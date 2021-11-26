大麻商標違反公共秩序之判斷：歐盟普通法院2019年T-683/18號判決

【蘇倚德／輔仁大學財經法律學系助理教授】

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「公序良俗條款」在民商領域實踐的重要性常常不亞於「誠信原則」，其中公共秩序在歐盟法被稱為「公共政策」，屬於國家意志的一環，往往以法規方式呈現，若申請註冊歐盟商標時違反此條款，屬於「絕對核駁事由」之一。而隨著歐洲對使用大麻採取日益開放的態度，相關商業活動發展的同時，自然也會涉及商標註冊的議題，鑒於歐盟各成員國對於大麻政策並不一致，歐盟普通法院於2019年12月12日 T-683/18號判決中，展示了審查帶有大麻要素的商標申請案，具體該如何檢驗是否違反公共政策 。考慮到歐洲及美洲國家逐漸開放的大麻政策，在這樣的國際大環境下，台灣也應該留意相關的發展。

台灣民法第72條「公序良俗條款」 規定：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」，屬於典型之不確定法律概念，需衡酌法律所規範生活事實之複雜性及適用於個案之妥當性，但在民商事領域實踐中之威力和重要性，並不亞於素有帝王條款（Königsparagraph）之稱的誠實信用基本原則，並於商標法第30條第1項第7款有特別明文設置，即妨害公序良俗的商標不得註冊。若進一步分析，公共秩序源於憲法基本權價值，而善良風俗源於持續變遷之倫理觀念，換句話說，前者屬於國家意志（垂直式規範），後者屬於社會共識（水平式規範），兩者雖分屬不同法律概念，但適用上常有交互重疊之處，而有相互補充之效果（請參考北美智權報279期文章：《歐盟法院檢驗商標是否違反善良風俗之規定： 2020年C-240/18 P號判決》）。

該條款亦被設置於歐盟商標領域，被稱為「公共政策以及善良風俗」（l'ordre public et les bonnes mœurs），屬於絕對核駁事由（絕對消極要件），然而，在具體評價是否符合公共政策（國家意志）時，除須留意法規內容本身會變遷外，在歐盟商標領域還另須考量歐盟各成員國的法制不一致情形，而2019年12月12日歐盟普通法院（TUE）於T-683/18號判決中闡明，即使該系爭商標本身各要素單獨觀之，可能皆為合法，但最終仍應以相關公眾的整體理解來判斷適法性。

本案案情簡介

Santa Conte女士（以下簡稱「申請人」）於2016年12月19日向位於西班牙東南城市Alicante的歐盟智慧財產局（EUIPO）申請註冊由文字「CANNABIS STORE AMSTERDAM」以及「數個大麻屬植物葉片」圖形所組成的聯合式商標，並指定使用第30類（點心和調味品）、第32類（軟性飲品和相關備料）和第43類（提供飲食服務）項目， 首先該申請案於2017年1月被主管機關認定「僅具描述性」（涉及商品原料等）且「缺乏識別性」而核駁，隨後在不服決定的行政救濟程序中，上訴委員會（Chambre de Recours）進一步指出「娛樂用途」大麻，即「四氫大麻酚」（THC）大麻素的含量超過0.2%，而該大麻素會使人產生興奮與快感，在許多歐盟成員國屬非法物品。此外，「Cannabis」一詞多為相關消費者（無論是否為英語使用者）所知悉的「大麻」含義，即使該詞並非特指上述之通常用以娛樂用途的非法大麻，然而相關消費者透過結合此種葉片圖形、「STORE」（商店）單字和「AMSTERDAM」（阿姆斯特丹）地名整體觀察後，會聯結指涉到上述之非法大麻。

圖一、系爭商標申請案（EUTM 16176968） （圖片來源：EUIPO）

這是因為阿姆斯特丹市政傳統上對於娛樂用途大麻特別寬容（注意：「寬容」有別於「合法」），容許在特定條件下（例如身分、地點、用量、行為態樣等方面的限制）得於「大麻店」內消費，除了傳統吸食方式之外，亦有許多其他各類型的「大麻糕點」（space cake），也因此，該歐盟商標申請案指定使用在飲食商品上，會導致相關消費者誤認其商品為含THC的大麻糕點，然而在許多歐盟成員國內該商品屬於非法物品（且容許程度不同），所以最終上訴委員會以違反公序良俗條款維持核駁決定，之後申請人不服決定而向歐盟普通法院提起司法救濟程序。

訴訟爭點與法院見解

申請人首先指出審查機關對於相關植物領域用語不精確，並認為該申請案之葉片圖案並非特指THC含量超標之非法大麻；筆者在此說明：相對於THC含量較高的娛樂用途大麻，還有另一種THC含量較低，而「大麻二酚」（CBD）含量較高之大麻，此CBD大麻素有別於THC，除有助於放鬆、舒緩和止痛，並不會產生興奮、迷幻與快感，所以較不會導致成癮和濫用，而常用於醫療用途（通常針對癌症、多發性硬化症與愛滋病等較為嚴重之病症），目前在多數歐盟成員國內已合法化，得經診斷後憑特殊處方簽使用；這也是申請人試圖主張的依據，認為審查機關並未盡其「審查責任」（devoir de diligence），且忽略此「顯著事實」（fait notoire）而缺乏「公正性」（défaut d’impartialité）。

然而普通法院支持審理機關的見解，認為即使cannabis（大麻屬植物）一詞，並未特指娛樂用途的非法大麻，但在結合全部圖形與字樣綜合觀察後，便會形成指涉「精神物質」（substance psychotrope）之聯結，尤其是大麻葉圖形已是一種娛樂用途大麻的「媒體符號」（symbole médiatique）。另外，普通法院承認審理機關核駁決定涉及植物領域專業用語的部分，的確有不盡精確之處，但此案相關消費者並無須具備關於大麻專業科學知識，且相關消費者之感知未必總是符合科學事實。雖然歐盟整體對大麻管制政策有放寬的趨勢，但娛樂用途大麻在許多成員國於本國價值體系下的公共健康考量，仍被法律禁止而屬於非法物質（但是各地寬容程度不同），因此認為該申請案有違公共政策。值得注意的是，法院並未援引違反善良風俗，筆者認為這是因為各國在大麻政策上有相對明確的立法規定，據以核駁較不會引起爭議。

最新相關發展

其實單在2019年，EUIPO便以違反公共政策為由，核駁十多項內含cannabis文字的商標申請案，其中歐盟普通法院於2021年5月12日又作出另一個相關的判決，法院認為系爭申請案中，「Weed」（雜草）英文字樣為「marijuana」（大麻）之俚語（類似中文語境「哈草」），該種大麻通常含有5-20%的THC，主要為非法娛樂用途，所以即使該申請案指定使用於「醫療用途大麻」的商品/服務（35、39、42、44類），該案相關公眾仍會與非法大麻產生印象聯結，進而違反公共政策而不得註冊，整體邏輯與T-683/18號判決中，結合各要素之綜合判斷相符。但有趣的是，該系爭標示亦向德國專利商標局（DPMA）申請商標註冊（註冊號：302019214565），指定使用在上述四類且不限於大麻的商品/服務，此申請提出後不到一個月便被核准，並未被提起異議。

圖二、系爭商標申請案（EUTM 017997323） （圖片來源：EUIPO）

此外，目前盧森堡已於2021年10月成為歐盟第一個將種植娛樂用途大麻合法化的成員國，若德國未來對於該議題態度開放的「綠黨」（GRÜNE）加入新一屆的聯邦聯合政府（最快2021年底），很可能也會跟進，整體歐盟對此領域的管制應會日益開放。但是須注意的是，「歐盟商標指南」已說明：檢驗公序良俗條款時也應考量個別成員國的公共政策；這似乎也可說明為何此申請案會在歐盟層級被核駁，但在大麻政策較為寬鬆的德國會被核准。

隨著全球大麻議題日益重要，歐洲及美洲國家對大麻合法化整體採取較為開放之態度，而大麻一詞亦不時出現在台灣社會、娛樂及政治版面新聞（通常給予負面印象），通常伴隨大麻是否合法化之討論。從歐洲及美洲國家的立法經驗可知，大麻政策會隨著社會風氣、人道精神和商業利益等因素而調整（通常是放寬），甚至是考量到大麻使用人口過多，需透過合法化以納入國家管制，減少黑市交易並確保品質和安全性，而在大麻商業活動發展的同時，也會無可避免地觸及商標註冊的議題（大麻業者需透過註冊商標來指涉其商品來源，並與同業競爭者作出區隔），所以台灣方面在這樣的國際大環境下，也應該留意相關的發展。





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