《IP小辭典》專利權期限

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（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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專利法賦予專利權人在一定的法定期間內，享有專有排除他人未經其同意，而從事專利範圍內容的製造、販賣、為販賣之邀約、使用或進口等行為，上述一定的法定期間，便是「專利權期限」。

專利權從公告日那天開始給予專利權；發明專利權的到期日是申請日起算20年、新型專利10年，設計專利為15年。專利權的保護並非從「申請日」開始計算，而是從「核准公告之日」才開始受到保護。

專利申請經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳交證書費及第一年年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在。發明專利權期限，自申請日起算20年屆滿。新型專利權期限，自申請日起算10年屆滿。設計專利權期限，自申請日起算15年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿。

表一、各種專利權期限 （資料來源：專利法）
表一、各種專利權期限 （資料來源：專利法）

專利權之期限，除了必須與國際規範一致，同時必須考慮產業實際狀況，若專利權期限過短，將導致專利權人無充分時間實施其專利權，無法給予專利權人應有之保障；專利權期限過長，將妨礙產業界利用該專利範圍內的技術內容，造成產業發展之不利影響。

專利權期限為法定期間，期間一旦屆滿，專利範圍內的技術內容即屬「公共財」，任何人就可以加以實施利用，故專利權期限原則上不得變更，亦不得延長。

表二、專利權修法變動歷程 （資料來源：Tipo）
表二、專利權修法變動歷程 （資料來源：Tipo）


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