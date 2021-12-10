醫療產業專題報導／台灣科技醫療投資發展與趨勢

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持會計師連淑凌指出，KPMG在《2021科技醫療投資調查報告》中，針對台灣已投資、以及預計將投資生醫領域的大型科技業者進行問卷調查，企業認為未來三年，「檢測」、「遠距」、「照護」最具投資潛力，代表科技醫療的發展也隨時代而有變化，未來的發展趨向於改善目前醫療環境，以及提供「預防」能量。受訪者普遍認為「健康照護」將持續是未來最具潛力的領域，可作為科技業者未來的策略參考方向。

觀察台灣科技產業發展，許多科技大廠在生技醫療領域已發展多年，只是過去大多以ICT醫材製造研發為其布局重心，隨著AI、5G的前景愈顯明朗，政府與各大企業皆看見台灣醫療市場龐大的潛力，依工研院數據統計，台灣電子資訊產業一整年的產值約7.1兆，佔全球市場的5%；台灣醫療市場的內需年產值約為1.4兆，要將科技能量延伸至生技醫療產業，台灣企業還有許多發揮潛力的空間。

KPMG安侯建業聯合會計師事務與台灣玉山科技協會及所日前共同主辦「2021玉山安侯論壇」，探討台灣科技醫療的投資發展與趨勢。台灣玉山科技協會副理事長童子賢表示，疫情對全球經濟及各產業皆構成重大的衝擊，但同時也浮現新興產業結合的曙光，科技與醫療的整合將對現代醫療產生極大的貢獻。KPMG安侯建業主席于紀隆認為，根據KPMG長期觀察生醫市場脈動，許多台灣科技大廠已將事業版圖拓展到生技醫療相關產業，生技醫療產業智慧化已成為科技業發展的必然趨勢。

台灣科技醫療投資現況

根據KPMG調查，已有67.33%的受訪企業開始在科技醫療領域有所投資，另外32.67%則已開始在規劃，但尚未正式進行投資，且受訪企業高達九成為硬體供應商。依調查訪問數據比例，粗估目前台灣大型科技業已在科技醫療進行投資者的比例為12.43%、正在規劃投資者則有6.03%，顯示台灣科技業跨足生技醫療的佔比不低，未來產業間合作的機會漸增。

圖一、科技醫療領域投資概況 （圖片來源：KPMG《科技醫療投資調查報告》）

台灣ICT產業鏈發展成熟，各大IC設計、代工廠也必須轉型拓展新市場，以跳脫毛利率過低的困境，過去醫療產業為高專業度且進入障礙度高的產業，但隨著產業創新布局，生技醫療被視為極有潛力的產業之一，科技大廠透過極佳的晶片、半導體、顯示器、被動元件各類產品等，打入醫療代工的供應鏈後，再輔以優質的軟體設計與資訊服務，將可創造智慧醫療的新價值。例如，緯創集團目前已投資台灣外十多間醫療新創公司，發揮其在軟體設計與硬體製造的優勢，在生命科學儀、體外診斷器、光學影像設備、助行機器人智慧醫療等五大領域深耕，雖然緯創起初是靠堅實的硬體代工跨足生技醫療市場，軟體的應用才是能長遠發展並成功的關鍵。

台灣生技醫療產業投資布局現況

近幾年台灣許多科技廠紛紛投入醫療生技，融合自身技術，跨域創造應用價值。其中，電子零組件製造技術被應用於已投資(64.71%)或規劃投資者(54.55%)位居首位，近年熱門的數據分析與5G技術則分別佔二、三名。受訪的專家表示，許多台灣科技大廠成立醫療事業群，除了因為本身擁有相關產品外，大部分為原有技術的延伸，尋找新的商業機會、擴大企業版圖。科技與醫療環環相扣，新技術將會帶領醫療生技領域走向新時代，提升產業競爭力。

圖二、已投資者在科技醫療領域使用的技術 （圖片來源：KPMG《科技醫療投資調查報告》）

從科技到智慧醫療，鴻海早在多年前將數位健康作為發展重點，積極布局生醫領域。2009年鴻海轉投資康聯生醫，藉著母集團本身的高科技術優勢，串聯人工智慧、大數據整合個人健康資訊，著手預防醫療領域，在醫病關係中提供客製化的服務。鴻海在今年亦宣布將與英國新創公司GyroGlove合作，專注於數位醫療、穿戴式裝置上的研發與行銷，更預計在台灣設立研發中心，投入更多AI、數據技術在醫療創新產品上。除了著眼於科技醫療，鴻海集團亦攜手台康生技，投資製藥業，擴展他們的醫療事業版圖。隨著台灣人口結構逐漸邁入高齡化，長期照護與精準醫療吸引了許多投資人的目光，除了鴻海以外，緯創、廣達、仁寶以及佳世達等科技大廠，都在生技醫療領域中佔有一席之地。

投資方式方面，台灣大型科技業投資生技醫療的策略分為多種方式，已投資者多用「資本投資」的方式投資科技醫療，其比例高達72.06%，「策略聯盟」則是第二多的投資方式；至於在規劃投資者預計投資的方式上，策略聯盟的投資方式反而是規劃時的首選，或許是在踏入領域前，對領域的熟悉程度不如已投資者，故尋覓商業夥伴與合作之機會將是其初入領域時的首選。

圖三、投資科技醫療方式 （圖片來源：KPMG《科技醫療投資調查報告》）

企業對於政府推動生醫產業之期望

目前台灣經濟部所提出之《中小企業發展條例》與《產業創新條例》，均針對 設備 、 研發 及 人才培育支出 設立投資抵減條例，鼓勵ICT企業投入智慧技術，加強轉型帶動行業升級。《生技醫藥產業發展條例》修正草案也已正式將數位醫療納入獎勵範圍，除鼓勵生技與資通訊產業跨域發展，並將「數位醫療」、「精準醫療」、「再生醫療」以及「受託開發製造(CDMO)」的業者，均納入該條例適用範圍。過去生技新藥條例的「研發」為主，新法則擴大整合為「研發」與「製造」並重，並運用租稅優惠，引領資金投入，強化留才攬才。

在本次報告中，KPMG亦調查政府在推動生醫產業過程中所扮演的角色，以及相關業者認為所需要的官方資源。結果顯示，「已投資者」需要經濟部的協助為大宗(44.12%)，「規劃投資者」則最需要科技部協助(51.52%)，KPMG推論，因技術導入後需要的協助較多為實質補助或租稅減免等；投入前較需要政府針對相關應用與技術之計畫提供研發補助。此外，已投資者生技醫療的型科技業者認為，「租稅優惠」最為重要；規劃進行投資者則視「政府補貼」為最大需求。

圖四、投資科技醫療最需要之政府資源輔導 （圖片來源：KPMG《科技醫療投資調查報告》）

至於投資科技醫療領域最大的挑戰，主要為：「專業技術與人才不足」、「國內市場較小」以及「國內外政策與法規限制」，這些都是台廠拓展海外市場、或與國外廠商合作外銷產品時會遇到的問題，未來大型企業要投入生技醫療領域時，必須格外留意。





【詳細內容請見《北美智權報》298期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】