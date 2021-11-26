中國半導體大廠中美兩大戰場專利佈局概況

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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如果通訊產業未來的發展會走向「一個世界，兩個系統」，那半導體產業絕對是「一個世界，兩大戰場」。特別是在中美貿易戰及科技戰持續的情況下，戰況更是激烈。據數據顯示，2020年度中國專利年度公開數量維持4萬件以上，同比增長13.7%。整體而言，83%的積體電路領域中國專利是由中國權利人申請的，只有17%由國外權利人申請，和2019年度相比持平。雖然中國專利權人申請比例較高， 但排名首兩位的專利申請人卻是外國企業，分別是韓國的三星電子及台灣的台積電，此一統計結果值得玩味。

在國家加快推動半導體產業發展相關政策支援和中國半導體市場規模快速增長的雙重驅動下，中國半導體產業規模持續成長。據中國半導體行業協會統計，2020年中國晶片產業銷售額增長17.8%，達到8,911億元人民幣。根據海關統計，2020年中國進口積體電路 5,435億件，同比增長22.1%；進口金額3,500.4億美元，同比增長14.6%。出口積體電路 2,598億件，同比增長18.8%；出口金額1,166億美元，同比增長14.8%。據世界半導體貿易統計組織（WSTS，World Semiconductor Trade Statistics）統計，2020年全球半導體市場銷售額4,390億美元，同比增長了6.5%。

從以上數據可見，中國進口積體電路不管是在數量還是金額，都比出口積體電路來得高許多；且其於2020年之積體電路進口金額占全球銷售金額近8成，由此可見，中國在積體電路領域要達到自給自足仍有一段很長的路要走。

專利保護現況

為了保護在半導體市場的技術競爭優勢，全球半導體企業於最近幾年都非常重視技術創新保護及專利佈局。近年來。半導體領域的中國專利年度公開數量開始超過美國專利年度公開數量，這除了顯示外國半導體企業越來越重視中國此一戰場外，也反映出中國半導體產業奮力一戰的決心。

據2021年3月出版的《中國積體電路行業智慧財產權年度報告 （2020版）》數據顯示，2020年度中國專利年度公開數量維持4萬件以上，同比增長13.7%。整體而言，83%的積體電路領域中國專利是由中國權利人申請的，只有17%由國外權利人申請，和2019年度相比持平。雖然中國專利權人申請比例較高， 但排名首兩位的專利申請人卻是外國企業，分別是韓國的三星電子及台灣的台積電，此一統計結果值得玩味。

從專利的類型來看，77.7%的積體電路領域中國專利是發明專利，20.8%的積體電路領域中國專利是實用新型專利。與2019年度積體電路領域中國專利相比，2020年中國發明專利占全年專利總量的比重略有下降。

表1. 中國積體電路領域專利技術佈局及主類國外權利人占比（2019 年和2020 年當年公開數） （資料來源：《中國積體電路行業智慧財產權年度報告 （2020版）》，上海矽知識產權交易中心／中國半導體行業協會知識產權工作部，2021年3月。）

在積體電路產業領域中，中國專利在整體上有83%是中國權利人申請的，只有17%由國外權利人申請。針對不同類別的技術作一比較，在IC設計技術方面，中國權利人專利數量占82%，其中記憶體技術專利數量比國外權利人的數量相對較少，只占記憶體專利公開量的56%。在製造技術方面，中國權利人專利數量約占80%，其中清洗、微影、化學氣相沉積、物理氣相沉積技術的專利數量較多，原子層沉積和電晶體器件方面較弱；在IC封裝測試技術方面，中國權利人專利數量約占92%，封裝測試各技術專利相對國外權利人為多，反映了中國積體電路封裝測試技術方面積極發展的態勢。

排名現況

2020 年中國積體電路領域排名前20的專利權人如表2 所示。

雖然在排名前20大的專利權人中，中國權利人占了7成，但排名首2的位置卻是給國外廠商占去，分別是排名第一的韓國三星及排名第二的台積電，顯見國外廠商對中國此一戰場之重視程度。至於排名第3的中國專利權人蘇州浪潮智慧科技有限公司可以說是異軍突起，其中國專利從2019年的26件暴升至2020年的666件，成長了17倍。它是一家智慧型伺服器供應商，主要的專利技術為一般電腦零部件。

中國權利人共有14 位，其中有4 位是高校和科研院所。此外有4位為中國大陸的IC製造企業，分別為華虹集團、長江存儲科技、中芯國際和長鑫存儲，還有IC 設計業的華為技術。此5家中國大廠分別排名第4、5、８、9和12位。此外，前二十中國權利人中有4 位是高校和科研院所，可見高校和科研院所在中國積體電路領域是相當活躍的創新主體，台灣在這一部分好像只有工研院可以媲美，台灣大專院校在半導體領域的創新研發成績仍有很大的成長空間。

表2. 2020年半導體領域中國專利公開數量排名前20 的專利權人 （資料來源：《中國積體電路行業智慧財產權年度報告 （2020版）》，上海矽知識產權交易中心／中國半導體行業協會知識產權工作部，2021年3月。）





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