機基頻晶片上，很快就達到了市場飽和。直到2016年，台積電在FOWLP基礎上開發了整合扇出型（Integrated Fan-Out, InFO）封裝，用於蘋果iPhone 7系列手機的A10應用處理器。兩者的強強聯手終於將扇出型封裝帶向了新高度。

圖2. 2020-2026年扇出型封裝市場發展預期 （圖片來源：Yole）

如今的扇出型封裝正處在高速增長期中。根據Yole最新的報告，扇出型封裝市場正經歷強勢增長，2020-2026年間的整體CAGR將達15.1%，市場規模在2026年底將增至34.25 億美元。其中，移動與消費領域為16.13億美元，電信與基礎設施領域為15.97億美元，汽車與出行領域為2.16億美元。

花開兩支

扇出型封裝有兩大技術分支：晶圓級扇出型 (Fan-out Wafer Level Packaging，FOWLP) 和面板級扇出型技術(Fan-out Panel Level Packaging, FOPLP)。

FOPLP技術的雛形是嵌入基板式的封裝，將一些無源器件或功率器件嵌入在基板裡面進行RDL互連，形成一個小型化的解決方案。相比FOWLP，FOPLP的封裝尺寸更大，成本更低，很快就成為封裝領域的研發熱點。FOWLP擅長於CPU、GPU、FPGA等大型晶片，FOPLP則以APE、PMIC、功率器件等為主。

FOPLP採用了如24×18吋（610×457mm）的PCB載板，其面積大約是300 mm矽晶圓的4倍，因而可以簡單的視為在一次制程下，就可以量產出4倍於300mm矽晶圓的先進封裝產品。

圖3. FOWLP與FOPLP在尺寸上的差距

FOWLP的發展主要由台積電將InFO提供給IOS生態所推動，現在也有越來越多的頂級手機OEM廠商將採用HDFO（High-Density Fan Out：高密度扇出）設計。不過，FOWLP仍然是一項利基技術，目前只有台積電、三星、ASE等不多的參與者。因其競爭者的扇入式WLCSP和FCCSP仍保有低成本、高可靠性等優勢，核心FOWLP成長也不會特別快速。

5G mmWave的採用可能有助於增加FOWLP的數量，特別是對於OSAT細分市場（RF細分市場）。隨著越來越多的手機OEM廠商希望為應用處理器採用HDFO平臺，FOWLP資本支出預計將增長。

FOWLP市場還具有較大的不確定性，需要新的整合解決方案和高性能扇出型封裝解決方案。但是，該市場具有很大的市場潛力。主流的封裝廠和台積電都已經擁有自己的FOWLP技術，只是命名各有不同。

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