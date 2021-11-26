《產業學院系列報導》台大成立重點科技研究學院 三大學程明年初登場

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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為促進台灣重點領域產業發展、推動產學合作，台灣大學規劃「重點科技研究學院」，並設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學等三大學程招收碩博士生，近日剛完成111學年度碩士班甄試錄取作業，預計最快明（2022）年2月就會有學生入學。

為促進國家重點領域產學合作，立法院院會在今（2021）年5月14日三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，透過鬆綁大學法、學位授予法等，協助國立大學成立國家重點領域研究學院，培養相關領域研發人才，促進產學長期合作。

台大校長管中閔在今年初委託台大電機系教授闕志達規畫「重點科技研究學院」，這項計畫執行期程為10年，將和和台積電、力積電、聯發科、鈺創科技合作培養半導體人才，6月中旬經台大校務會議通過後，8月獲教育部審議通過、9月初開始對外招生。明年最先登場的三大學程分別是積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學等三個學程，分別各招收碩士生25人、博士生10人，具有學士學位的碩士推甄錄取者，最快可申請於110學年度第二學期（2022年2月）入學。

圖一、台大重點科技研究學院四大企業合作夥伴 （圖片來源：台大重點科技研究學院官網）

引進企業資源、由業界專家指導授課

「重點科技研究學院」的經費來源有半數來自四家國內半導體領域的合作企業：台積電，力積電，聯發科，鈺創科技，設立學院的理念就是導入私部門的資源，秉持公私協力精神，由產學界共同來培育半導體產業的前瞻研究人才。課程特色除了英文修課、研發實習外，比起傳統學位擁有更多的企業資源，合作企業挹注給學院的經費，除了用於產學合作計畫之外，有一部分將作為碩博士獎學金使用，目前規畫主要以博士生獎學金為主。合作的四家企業不僅投入資金外，亦將投入人力協助學院規劃課程中的實務與前瞻技術內容，台大另規劃邀請業界技術專家來校指導與授課，並可擔任指導教授，業界資金將用於聘請國際大師級講者，至學院進行短期密集或整個學期授課。

「重點科技研究學院」碩士生的畢業學分均為24學分，其中包含一門必修的研發實習3學分，其餘21學分應有35%以上為英文授課課程，完成修課要求所需時間與台大現有系所差異不大，碩士論文要求則與現有系所一致，由指導教授決定，研究主題應該與指導教授專長相關，尤其鼓勵藉由產學合作過程中，選定對於產業界具備實際應用價值的論文主題。

雖然三大學程強調與業界合作，但碩士論文的題目不一定要求與合作的業界公司相關，台大規劃在第一年的辦學中，學生的碩士論文題目與合作實習之業界公司當作個別的獨立個體看待，互相不會受影響，學院學生依然可以參與實驗室所指派的計畫，不需要受業界合作公司的限制。

「重點科技研究學院」與企業合作的模式，主要以共同指導與授課、產學合作計畫、獎學金、以及企業提供研發實習機會為主，學院將與合作企業協調，保留更多研發實習名額給「重點科技研究學院」的研究生，但不保證畢業後能直接進入合作企業任職。如學生專長與合作企業所開出的實習職缺無法相符時，可請求學院產學合作負責人協助尋求實習機會。

「重點科技研究學院」三大學程一次看

重點科技學院中，「積體電路設計與自動化學程」及「元件材料與異質整合學程」邀請電子工程學研究所三組內的所有專任教授擔任合聘教師，指導教授群與電子所並無差異；此外還邀請材料系與電信所相關領域（半導體材料與異質整合）教授。第三個學程「奈米工程與科學學程」，則邀請了工學院與理學院七個系所的相關領域教授授課。

（一）積體電路設計與自動化 （Program in Integrated Circuit Design and Automation）

「積體電路設計與自動化」學程將培育台灣積體電路設計與電子設計自動化產業所需的研發人才，學程包括IC設計與EDA兩個子領域，兩者相輔相成方能達到最佳效益。因此，學程學生應具備兩個子領域的基礎能力，並以其中一子領域為其主要研究領域。本學程學生的研究題目要以解決產業界未來五年甚至十年內將面臨的問題為目標，必須與產業密切合作，才能切合新興應用領域的需求，因此在學生發展論文過程中，也會提高產業界的參與度。

5G、汽車電子、人工智慧、醫療電子、資訊安全是近期蓬勃發展的新興應用領域，本學程的研發主題將涵蓋積體電路設計領域的數位電路設計、人工智慧、類比/混合信號電路設計、記憶體內運算、射頻前端電路及軟體定義硬體等；以及電子設計自動化領域的AI for EDA、EDA for AI、異質整合及新興科技EDA等。

圖二、「積體電路設計與自動化」學程課程設計 （圖片來源：台大重點科技研究學院官網）

（二）元件材料與異質整合 （Program in Semiconductor Device, Material, and Hetero-integration）

由於半導體技術的快速演進，必須培養更具前瞻性、更符合產業需求的重點科技領域人才，「元件材料與異質整合」學程旨在探索未來十年先進半導體技術節點（1奈米以下）的元件及材料，期能提供下世代先進半導體技術具體的發展方向和藍圖。因此，在課程規劃方面，結合了前瞻元件物理與材料科學，提供完整紮實的課程，包含基礎的固態物理、半導體元件物理、半導體製程技術、材料熱力學，到進階的量子技術與應用、先進記憶體技術、高等材料分析檢測技術等等，從基本的奈米材料製備與檢測、元件設計、一路到電路模擬，希望透過完整的課程規劃，以培養符合未來產業發展需求的高階人才。

本學程規有兩大類各三門必修課程：(1)半導體元件基礎課程；(2)前瞻材料科學及異質整合基礎課程。這些課程為半導體元件物理與材料科學的基礎知識，為學生建立扎實的理論與實務基礎。

（三）奈米工程與科學（Program in Nanoengineering and Nanoscience）

「奈米工程與科學」學程定位為產業導向的碩士學位學程，致力於奈米工程與科技的創新與應用，透過系統性的課程規畫，並強化產業合作交流及學生實習機會，導入產業前瞻問題及長期規畫做為研究發展架構，學程領域劃分為以下三個重點子領域：「低維度半導體科學」、「奈米工程與精微系統」、「先進製程與精密量測」，並根據三大重點領域規劃五門課程。規畫重點領域是為了協助學生依其專長及興趣設立大方向，雖然各領域有相對應的課程設計及專長領域教授，而根據自身研究主題的變化，自然地會朝向不同領域間的知識探索。必修課程設定協助廣泛工程背景的學生，奠定與奈米工程及奈米科學的重要理論基礎。

圖三、「奈米工程與科學」學程課程設計 （圖片來源：台大重點科技研究學院官網）

台大強調，「重點科技研究學院」師資、資源幾乎都跟台大原有系所一樣，教授對於「重點科技研究學院」的學生不會有不同觀感，只是視其為另一種入學的管道，教授依然會視「重點科技研究學院」學生如同原有系所學生般訓練，希望未來由「重點科技研究學院」畢業的學生，同樣具備紮實的學術能力，並能順利進入業界貢獻所學。

台大設立「重點科技研究學院」培育半導體產業人才的立意良好，為了落實學術界與產業界之間公私共育共創共榮，培育引領學術研究創新，帶動產業發展之高階人才，建議未來可邀請半導體各個產業公協會，像是國際半導體產業協會（SEMI）、台灣半導體協會（TSIA）、台灣區電機電子工業同業公會等等，針對台大「重點科技研究學院」成立評鑒小組，將過去教育部的大學評鑑轉換為產業評鑑，因為各產業公協會的成員，都是該產業中的專家，可制定各項發展指標針對台大「重點科技研究學院」進行評鑒，並對學程的發展方向和教學內容提出更具體的建議。





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