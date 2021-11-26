縱使疫情肆虐 全球2020年專利、商標申請量再創新高

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在今年的11月8日，世界智慧財產權組織（WIPO）發布了2021年的《世界智慧財產權指標》報告，分析2020年間全球在專利、商標上的成績。雖然這一年內世界的經濟活動被新冠肺炎疫情搞得異常混亂，但各類智慧財產權的申請、獲證數量都有維持成長，顯示對未來的十足信心。

根據WIPO統計，2020年時全球發明專利（不含新型、工業設計）的申請總量為327萬件，比起2019年的322萬件約略成長了1.6%；至於商標的申請總量則約為1720萬件，則比2019年（1513萬件）成長了超過13%。很明顯地，商標申請的表現優於專利申請。

其實，在這十多年之間，全球商標與專利在申請量上的差距一年比一年大。2006年時，全球的發明專利與商標申請量分別為180萬件和332萬件；15年後，專利年申請量成長了80%，但商標的年申請量卻暴增了3倍（圖1）！

圖1：2002~2020年全球專利與商標年申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）

從這份統計不難看出，在經濟全球化的大趨勢下，新型態的商品與服務推陳出新，對於商標的需求也愈來愈大。只要商業活動的發展更加蓬勃，未來全球的商標申請量必然還會持續成長。

專利、商標年申請量，中國大陸均拿下冠軍

在年年成長的專利、商標申請量當中，哪個國家得以領先全球呢？毫不意外地，還是由中國大陸拿下雙料申請量冠軍。以專利為例，雖然中國大陸官方早在兩年前就不把專利申請數量當作政策目標，也逐步取消對於專利申請相關的資補助，但從WIPO的統計資料來看，中國大陸專利申請量仍然續創新高，2020年的總申請量就達到149萬件，比第二名的美國多出了近90萬件（圖2）。

此外，前五大國（中、美、日、韓、歐）合計的申請量占比也高達85%，顯示技術先進國家的領先優勢愈來愈大，後進國想要追趕恐怕愈來愈困難。

圖2：2020年全球前十大專利申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）

在商標申請量上，中國的支配優勢更加明顯。在2020年裡，中國大陸的商標申請量就高達934萬件，單單一個國家就佔了全球超過50%的申請量，而排名第2的美國僅有87萬件，連中國大陸的十分之一都不到（圖3）。過於蓬勃的申請活動造成的種種商標蟑螂亂象，已經引起官方的高度重視，祭出多種管制措施（可參考前文：商標蟑螂在大陸的窮途末路？）。

圖3：2020年全球前十大商標申請國與申請量 （資料來源：https://www.wipo.int/）

專利申請人的海外布局力道逐年降低

既然中國大陸對於智財權申請如此積極，那麼在國際佈局上是否也同樣認真呢？恐怕未必。觀察2020年各國的海外申請數量，中國大陸只有9萬6千件，不僅落後給9萬9千件的德國，甚至也比不上有著20萬件水準的美國和日本（圖4）。換句話說，中國大陸絕大部分的專利申請活動還是以國內為主，有海外布局意願的申請人並不多。

圖4：2020年前主要國家專利申請人至外國申請數量排名 （資料來源：https://www.wipo.int/）

值得注意的是，若以全球範圍做長時間觀察，可以發現雖然經濟活動日趨全球化，但專利佈局的方向卻正好相反。從WIPO的資料可以發現，在專利申請量年年成長的同時，成長動能大多由本國申請人所貢獻，外國申請人的申請量就算有增加，佔比卻年年減少，例如在2006年，全球180萬件專利申請案中，外國申請人的佔比高達40%；但在2020年的327萬件申請案中，外國人的佔比已經低於30%（圖5）。

圖5：2006~2020年全球本國、外國人專利申請量變化 （資料來源：https://www.wipo.int/）

就算撇除中國大陸因素，這種專利佈局去全球化的現象還是令人憂心。畢竟各式商品都已經能夠跨國境流動，如果不能在其他國家也取得充足的專利保護，企業必然會承受商業利益的損失。因此，專利申請人也必須重新認識國際專利佈局的重要性，並且加大到各國申請專利的力道，才能更完整地保護技術發明。





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