2021年FinTech新創五大重點回顧

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年COVID-19疫情大爆發後，全球發展深陷前所未見低迷中。為了力抗疫情衝擊，許多新興科技晉升成為抗疫利器，而金融科技（FinTech）也順勢在疫情當道下，協助企業經營加速應變、提供民眾金流服務，與FinTech相關的新創商業模式因而受到市場關注，甚至在2021年逆勢成長。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師楊政霖指出，各大產業近期競相搶搭數位轉型風潮，驅使數位轉型成為當前產業發展新顯學。數位轉型重點在於借助新興科技力提升顧客體驗，因此能賦予金流服務創新體驗的FinTech新創，近期備受市場矚目。MIC從企業、銀行、創投與加速器等投資FinTech新創的近況，梳理出2021年FinTech新創的五大重點方向。

方向一：非接觸式金融服務受到青睞

COVID-19疫情重創全球，不僅嚴重衝擊各國經濟、產業與民生層面發展，居家隔離禁令與保持社交距離更減少人們面對面接觸的機會，除了帶動數位銀行快速發展之外，非接觸式保險、非接觸式支付都是受到關注的非接觸式金融服務。

COVID-19疫情造成無現金金融服務需求大幅成長，投資者看準「非接觸式支付」蘊含商機，陸續搶進投資相關領域新創企業，新創業者也因應市場所需，積極向外募資以快步擴展自身業務。楊政霖舉例，英國倫敦行動支付新創Pomelo Pay，使用創新技術和行動優先的思維方式，為商家提供低成本的電子商務平台和創新的QR代碼解決方案。在疫情期間，Pomelo Pay為了擴展業務向外尋求募資，2020年獲得英國創投Force Over Mass Capital英鎊210萬元的投資。Pomelo Pay近日剛宣布，在由英國投資公司Inference Partners領投的A輪融資中，獲得1000萬美元資金，將用來擴大在歐洲及亞洲業務，下一步計劃往倫敦、新加坡、越南、泰國和菲律賓發展。

圖一、英國新創Pomelo Pay發展非接觸式的行動支付方案。 （圖片來源：Pomelo Pay）

另外，COVID-19使企業及民眾再度意識到保險重要性，「非接觸式保險」新商機因應而生。印尼是世界上保險普及率最低的國家之一，新加坡保險科技新創企業Igloo，在印尼與Ciputra Group的保險部門Ciputra Life合作，於電子商務平台Bhinneka和 Blibli.com上推出了針對COVID-19的保險產品，該產品名為Proteksi COVID-19，為印尼投保人提供額外保護。2020年4月，Igloo在 A+輪融資中獲得InVent投資820萬美元，使Igloo的總資金達到1600萬美元。

方向二：新興借貸業者因疫情衝擊而受惠

COVID-19疫情嚴重衝擊企業發展，許多中小企業經營受到疫情打擊，急需週轉金渡過疫情難關；更有許多民眾因疫情關係收入急速銳減，或是因此失業需要資金援助。在COVID-19疫情延燒下，借貸創新商模也成為熱門投資領域，像是2016年創立新興房地產抵押貸款服務的美國新創Noah，於2019年9月獲得Union Square Ventures領投之500萬美元投資，更於2020年4月獲得1.5億美元投資。楊政霖指出，Noah深獲投資青睞，在於比起其他傳統抵押貸款服務，屋主無須承擔債務及償還貸款的利息。而澳洲知名金融科技新創Judo Bank，目標是成為澳洲最值得信賴的中小企業商業銀行，並鎖定中小企業市場，提供25萬至1,000萬美元的貸款服務，Judo Bank於2020年5月及12月獲得共計5.1億美元投資，今年2月完成第四輪融資2.84億美元。據統計，2020年疫情雖造成澳洲銀行對澳洲小型企業之貸款量萎縮，卻讓Judo Bank貸款服務量大幅成長，顯見在疫情肆虐下，中小企業貸款服務極為熱門。

方向三：普惠金融再度備受矚目

為了抑制疫情不斷蔓延，各國紛紛祭出封城或限制外出等禁令，卻嚴重影響偏遠或金融基礎設施落後地區金融服務使用情況。因此，2005年聯合國早先提出的「普惠金融」（Inclusive Financing）概念，近期因COVID-19疫情再次受到各界重視。普惠金融，意指不論貧富貴賤或性別差異等，人們均可平等享有金融服務持續使用之權利，如當前的微型保險、微型養老金或小額借貸等金融產品服務，都蘊含著普惠金融概念。在這次疫情期間，許多地區都是仰賴金融科技新創，解決了當地金融服務不夠普及的問題。

美國新創Chipper Cash提供非洲地區跨境匯款服務，以解決非洲金融基礎設施不足所導致的跨境匯款不易。因致力於發展普惠金融，2020年6月Chipper Cash獲得Catalyst Fund與500 Startups等投資方投資。另外，國際知名加速器Y Combinator，2020年12月投資總部位於新加坡的金融科技新創Finantier，Finantier想要解決印尼約1.39億民眾銀行帳戶資金不足的課題，並提供金融服務給無銀行帳戶的民眾。Finantier的CEO Rojas指出，在東南亞這樣的地區，大約60%～70%的成年人沒有銀行帳戶或銀行帳戶不足，Finantier為這些消費者提供數字錢包、電子商務平台，透過開放金融和為金融機構創建基礎設施，為最終用戶提供更多與眾不同的服務。

方向四：先買後付成為創新商業模式

疫情不僅衝擊民眾收入並降低消費力，更影響還款能力甚至可能瀕臨信用破產。楊政霖指出，有別於信用卡，鎖定小額消費、主打低申請門檻且無卡分期付款之「先買後付」（Buy Now, Pay Later）模式，在疫情期間備受市場關注。

成立於2016年1月的美國新創Sezzle，主打提供自家網購平台用戶6週4期零利率的先買後付購物服務。近期更看準澳洲投資者對於先買後付模式之投資熱潮，因此Sezzle在2019年7月於澳洲證券交易所（AXS）上市。Sezzle迄今市值已達澳幣4億元，更與超過2.6萬間商家合作，用戶數亦突破100萬人。

同樣主打先買後付商業模式的，還有創立於2014年的澳洲新創Afterpay，已在澳洲與紐西蘭逐漸打響名號。在2018年至2020年期間，Afterpay市場版圖更分別擴及至美國、英國與加拿大。2016年5月時，Afterpay於澳洲上市。截至2021年6月30日，Afterpay為全球超過1,600萬名消費者、近10萬個商家提供服務，顯見Afterpay新型態先買後付模式大獲市場青睞。因此在今年8月，數位支付公司Square宣布收購Afterpay，這項併購案總值高達290億美元，Square就是為了搭上「先買後付」的新興趨勢，Square計劃將Afterpay整合到其現有的賣家和 Cash App業務部門，即使是最小的商家也能在結帳時提供先買後付功能。

圖二、Square Inc.近日宣布收購提供「先買後付」服務的澳洲新創商Afterpay。 （圖片來源：Afterpay官網）

方向五：嵌入式金融科技掀起新一波商機

「嵌入式金融科技」（Embedded FinTech）可說是為「非」金融領域業者開創出嶄新商機。楊政霖表示，嵌入式金融科技指的是FinTech業者向非金融業者客戶提供金融服務的技術或資訊系統，讓非金融領域企業鏈結嵌入式金融科技，在擴展自家產品服務範疇的同時，也賦予顧客更創新的FinTech服務體驗。2016年成立之「銀行即服務」（Banking-as-a-Service）領域的德國新創Solarisbank，為一般企業提供「銀行即服務」解決方案，企業只須使用Solarisbank API，即可將銀行服務嵌入自家產品服務中。Solarisbank在今年7月完成1.9 億歐元的D輪融資，由Decisive Capital Management領投，並得到包括Pathway Capital Management、CNP 和Ilavska Vuillermoz Capital等成長型投資者的支持。

搶攻FinTech服務抗疫商機

目前雖已進入2021年後疫期時代，但COVID-19疫情持續延燒，短期內企業營運與民眾生活仍免不了遭受相當程度衝擊，民眾盡量避免外出與接觸成為防疫常態，因此金流與防疫保險服務成為疫後的民生所需品，市場對於非接觸金融與普惠金融服務仍將存在高度需求。此外，疫情亦嚴重衝擊民眾收入，預期新興借貸與創新先買後付的FinTech需求仍將存在。楊政霖認為，未來數位轉型風潮將繼續引領金融產業蛻變，看準嵌入式金融科技的推展能量，非金融領域業者也將跟上數位轉型浪潮，以鏈結嵌入式金融科技的方式驅動金流服務，相關新創商業模式值得留意。





【詳細內容請見《北美智權報》298期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】