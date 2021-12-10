醫療產業專題報導／遠距醫療專利統計：電子大廠占比高

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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自新冠疫情（COVID‐19）於2019年漫延以來，不僅衝擊全球防疫及醫療體系，更嚴重影響全球各國經濟。由於防疫考量，相關非接觸式診療或非接觸式照護的需求日益提升。另一方面，隨著5G通訊技術步入成熟階段，遠距醫療（Telemedicine）的相關應用也開始蓬勃發展。為此，財團法人專利檢索中心特別製作《遠距醫療專利新視界：5G應用情境與服務模式》報告（下稱《報告》）。

此《報告》乃依據經濟部2020／2021 產業技術白皮書中服務創新領域之智慧醫療主題，藉由近20年相關領域的專利布局，洞悉先進國家的技術脈絡。希望藉此專利布局分析報告，除了能提供國內相關領域廠商可發展之方向重點外，且在研發與專利布局的同時，可有效避開已知的專利壁壘，促進我國遠距醫療產業發展，有助企業提升自身競爭力及進入遠距醫療的國際市場。

如圖1所示，以基礎的技術層面來看，遠距醫療主要是將患者的資料交予遠方的專業醫護人員進行審視，通過其專業意見的傳遞，以使患者得到醫療照護。從應用層面來看，在血液分析、生理體徵記錄等陸續成熟後，遠距醫療的應用才開始有較多實際討論。近年來，AI演算法、5G傳輸技術、動態偵測、行動支付、區塊鏈等技術日益純熟，衍生出遠距醫療更多可能的應用。而到了新冠疫情大爆發，非接觸式醫療需求暴增，也間接推動了像是線上問診、線上診斷、線上處方等遠距醫療市場。

圖1. 遠距醫療體系示意 （資料來源：財團法人專利檢索中心整理）

雖然隨著科技進步，遠距醫療前景可期，但《報告》指出，要探討前述問題前，仍要回歸到現實層面的考量，主要因為遠距醫療的實現涉及到各種法規的規範配套，且不同國家及地區有不同的法令規範；因此，實施遠距醫療的醫療體系必須優先符合法規的規範，再來思考如何提供相關服務。

企業及市場現況

表1為2020 年全球前十大遠距醫療公司。在美國，遠距醫療依其特有的保險給付機制衍生出極為成熟的產業文化，根據Bizvibe 網站統計，2020 年度全球十大遠距醫療公司中有9 間是美國公司，依表1所示，營收第一名為Teladoc 公司，第二名為Doctor On Demand 公司，Teladoc 公司的營收遠超出Doctor On Demand公司有二倍之多。

Teladoc 的服務模式為B2B2C的遠距醫療平台服務，收費方式採取訂閱制或按次收費制，公司的主要收益來自於訂閱服務。《報告》指出此種服務模式成形的主因，在於美國醫療整體支出居高不下，但是對企業端或保險業者而言，提供企業員工福利與保障保險受益人權益又是必行的趨勢，因此企業端或保險業者為其員工或保險受益人支付訂閱費用，當員工或保險受益人有醫療需求時可直接至其平台提出，再由Teladoc 整合醫生資源提供遠距醫療服務。統計至2020 年第3 季，Teladoc 服務的會員數已多達5,100萬。

表1. 2020 年全球前十大遠距醫療公司 （資料來源：財團法人專利檢索中心整理）

根據Mordor Intelligence 的調查資料顯示，遠距醫療的全球市場在2020 年約為382.89 億美元，且預計在2026年達到1683.96億美元，複合年均成長率 （Compound Annual Growth Rate）達28%，在這項調查中評估北美仍為最大市場，而亞太地區也將快速成長。

圖2. 2020 至2026 年遠距醫療全球市場預估 （資料來源：Mordor Intelligence, TELEMEDICINE MARKET ‐ GROWTH, TRENDS, COVID‐19 IMPACT, ANDFORECASTS (2021 ‐ 2026), （瀏覽日期:2021/9/30）；財團法人專利檢索中心整理）

專利檢索及分析方法

為瞭解遠距醫療產業之專利布局概況，《報告》藉由專利分析方法分析近20年在此一產業的相關專利技術，藉以洞悉遠距醫療的技術發展脈絡。其專利分析的流程概分為以下階段：(1)主題技術選定；(2) 專利檢索，其中在專利檢索階段包括檢索策略擬定、檢索工具選定及分析範圍確認。

針對遠距醫療市場成長的原因，《報告》認為除新冠肺炎疫情之外，主要還可歸因於健康照護成本的增加、科技創新的投入、遠距監控的需求提升、慢性病患者的增長等因素。《報告》透過專利分析進一步以瞭解遠距醫療於台灣及其他先進國家之發展趨勢，冀能對有興趣投入該產業的個人或企業有所助益。

在選定主題技術後，《報告》擬定與主題技術相關的5G 應用及照護服務等關鍵字詞，包括：遠距醫療、遠距照護、遠距健康等用語作為主要關鍵字詞，其次搭配功能關鍵字詞：網路，應用或實施對象關鍵字詞：患者、醫事人員等，以該等關鍵字詞為基礎，藉以組合出適切於主題技術之檢索策略及檢索式。

在檢索工具的部分，《報告》選用了Derwent Innovation (以下或稱DI)資料庫，檢索範圍主要包括美國 (US)、中國大陸 (CN)、日本 (JP)、韓國 (KR)、歐洲 (EP)、PCT (WO)、以及台灣 (TW)，以布局該等國家／區域之技術相關之公開 (或公告) 的專利文獻為基礎進行分析。





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