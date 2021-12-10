醫療產業專題報導／新冠肺炎疫情逐漸流感化 疫苗產業機會在哪裡？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雖然新冠肺炎疫情在年底又有反撲趨勢，但長遠來看，也必然走向流感化，人們也必然得定期接種疫苗來預防感染。這對於疫苗產業來說，固然是個值得投入的商業機會，但本刊前文（提升新冠肺炎疫苗全球普及率，專利強制授權是唯一解？）已經分析過，疫苗產業的運作實務與一般藥品其實大不相同，除了技術開發、臨床試驗之外，又該注意哪些地方？

2021年即將步入尾聲，世人皆認為2022年全球可望逐漸恢復疫情前的常態生活，偏偏剛出現的Omicron變種病毒，為這份期待硬是打上一個大問號。從11月初在南非發現這個新的變種後，接連在英國、荷蘭、日本發現確診案例。雖然目前案例多為輕症，但由於傳染風險更大，而且接下來將是傳統的耶誕節長假，世界各國無不嚴陣以待，例如日本就又重起了禁止外國人入境的管制措施。

「我們必須從這場疫情，建立一些正確認識：這種大規模的傳染病，幾乎不可能完全滅絕，」前中研院院長、生策會會長翁啟惠指出，20世紀初期的西班牙大流感，造成了當時全球5億人口感染、5千萬人死亡；進入21世紀後，首先發生了2003年的SARS，隨後又有2009年的H1N1、2012年的MERS，乃至於2019年的COVID-19，幾乎每隔一段時間就會捲土重來，「唯一真正被撲滅的傳染病，可能只有天花而已，」翁啟惠說。

大規模流行傳染病，難以在人類社會中根絕

圖1：全球進行中新冠肺炎疫苗試驗所採用技術分布 （資料來源：COVID-19 vaccine tracker and landscape, World Health Organization, 2021/11/30）

為何病毒傳染難以被滅絕？突變的速度太快、數量太多是主要原因。翁啟惠表示，COVID-19病毒已經演化出超過500個變異種，「但真正有意義、也具備傳染威脅性的只有五種，包括這個最新的Omicron，」提到對未來的疫情預測，翁啟惠認為，目前關於Omicron變種的資料相當有限，還無法做出較完整的判斷，「但疫苗還是控制疫情的重要工具，就算沒辦法控制傳染率，至少能避免重症發生。」

雖然目前已經有AZ、BNT/Pfizer等疫苗可用，但根據世界衛生組織（WHO）最新的統計資料，到今年11月底為止，全球仍有超過300個COVID-19疫苗的實驗研究計畫（含臨床階段與前臨床）正在進行。在其中的135個臨床試驗計畫裡，採用蛋白質次單元（Protein subunit）、RNA和病毒載體（Viral Vector）等較先進生物技術為主流，佔比超過65%，至於傳統減活病毒（Inactivated Virus）的只有13%左右（圖1）。不過，在翁啟惠看來，要對付變異能力強大的冠狀病毒，開發廣效疫苗絕對是必走的路。

「疫苗就兩個特性：突變跟醣化，」翁啟惠解釋，雖然病毒表面的棘蛋白突變速度快，但是被醣分子覆蓋的部分卻較少突變，具備很高的廣效疫苗開發潛力。「所以只要能把醣分子在不傷害棘蛋白結構的前提下撥開，就能誘發出更強的免疫反應，能更有效的對抗新冠病毒，」翁啟惠說。

圖2：新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2）的結構示意圖。橘黃色部份即為醣分子覆蓋區域 （資料來源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronavirus._SARS-CoV-2.png）

疫苗產業要成功關鍵，不能只靠技術研發

但不可諱言的是，疫苗產業成功的難關，技術研發只是其中之一。從產業觀點來看，國光生技董事長詹啟賢指出，根據學術期刊Annals of Internal Medicine發表過的論文，就算不計臨床前的試驗過程，只看完成臨床一、二、三期到領證，成功率也僅有8.6%。「所以一定要謹慎、專業評估，步步為營。」

此外，疫苗的產品認證和製造，也是影響成敗的關鍵。「疫苗開發流程的瓶頸，除了臨床試驗以外，就是量產。」談到這兩年最熱門的新冠肺炎疫苗，詹啟賢表示，去年底的時候，業界就知道Novavax在臨床試驗的免疫反應效果好，「但為什麼AZ、莫德納等產品都上市一段時間了，Novavax還沒拿到許可？問題出在生產面上，」？他表示，雖然Novavax技術面沒有問題，但量產的規劃沒辦法通過美國FDA的審查，上市期程才一延再延。

他也補充，台灣疫苗產業若要走向國際，必須了解產品認證的國際規則。「例如WHO的認證只是一個最低的標準，因為它必須要讓中低收入的國家也能適用，但這樣的認證大國不見得會接受，」因此，詹啟賢認為，疫苗企業還是必須以通過美國FDA、歐盟EMA的認證為目標，雖然過程更加辛苦，卻是成功的必經之路。





【詳細內容請見《北美智權報》298期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】