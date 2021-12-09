PCT案要進入美國 Bypass的好處是……？

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

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USPTO (美國專利商標局)資料顯示，連續案（CON或稱CA）近十年申請量明顯增加，中國申請人是重要推手，且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。相對於傳統的PCT美國國家階段申請案，Bypass操作有什麼樣的好處？

2021年11月18日USPTO召開新一季專利公眾諮詢委員會（Patent Public Advisory Committee；PPAC）季度會議，會中簡報顯示，USPTO受理的連續案（Continuation Application；CON或稱CA）件數近十年呈上升趨勢，中國申請人是重要推手（請見圖1），且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。或許有人好奇，相對於傳統的PCT美國國家階段申請案，利用Bypass操作進入美國有什麼樣的好處？

Bypass途徑的優點

Bypass類型的連續案，是以一指定美國的PCT案作母案，也就是PCT案進入美國時，不採傳統美國國家階段申請案途徑，而是另外依35 U.S.C. 111(a)申請一美國發明正式案，並主張PCT案美國國內優先權。不過除連續案型態的母子關係，實際上PCT案與美國Bypass案的母子關係也可以是分割案、部分連續案（CIP）型態。

相對美國國家階段申請案，Bypass案享有幾種優勢。例如，只要願意在日後加繳滯納金，基本申請費不一定非在進入美國當天一併繳納，發明人宣誓書更可延至申請案核准才後補；因不必然需是PCT案逐字譯本，不用另寫初步修正，即能直接以美國案習用格式撰稿；如果是CIP型態的母子關係，意謂Bypass案可新增PCT案未揭露的新技術內容。

此外，假使PCT案漏未主張外國優先權，等PCT案進入美國時，通常早超過申請日起算4個月、優先權日起算16個月的期限，借道Bypass，因形式上屬於新申請案，可取得新申請日，在美國毋須繳費提Petition，即可於Bypass案美國申請日起算4個月內補主張外國優先權。

同時，Track 1優先審查、加速審查辦法都要求申請日須併提參加請求，傳統的美國國家階段申請案申請日就是PCT案申請日，進入美國時早已失去可以適用的時機。反觀Bypass案，在美國既是獨立的新申請案，以Bypass形式進入美國取得新申請日，就有機會適用這兩種加急辦法。

Bypass途徑的缺點

然而，有利，就難免有弊。USPTO官員曾在WIPO PCT進階座談會上分享，Bypass途徑無法沿用PCT案國際階段已提交的多項文件資料：例如，Bypass案不會有WIPO國際局代為傳送申請文件，需申請人自行準備完整申請稿件向USPTO遞交；而若PCT案主張外國優先權，且已在國際階段按規定提交優先權證明文件，申請人既利用Bypass模式進美國，就仍需自行向USPTO提交權證。

而且在USPTO檢索審查上也有區別，比方傳統的美國國家階段申請案享有以下優惠：適用PCT架構下較寬泛的發明單一性概念，相對不容易被要求選組；持其他專利局製發的國際階段檢索初審結果，或國際階段以USPTO作國際檢索初審單位，進美國的檢索及審查費可適用減免規定；假使國際階段有USPTO認證PCT案符合專利三性，依MPEP 1893.03說明，進入美國後可優先排入實審。可是若PCT案申請人取道Bypass進入美國，上述優惠皆不適用。

還有一個相對少見但仍可能產生問題：PCT案主張美國先申請正式案優先權，但未以規定方式提示與該案在美國的母子關係（例：為其連續案、分割案、CIP案），因進入美國提Bypass案時，一般已超過申請日起算4個月、優先權日起算16個月的期限，此時將需額外繳費依37 CFR 1.78(d)提Petition補救，以確保Bypass案能滿足主張美國國內優先權的形式要件、從母案經PCT接Bypass案的優先權主張不致斷鏈。

至於尚未生效的非DOCX格式新案送件附加費，則是另一項日後可能需注意的規定：簡單說，依35 U.S.C. 111所提美國發明正式案（包括PCT案採Bypass途徑進入美國者，但不包括PCT直接進入美國的美國國家階段申請案），USPTO將要求改以規定的DOCX格式線上遞交說明書、請求項、摘要。而這項變更的影響是，申請人可能需額外花費資源確認新案送件的官方案卷內容，或選擇額外繳付一筆附加費以維持舊有送件方式。

第三途徑？

一般講到PCT案要進入美國，大致只提美國不同於其他國家，除傳統的國家階段申請案，另有Bypass途徑可選擇。不過有美國專利律師提醒，申請人常忽略一項基本原則：假使PCT案是第一案，PCT案本身也可作為後申請案（例：美國發明正式案）的外國優先權基礎案。

既是如此，也可以考慮把未主張優先權的PCT案視作外國申請案，走第三條路進入美國。也就是在PCT案申請日起算12個月內，即向USPTO提交美國一般發明正式案，並主張PCT案外國優先權。

採這種方式進入美國，缺點是不能拖到30個月才動作，不過相對於美國國家階段申請案、Bypass案，這種操作方式一旦取得美國專利，將以美國案本身的申請日（非PCT案申請日）計算20年專利權期間，對亟需最大化專利權存續期間的申請人而言，多出的這一年，應有一定價值。


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