快訊

272億元！金可-KY將被收購私有化下櫃 每股收購價280元

最惡毒變種來襲 南非新變異株「這一點」最令專家畏懼

縱使疫情肆虐 全球2020年專利、商標申請量再創新高

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在今年的11月8日，世界智慧財產權組織（WIPO）發布了2021年的《世界智慧財產權指標》報告，分析2020年間全球在專利、商標上的成績。雖然這一年內世界的經濟活動被新冠肺炎疫情搞得異常混亂，但各類智慧財產權的申請、獲證數量都有維持成長，顯示對未來的十足信心。

根據WIPO統計，2020年時全球發明專利（不含新型、工業設計）的申請總量為327萬件，比起2019年的322萬件約略成長了1.6%；至於商標的申請總量則約為1720萬件，則比2019年（1513萬件）成長了超過13%。很明顯地，商標申請的表現優於專利申請。

其實，在這十多年之間，全球商標與專利在申請量上的差距一年比一年大。2006年時，全球的發明專利與商標申請量分別為180萬件和332萬件；15年後，專利年申請量成長了80%，但商標的年申請量卻暴增了3倍（圖1）！

圖1：2002~2020年全球專利與商標年申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）
圖1：2002~2020年全球專利與商標年申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）

從這份統計不難看出，在經濟全球化的大趨勢下，新型態的商品與服務推陳出新，對於商標的需求也愈來愈大。只要商業活動的發展更加蓬勃，未來全球的商標申請量必然還會持續成長。

專利、商標年申請量，中國大陸均拿下冠軍

在年年成長的專利、商標申請量當中，哪個國家得以領先全球呢？毫不意外地，還是由中國大陸拿下雙料申請量冠軍。以專利為例，雖然中國大陸官方早在兩年前就不把專利申請數量當作政策目標，也逐步取消對於專利申請相關的資補助，但從WIPO的統計資料來看，中國大陸專利申請量仍然續創新高，2020年的總申請量就達到149萬件，比第二名的美國多出了近90萬件（圖2）。

此外，前五大國（中、美、日、韓、歐）合計的申請量占比也高達85%，顯示技術先進國家的領先優勢愈來愈大，後進國想要追趕恐怕愈來愈困難。

圖2：2020年全球前十大專利申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）
圖2：2020年全球前十大專利申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）

在商標申請量上，中國的支配優勢更加明顯。在2020年裡，中國大陸的商標申請量就高達934萬件，單單一個國家就佔了全球超過50%的申請量，而排名第2的美國僅有87萬件，連中國大陸的十分之一都不到（圖3）。過於蓬勃的申請活動造成的種種商標蟑螂亂象，已經引起官方的高度重視，祭出多種管制措施（可參考前文：商標蟑螂在大陸的窮途末路？）。

圖3：2020年全球前十大商標申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）
圖3：2020年全球前十大商標申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）

專利申請人的海外布局力道逐年降低

既然中國大陸對於智財權申請如此積極，那麼在國際佈局上是否也同樣認真呢？恐怕未必。觀察2020年各國的海外申請數量，中國大陸只有9萬6千件，不僅落後給9萬9千件的德國，甚至也比不上有著20萬件水準的美國和日本（圖4）。換句話說，中國大陸絕大部分的專利申請活動還是以國內為主，有海外布局意願的申請人並不多。

圖4：2020年前主要國家專利申請人至外國申請數量排名 （資料來源：https://www.wipo.int/）
圖4：2020年前主要國家專利申請人至外國申請數量排名 （資料來源：https://www.wipo.int/）

值得注意的是，若以全球範圍做長時間觀察，可以發現雖然經濟活動日趨全球化，但專利佈局的方向卻正好相反。從WIPO的資料可以發現，在專利申請量年年成長的同時，成長動能大多由本國申請人所貢獻，外國申請人的申請量就算有增加，佔比卻年年減少，例如在2006年，全球180萬件專利申請案中，外國申請人的佔比高達40%；但在2020年的327萬件申請案中，外國人的佔比已經低於30%（圖5）。

圖5：2006~2020年全球本國、外國人專利申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）
圖5：2006~2020年全球本國、外國人專利申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）

就算撇除中國大陸因素，這種專利佈局去全球化的現象還是令人憂心。畢竟各式商品都已經能夠跨國境流動，如果不能在其他國家也取得充足的專利保護，企業必然會承受商業利益的損失。因此，專利申請人也必須重新認識國際專利佈局的重要性，並且加大到各國申請專利的力道，才能更完整地保護技術發明。


【詳細內容請見《北美智權報》297期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大麻商標違反公共秩序之判斷：歐盟普通法院2019年T-683/18號判決

「公序良俗條款」在民商領域實踐的重要性常常不亞於「誠信原則」，其中公共秩序在歐盟法被稱為「公共政策」，屬於國家意志的一環，往往以法規方式呈現，若申請註冊歐盟商標時違反此條款，屬於「絕對核駁事由」之一。而隨著歐洲對使用大麻採取日益開放的態度，相關商業活動發展的同時，自然也會涉及商標註冊的議題，鑒於歐盟各成員國對於大麻政策並不一致，歐盟普通法院於2019年12月12日 T-683/18號判決中，展示了審查帶有大麻要素的商標申請案，具體該如何檢驗是否違反公共政策 。考慮到歐洲及美洲國家逐漸開放的大麻政策，在這樣的國際大環境下，台灣也應該留意相關的發展。

中國《藥品專利糾紛早期解決機制實施辦法》來了！首仿藥專利的挑戰策略及應對

中國的藥品專利糾紛早期解決機制，指的是銜接藥品上市審批程序與藥品專利糾紛解決程序的制度。2020年10月，在新修正的中國《專利法》第76條中，引入藥品專利糾紛早期解決的相關規定，明確由國務院藥品監督管理部門和國務院專利行政部門制定藥品上市許可審批，與藥品上市許可申請階段專利糾紛解決的具體辦法。

《產業學院系列報導》台大成立重點科技研究學院 三大學程明年初登場

為促進台灣重點領域產業發展、推動產學合作，台灣大學規劃「重點科技研究學院」，並設立積體電路設計與自動化、元件材料與異質整合、奈米工程與科學等三大學程招收碩博士生，近日剛完成111學年度碩士班甄試錄取作業，預計最快明（2022）年2月就會有學生入學。

使用對手商標作為網頁文宣是否構成初始興趣混淆？第八巡迴法院2021年Select Comfort Corp. v. Baxter案

智慧床墊的市場越來越大，美國的市場領導者是擁有「睡眠密碼」（Sleep Number）商標的Select Comfort公司。其競爭對手利用睡眠密碼商標做關鍵字廣告及網路文宣，但在實際銷售床墊時，並沒有讓消費者產生混淆。此類型問題在美國被稱為「初始興趣混淆」，美國有的巡迴法院承認初始興趣混淆，有的則不承認。而在2021年5月，第八巡迴法院在Select Comfort案中，第一次承認初始興趣混淆理論。

中國半導體大廠中美兩大戰場專利佈局概況

如果通訊產業未來的發展會走向「一個世界，兩個系統」，那半導體產業絕對是「一個世界，兩大戰場」。特別是在中美貿易戰及科技戰持續的情況下，戰況更是激烈。據數據顯示，2020年度中國專利年度公開數量維持4萬件以上，同比增長13.7%。整體而言，83%的積體電路領域中國專利是由中國權利人申請的，只有17%由國外權利人申請，和2019年度相比持平。雖然中國專利權人申請比例較高， 但排名首兩位的專利申請人卻是外國企業，分別是韓國的三星電子及台灣的台積電，此一統計結果值得玩味。

電池電動車之車體結構專利布局：日本領先 豐田、本田成領頭羊

《2020/2021產業技術白皮書》指出，「2022年各類電動車輛之總銷量將會超過1,000萬輛，可窺見電動車輛銷量於全球汽車總銷量占比提升，為一明確且值得提前布局之趨勢」。此外，白皮書也指出，「因應智能車與電動車需求，電控動力底盤將為主流，未來車輛可能樣貌在於動力底盤整合、車體可隨需求快速更換」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。