快訊

272億元！金可-KY將被收購私有化下櫃 每股收購價280元

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

大麻商標違反公共秩序之判斷：歐盟普通法院2019年T-683/18號判決

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【蘇倚德／輔仁大學財經法律學系助理教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

「公序良俗條款」在民商領域實踐的重要性常常不亞於「誠信原則」，其中公共秩序在歐盟法被稱為「公共政策」，屬於國家意志的一環，往往以法規方式呈現，若申請註冊歐盟商標時違反此條款，屬於「絕對核駁事由」之一。而隨著歐洲對使用大麻採取日益開放的態度，相關商業活動發展的同時，自然也會涉及商標註冊的議題，鑒於歐盟各成員國對於大麻政策並不一致，歐盟普通法院於2019年12月12日 T-683/18號判決中，展示了審查帶有大麻要素的商標申請案，具體該如何檢驗是否違反公共政策 。考慮到歐洲及美洲國家逐漸開放的大麻政策，在這樣的國際大環境下，台灣也應該留意相關的發展。

台灣民法第72條「公序良俗條款」 規定：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」，屬於典型之不確定法律概念，需衡酌法律所規範生活事實之複雜性及適用於個案之妥當性，但在民商事領域實踐中之威力和重要性，並不亞於素有帝王條款（Königsparagraph）之稱的誠實信用基本原則，並於商標法第30條第1項第7款有特別明文設置，即妨害公序良俗的商標不得註冊。若進一步分析，公共秩序源於憲法基本權價值，而善良風俗源於持續變遷之倫理觀念，換句話說，前者屬於國家意志（垂直式規範），後者屬於社會共識（水平式規範），兩者雖分屬不同法律概念，但適用上常有交互重疊之處，而有相互補充之效果（請參考北美智權報279期文章：《歐盟法院檢驗商標是否違反善良風俗之規定： 2020年C-240/18 P號判決》）。

該條款亦被設置於歐盟商標領域，被稱為「公共政策以及善良風俗」（l'ordre public et les bonnes mœurs），屬於絕對核駁事由（絕對消極要件），然而，在具體評價是否符合公共政策（國家意志）時，除須留意法規內容本身會變遷外，在歐盟商標領域還另須考量歐盟各成員國的法制不一致情形，而2019年12月12日歐盟普通法院（TUE）於T-683/18號判決中闡明，即使該系爭商標本身各要素單獨觀之，可能皆為合法，但最終仍應以相關公眾的整體理解來判斷適法性。

本案案情簡介

Santa Conte女士（以下簡稱「申請人」）於2016年12月19日向位於西班牙東南城市Alicante的歐盟智慧財產局（EUIPO）申請註冊由文字「CANNABIS STORE AMSTERDAM」以及「數個大麻屬植物葉片」圖形所組成的聯合式商標，並指定使用第30類（點心和調味品）、第32類（軟性飲品和相關備料）和第43類（提供飲食服務）項目， 首先該申請案於2017年1月被主管機關認定「僅具描述性」（涉及商品原料等）且「缺乏識別性」而核駁，隨後在不服決定的行政救濟程序中，上訴委員會（Chambre de Recours）進一步指出「娛樂用途」大麻，即「四氫大麻酚」（THC）大麻素的含量超過0.2%，而該大麻素會使人產生興奮與快感，在許多歐盟成員國屬非法物品。此外，「Cannabis」一詞多為相關消費者（無論是否為英語使用者）所知悉的「大麻」含義，即使該詞並非特指上述之通常用以娛樂用途的非法大麻，然而相關消費者透過結合此種葉片圖形、「STORE」（商店）單字和「AMSTERDAM」（阿姆斯特丹）地名整體觀察後，會聯結指涉到上述之非法大麻。

圖一、系爭商標申請案（EUTM 16176968） （圖片來源：EUIPO）
圖一、系爭商標申請案（EUTM 16176968） （圖片來源：EUIPO）

這是因為阿姆斯特丹市政傳統上對於娛樂用途大麻特別寬容（注意：「寬容」有別於「合法」），容許在特定條件下（例如身分、地點、用量、行為態樣等方面的限制）得於「大麻店」內消費，除了傳統吸食方式之外，亦有許多其他各類型的「大麻糕點」（space cake），也因此，該歐盟商標申請案指定使用在飲食商品上，會導致相關消費者誤認其商品為含THC的大麻糕點，然而在許多歐盟成員國內該商品屬於非法物品（且容許程度不同），所以最終上訴委員會以違反公序良俗條款維持核駁決定，之後申請人不服決定而向歐盟普通法院提起司法救濟程序。

訴訟爭點與法院見解

申請人首先指出審查機關對於相關植物領域用語不精確，並認為該申請案之葉片圖案並非特指THC含量超標之非法大麻；筆者在此說明：相對於THC含量較高的娛樂用途大麻，還有另一種THC含量較低，而「大麻二酚」（CBD）含量較高之大麻，此CBD大麻素有別於THC，除有助於放鬆、舒緩和止痛，並不會產生興奮、迷幻與快感，所以較不會導致成癮和濫用，而常用於醫療用途（通常針對癌症、多發性硬化症與愛滋病等較為嚴重之病症），目前在多數歐盟成員國內已合法化，得經診斷後憑特殊處方簽使用；這也是申請人試圖主張的依據，認為審查機關並未盡其「審查責任」（devoir de diligence），且忽略此「顯著事實」（fait notoire）而缺乏「公正性」（défaut d’impartialité）。

然而普通法院支持審理機關的見解，認為即使cannabis（大麻屬植物）一詞，並未特指娛樂用途的非法大麻，但在結合全部圖形與字樣綜合觀察後，便會形成指涉「精神物質」（substance psychotrope）之聯結，尤其是大麻葉圖形已是一種娛樂用途大麻的「媒體符號」（symbole médiatique）。另外，普通法院承認審理機關核駁決定涉及植物領域專業用語的部分，的確有不盡精確之處，但此案相關消費者並無須具備關於大麻專業科學知識，且相關消費者之感知未必總是符合科學事實。雖然歐盟整體對大麻管制政策有放寬的趨勢，但娛樂用途大麻在許多成員國於本國價值體系下的公共健康考量，仍被法律禁止而屬於非法物質（但是各地寬容程度不同），因此認為該申請案有違公共政策。值得注意的是，法院並未援引違反善良風俗，筆者認為這是因為各國在大麻政策上有相對明確的立法規定，據以核駁較不會引起爭議。　

最新相關發展

其實單在2019年，EUIPO便以違反公共政策為由，核駁十多項內含cannabis文字的商標申請案，其中歐盟普通法院於2021年5月12日又作出另一個相關的判決，法院認為系爭申請案中，「Weed」（雜草）英文字樣為「marijuana」（大麻）之俚語（類似中文語境「哈草」），該種大麻通常含有5-20%的THC，主要為非法娛樂用途，所以即使該申請案指定使用於「醫療用途大麻」的商品/服務（35、39、42、44類），該案相關公眾仍會與非法大麻產生印象聯結，進而違反公共政策而不得註冊，整體邏輯與T-683/18號判決中，結合各要素之綜合判斷相符。但有趣的是，該系爭標示亦向德國專利商標局（DPMA）申請商標註冊（註冊號：302019214565），指定使用在上述四類且不限於大麻的商品/服務，此申請提出後不到一個月便被核准，並未被提起異議。

圖二、系爭商標申請案（EUTM 017997323） （圖片來源：EUIPO）
圖二、系爭商標申請案（EUTM 017997323） （圖片來源：EUIPO）

此外，目前盧森堡已於2021年10月成為歐盟第一個將種植娛樂用途大麻合法化的成員國，若德國未來對於該議題態度開放的「綠黨」（GRÜNE）加入新一屆的聯邦聯合政府（最快2021年底），很可能也會跟進，整體歐盟對此領域的管制應會日益開放。但是須注意的是，「歐盟商標指南」已說明：檢驗公序良俗條款時也應考量個別成員國的公共政策；這似乎也可說明為何此申請案會在歐盟層級被核駁，但在大麻政策較為寬鬆的德國會被核准。

隨著全球大麻議題日益重要，歐洲及美洲國家對大麻合法化整體採取較為開放之態度，而大麻一詞亦不時出現在台灣社會、娛樂及政治版面新聞（通常給予負面印象），通常伴隨大麻是否合法化之討論。從歐洲及美洲國家的立法經驗可知，大麻政策會隨著社會風氣、人道精神和商業利益等因素而調整（通常是放寬），甚至是考量到大麻使用人口過多，需透過合法化以納入國家管制，減少黑市交易並確保品質和安全性，而在大麻商業活動發展的同時，也會無可避免地觸及商標註冊的議題（大麻業者需透過註冊商標來指涉其商品來源，並與同業競爭者作出區隔），所以台灣方面在這樣的國際大環境下，也應該留意相關的發展。


【詳細內容請見《北美智權報》297期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大麻商標違反公共秩序之判斷：歐盟普通法院2019年T-683/18號判決

「公序良俗條款」在民商領域實踐的重要性常常不亞於「誠信原則」，其中公共秩序在歐盟法被稱為「公共政策」，屬於國家意志的一環，往往以法規方式呈現，若申請註冊歐盟商標時違反此條款，屬於「絕對核駁事由」之一。而隨著歐洲對使用大麻採取日益開放的態度，相關商業活動發展的同時，自然也會涉及商標註冊的議題，鑒於歐盟各成員國對於大麻政策並不一致，歐盟普通法院於2019年12月12日 T-683/18號判決中，展示了審查帶有大麻要素的商標申請案，具體該如何檢驗是否違反公共政策 。考慮到歐洲及美洲國家逐漸開放的大麻政策，在這樣的國際大環境下，台灣也應該留意相關的發展。

中國《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法》來了！首仿藥專利的挑戰策略及應對

中國的藥品專利糾紛早期解決機制，指的是銜接藥品上市審批程序與藥品專利糾紛解決程序的制度。2020年10月，在新修正的中國《專利法》第76條中，引入藥品專利糾紛早期解決的相關規定，明確由國務院藥品監督管理部門和國務院專利行政部門制定藥品上市許可審批，與藥品上市許可申請階段專利糾紛解決的具體辦法。

《產業學院系列報導》台大成立重點科技研究學院 三大學程明年初登場

為促進台灣重點領域產業發展、推動產學合作，台灣大學規劃「重點科技研究學院」，並設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學等三大學程招收碩博士生，近日剛完成111學年度碩士班甄試錄取作業，預計最快明（2022）年2月就會有學生入學。

使用對手商標作為網頁文宣是否構成初始興趣混淆？第八巡迴法院2021年Select Comfort Corp. v. Baxter案

智慧床墊的市場越來越大，美國的市場領導者是擁有「睡眠密碼」（Sleep Number）商標的Select Comfort公司。其競爭對手利用睡眠密碼商標做關鍵字廣告及網路文宣，但在實際銷售床墊時，並沒有讓消費者產生混淆。此類型問題在美國被稱為「初始興趣混淆」，美國有的巡迴法院承認初始興趣混淆，有的則不承認。而在2021年5月，第八巡迴法院在Select Comfort案中，第一次承認初始興趣混淆理論。

中國半導體大廠中美兩大戰場專利佈局概況

如果通訊產業未來的發展會走向「一個世界，兩個系統」，那半導體產業絕對是「一個世界，兩大戰場」。特別是在中美貿易戰及科技戰持續的情況下，戰況更是激烈。據數據顯示，2020年度中國專利年度公開數量維持4萬件以上，同比增長13.7%。整體而言，83%的積體電路領域中國專利是由中國權利人申請的，只有17%由國外權利人申請，和2019年度相比持平。雖然中國專利權人申請比例較高， 但排名首兩位的專利申請人卻是外國企業，分別是韓國的三星電子及台灣的台積電，此一統計結果值得玩味。

電池電動車之車體結構專利布局：日本領先 豐田、本田成領頭羊

《2020/2021產業技術白皮書》指出，「2022年各類電動車輛之總銷量將會超過1,000萬輛，可窺見電動車輛銷量於全球汽車總銷量占比提升，為一明確且值得提前布局之趨勢」。此外，白皮書也指出，「因應智能車與電動車需求，電控動力底盤將為主流，未來車輛可能樣貌在於動力底盤整合、車體可隨需求快速更換」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。