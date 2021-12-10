第三代半導體專利角力：美日影響力大 中國以量取勝

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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毫無疑問的，近幾年美、日、韓、中、以及歐洲各國，都在積極的發展第三代半導體 (亦即化合物半導體，又被稱為「寬能隙半導體，WBG」)的技術，其中又以氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）為主。從目前第三代半導體材料及設備的研發來看，碳化矽和氮化鎵是較為成熟及應用較普及的。為了能自由實施技術 (freedom to operate)，除了爭取在技術和市場領先外，專利布局也是各國相關廠商，甚至是政府相當重視的一環。雖然根據《日本經濟新聞》報導，截至今年7月29日為止，碳化矽相關專利影響力最大的前5名都是來自美國及日本的大廠，然而，如以專利總數量來算，中國卻是超前美國的，此一現象值得深入探討。此外，目前日廠已在中國專利布局，但美廠仍未有動靜，後續也值得觀察。

全球碳化矽SiC專利影響力前5大

根據《日本經濟新聞》7月29日的報導，碳化矽相關專利影響力最大的前5名是來自美國及日本的大企業。第一名是美國科銳 （原名Cree，後更名為Wolfspeed），接下來4家都是日本企業，按專利影響力大小，依序為羅姆（Rohm）、住友電工、三菱電機和Denso。

日經的報導乃是依據日本Patent Result所整理出來的資料，Patent Result 的計算方式是基於 2021年7月29日為止的美國已發行專利數量，再把專利數量及受關注程度轉換成分數來算出得分。

按照Patent Result的分析，第一名美國科銳Wolfspeed的強項是在碳化矽基板和磊晶領域、第二名羅姆和第五名的Denso的強項是在降低電力損耗方面、第三名的住友電工擅長碳化矽的結晶結構，而第四名的三菱電機則在半導體裝置的構造方面具競爭力。

第三代半導體半導體的崛起

第三代半導體是中國大陸創造出來的名詞，第一代半導體材料主要是指矽（Si）、鍺（Ge）等半導體材料。作為第一代半導體材料，矽和鍺在國際資通訊產業技術中的應用已極為普遍，像是積體電路、網路、電腦、手機、電視、航空航太、以及各類軍事工程等領域；而第二代半導體指的是像砷化鎵（GaAs）、銻化銦（InSb）等化合物半導體 ；至於第三代半導體（又稱「寬能隙半導體」，WBG）則是碳化矽（SiC）和「氮化鎵」（GaN）等化合物半導體。

現代電子產品，從電腦到智慧型手機，都是以矽晶片為核心的，顧名思義，這些核心晶片是由矽製成的。只要使用單一元素，便可以大量製造高度複雜的矽晶片，在製程技術越來越成熟的情況下，矽晶片的CP值也越來越高，因此保守估計，世界上有80%的半導體產品都使用「矽」這種原料。而剩下的20%則是使用化合物半導體，亦即將元素週期表中的兩種或多種元素結合形成化合物，例如矽（Si）和碳（C）形成碳化矽（SiC）。儘管化合物半導體的製造比矽複雜一些，但它們具有優於矽的3大特性，分別為電源（像是電動汽車的電力電子）、速度（例如5G和雷達的射頻）、和光（用於光纖通信的光子學）。

有多種方法可以將元素週期表中的兩種或多種元素結合起來，從而創造出各種各樣的半導體材料，每種材料都具有獨特的特性。一些較常見的化合物半導體包括：砷化鎵 (GaAs)、氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC)、磷化銦 (InP) 甚至鋁鎵銦磷 (AlGaInP)。其特殊的獨特性意味著化合物半導體的應用越來越多樣化，例如：(1) 電動汽車：增程需要高效碳化矽SiC；(2) 5G：GaN晶片為5G提供高速數據鏈路。此外，碳化矽SiC可取代以往半導體材料的矽酮（Silicone），特別是在功率半導體等用途上，除了提升性能外也有利節能，目前碳化矽已普遍使用在電動車和太陽光電系統的變頻器（PV inverter)上。

中國的企圖心：藉第三代半導體「翻身」

儘管中國大陸一直希望能在半導體領域先給自足，甚至進一步在技術上領先，然而，在現有80%以矽為主的主流半導體市場已被美、日、韓及台灣廠商占據，再加上中美貿易戰及科技戰的影響，美國禁止對中國輸出包括高端半導體設備及材料在內的科技產品，使得中國在主流矽半導體技術難以取得進一步突破，更遑論超越美日韓台。

與第一代半導體市場與技術的成熟相比，第三代半導體的應用可以說是剛起步不久，技術仍在發展階段，因此中國大陸希望能藉此翻身，一舉扭轉頹勢。不過，目前全球第三代半導體仍是由美日歐企業主導。據Yole資料顯示，美國科銳 (Wolfspeed)、ROHM、Infineon、Mitsubishi 和 ST五家企業合計占有SiC 功率半導體80%的市場份額；EPC、Transphorm、GaN system、Infineon四家企業合計佔有 GaN 功率半導體 90%的市場份額；住友電工、美國科銳和 Qorvo 三家企業合計佔有 GaN 射頻 85%的市場份額。

然而，中國大陸也是不遺餘力的在追趕。迎向「十四五」，中國國家重點研發計畫啟動實施 2021 年「新型顯示與戰略性電子材料」重點專項，第三代半導體是其重要的內容。預計 「十四五」規劃期間，國家和地方政府將在教育、科研、人才、融資 等各方面出臺政策，支持第三代半導體的發展。

表1. 中國大陸國家重點研發計畫2021年度專案申報計畫（第三代半導體） （資料來源： CASA Research 整理）

在文章一開始就提到，雖然美日廠商在第三代半導體技術及專利影響力均優於中國，但中國在這方面的專利數量卻是壓倒美日，這是值得深入探討的議題。如以總專利量來看，截至2021年10月為止，全球涉及氮化鎵GaN和碳化矽SiC的半導體領域相關專利共計23,738件，其中中國共布局專利5232件，美國布局專利僅2772件。不過，美國對涉及氮化鎵和碳化矽的半導體相關專利有超過90%的專利擁有2個以上同族，同族數最高超過18；但中國則是85%的專利僅在本土申請，未進行對外佈局。

美國專利佈局雖比中國早近20年，但在2001年之前，該技術年申請量持續低於100件，2001年後年申請量保持在百項左右的水準，近10年發展態勢較為平緩穩定；中國相關專利於1985年最先提出，但專利年申請量在2008年之後呈現快速增長態勢，並於2009年開始超過美國。

這除了顯示中國的專利布局正如火如荼的進行中之外，也反映了第三代半導體在中國市場有相當大的潛力，在規劃專利布局時不容忽視。現在就來一窺究竟。





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