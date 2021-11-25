揭秘 LG 的 5G 鑽石級標準必要專利組合

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LG Electronics 於 2021 年 4 月 5日宣布於同年 7月31日關閉其主營手機業務的事業體，同時表示「20 年來用以研發手機的核心技術，將持續應用在現有和未來的產品」。過去五年間，LG 的智慧型手機業務累計虧損高達 45 億美元。該公司於 2010 年進軍手機市場，曾推出曲面軟性螢幕手機 LG G Flex 及模組化手機 LG G5 等具市場獨特性的系列產品，一度是三星電子強勁的競爭對手。

此宣布後，即有傳言三星以及中、美、韓三國的數家非專利實施實體（Non-practicing entity, NPE）亟欲爭奪 LG 在智慧型手機、電信設備和電動汽車方面的標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEPs)，尤其是涉及 5G 相關的 SEPs。

如報導所稱，LG 會審視當前擁有的相關專利資產可以如何應用到物聯網或自動駕駛汽車等其他領域。即便如此，專利維護所費不貲（每年高達 260 萬美元），相信 LG 極有可能對這些專利資產進行更多元的活化。

本文將檢視 LG 的標準必要專利組合在全球的地位，並進一步分析其 LTE 和 5G 無線通訊技術的鑽石級專利組合。

調查策略及取材根據 Patentcloud 的專利資料庫，LG 的專利組合中有超過 284,000 件的專利申請。本文中將聚焦在 LG 所擁有的有效中 SEPs 和審查中 SEPs，以更透明的方式來觀察其標準必要專利組合真正的實力。

我們將先簡要分析 LG 所屬與通訊相關的專利，再進一步深入分析 LG 的標準必要專利組合，包含 LTE 和 5G SEPs 布局，除此之外，也同時檢視該組合的整體品質以及屬於鑽石級專利組合的樣貌，期讓讀者能更清楚了解我們如何應用透明且即時的資料來觀察一間公司的 SEPs 資產。

本文所指的專利或標準必要專利，僅包括專利組合中的有效中專利或審查中專利；標準必要專利家族請參見簡易專利族定義（為方便敘述，文中將以「家族」簡稱）。另外，本文的資料來自 Patentcloud 專利資料庫，資料範圍自 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 21 日。

LG 標準必要專利組合概況

● 標準必要專利主要權利人之電信相關專利

使用 Patentcloud 的 SEP OmniLytics，我們仔細檢視了前 5 大 5G SEPs 專利權人（圖 1）所持有的電信相關專利數量。LG 擁有 25,966 個家族，排名第五，而三星公司則擁有 57,422 個電信相關專利奪冠（圖 2）。

圖1、前十大持有 5G 標準必要專利數量的權利人（企業） （資料來源：SEP OmniLytics）

圖2. 前五大持有 5G SEP權利人（企業）所持有之電信技術相關專利 （資料來源：SEP OmniLytics）

● LTE 和 5G 標準必要專利

然而，若比較各公司持有電信專利家族數量與在 ETSI 宣吿的 LTE 和 5G SEPs 家族的數量占比，LG 則以 20.94% 奪冠，其次是高通（18.21%）。三星則只有 8.29% 的電信專利家族被宣告為 LTE / 5G SEPs（圖3）。

圖 3. 宣告之 SEPs 與通信專利家族占比 （資料來源：SEP OmniLytics）

全球 LTE 和 5G 有效中和審查中的 SEPs 家族總數為 51,067 個，其中有 5,436 為 LG 所持有，約占總數的 10.6%。

若個別分析 LTE 和 5G 標準必要專利，LG 擁有的 LTE SEPs 數量和 5G SEPs 數量均排第三（參見表 1 ），僅次於華為和三星，可看出 LG 在 LTE / 5G 標準必要專利市場中的顯著地位。

表 1. 前五大持有 LTE/5G SEPs 的公司 （資料來源：SEP OmniLytics）

LG 標準必要專利組合的品質

專利品質指的是該專利面臨無效舉發時的可專利性風險，我們也可從此一角度來觀察 LG 的專利組合。

● LG 的 5G 專有標準必要專利

將 LG 的 5G 專有 SEPs 與其所屬的兩類 LTE SEPs 對照並開展分析，一類是第 14 版本發布前的 「LTE 專有SEPs」、一類是第 15 版本發布後的「LTE 非專有SEPs」。

檢視 LG 的 5G + LTE SEPs 家族（包括有效中以及申請中），可發現具有「至少一個有效中（獲證）」的家族占比非常高，尤其是在 LTE 領域（圖 4）。雖然這樣的專利家族在 5G 領域占比相對低，但可推斷主要是因為 5G 科技尚在早期的研發及實施階段，有大量的專利是新申請而還在審查中。

圖 4. LG 擁有已獲證家族與所有家族占比 （資料來源：SEP OmniLytics）

● LG 的高規格標準必要專利

我們可以進一步檢視 LG 的高規格 SEPs 家族，高規格 SEPs 指的是透過 SEP OmniLytics 的高度維護快捷篩選器，所篩選出「沒有任何放棄審查、未繳費失效、撤回或被撤銷」，並「具有至少一個有效中（已獲證）」的家族。符合上開條件的家族具有必要性及自評指標與相對高之特色，故稱為「高規格 SEPs」

我們利用同樣條件檢視主要 SEPs 專利權人後可得到表 2 的結果，其中可看出 LG 的表現優異（60.78%)，僅次於華為 (62.84%)。

表 2、前五大 SEPs 專利權人的高規格家族占比 （資料來源：SEP OmniLytics）

另外，如果只看 5G 專有 SEPs 的話，有 93.35% 的專利族屬於高規格SEPs。這表明 LG 投入了大量資源來開發和維護其擁有的 5G 專有標準必要專利，可能甚至比在 LTE SEPs 付出更多時間與精力更多。





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