盤點2021年中國智慧型手機發布的三大特色

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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中國手機新品發佈進入冰凍期？

截至2021年10月底，今年以來，包括小米、蘋果等在內的主要智慧手機品牌，已累計發佈95款新品，約為2020年新品發佈總量的94%左右。應該說，從近三年的新品手機發佈節奏來看，每年11月都是新品發佈的一個「冰凍期」，僅有少量手機品牌會選擇在這個月份發佈新品。

比如，2019年11月，當月新品發佈數量僅為9款，2020年11月，當月新品發佈數量僅為4款，而2021年11月，當月新品發佈只有OPPO一家，數量為3款。

簡單說，每年11月和12月基本屬於新品發佈相對無關緊要的兩個月。大致可以確定這兩個月，基本上不會有眾多廠商發佈手機的現象出現。

那麼，對於已經結束的11月，結合之前的廠商發佈情況，今年中國的新品智慧手機發佈有哪些值得關注的要點呢？

盤點一：2021年11月發佈手機數量銳減，成為繼2月和6月的第三個低點

2020年11月，包括華為、中興小米等在內的三家廠商，共計發佈5款手機。

從手機定位上來看，2020年11月發佈的所有手機均定位中端手機。華為象徵性地對之前發佈的手機系列進行補齊。紅米與中興發佈了新系列手機紅米Note9系列以及中興blade系列。發佈的手機處理器基本都是聯發科中端以及驍龍7系列處理器。

從發佈時間上來看，2020年11月華為在月初進行了手機發佈，而紅米以及中興選擇在月末發佈。

2021年，僅OPPO一家廠商在11月進行了手機發佈，共計發佈了3款手機，包括：OPPOReno7Pro、OPPOReno7和OPPOReno7SE。

從發佈的手機定位上來看，11月oppo發佈的手機定位在中高端手機。雖然搭載的是聯發科處理器，不過搭載的卻是聯發科目前最新的旗艦處理器，基本算是旗艦手機。而從發佈時間上來看，OPPO也依然把手機發佈安排在11月底。

可以發現，無論是今年還是去年11月新系列的手機都習慣在月底發佈。而上一年的華為nova系列在9月發佈後，在11月也並沒有新的系列的補充。紅米note11系列提前了一個月在10月底就進行了發佈。這也讓本就手機發佈數量少得可憐的11月雪上加霜。

值得一提的是，很多廠商對於一個系列的手機開始實行「一年兩更」或「一年兩發」的發佈節奏，在年中發佈的很多系列的手機在年末又進行了一次更新。或是在年初發佈的一些系列的手機在年中就進行了更新。

整體來看，類似OPPO Reno系列和榮耀數位系列，給人感覺明顯加快產品更新和發佈速度。

盤點二：2021年前11個月的廠商發佈手機以挖孔螢幕為主，多數手機重量控制出色

截至2021年11月底，包括蘋果、三星、小米、華為、OPPO等在內的主要智慧手機廠商，共計發佈98款智慧手機。

其中，採用挖孔螢幕設計的手機82款，採用水滴螢幕設計的手機2款，採用瀏海螢幕設計的手機6款，採用三段設計的手機4款，採用全螢幕設計的手機4款。

值得一提的是，2021年11月，OPPO發佈的3款手機也全部採用挖孔螢幕設計。

可以看到，今年的挖孔依然屬於智慧手機螢幕的主流設計，甚至一些遊戲手機的螢幕也開始採用挖孔螢幕。剩下的一些螢幕設計基本屬於「過氣」設計，被採用在人民幣千元機或是一些個性化的手機中。

2021年前11個月共計發佈的98款手機中，採用後置三鏡頭的手機64款，採用後置四鏡頭的手機27款，採用後置雙鏡頭的手機7款。

而2020年全年發佈的101款手機中，採用後置三鏡頭的手機43款，採用後置四鏡頭的手機47款，採用後置雙鏡頭的手機6款，採用後置5鏡頭的手機2款，採用後置單鏡頭的手機1款。

可以看到，在2020年四鏡頭的手機還在流行，到2021年基本四鏡頭手機慢慢倒戈三鏡頭手機。究其原因，無疑是相機的數量增加對於拍照並不能帶來實質上的提升，四鏡頭手機有效的相機也只有3顆甚至兩顆相機。





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