2022經濟前景／美國篇：經濟擺脫衰退後 物價上漲也將趨於溫和

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

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拜登（Biden）政府在11月初通過約1.2兆美元的基建支出案以改善美國道路、橋梁、管路、港口和網際網路連線，透過政府的力量擴大基礎建設，增加就業機會，這也會持續幫助美國經濟成長，未來數年的時間裡，美國景氣仍然會維持較為樂觀的經濟成長環境。

美國聯準會（FED）在11月初的FOMC利率會議，正式宣布執行，每個月縮減購債規模的貨幣政策，也就是每月減少150億（100億美債和50億MBS債），預計在2022年中結束QE，聯準會資產負債表成長到8.8～9.0兆美元的規模，未來半年還是會持續資本市場充足的資金挹注。

圖1：2012年至今美國聯準會FED資產規模變化（單位：百萬美元） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

這釋出兩個資訊。第一個是：美國在中國武漢肺炎爆發後，經濟終於恢復到，可以緊縮貨幣政策的正向循環了。景氣不好，FED應該執行寬鬆貨幣政策；景氣好轉，FED應該執行緊縮貨幣政策，美國現階段是後者，所以在2022年的第4季，FED就可能啟動中國武漢肺炎疫情後的首次升息。

第二個訊息是：美國這波景氣循環，較高機率可以維持數年之久，在2022年第4季～到2023年第1季之間，假設FED啟動首次升息，那麼這波最後一次升息，很可能是2025年以後，美國景氣可以預期會擴張數年之久。

圖2：2020年至今美國CPI與核心CPI年增率變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

能源供需平衡後，物價壓力可望獲得緩解

很多人擔心美國通貨膨揚升，會吃掉經濟成長，但從統計數據的觀點來預判，通貨膨脹率是跟前一年同期做比較，2021年3月以後，美國通貨膨脹率會明顯揚升，屆時在高基期的環境下，除非國際油價持續大漲，否則很難全面拉動能源和原物料的漲勢持續下去，通貨膨脹也會逐漸回到2%左右的水平，這就是FED認為較適合的溫和通貨膨脹環境。所以，物價不會跌回去，但是未來也不會持續大漲，目前大漲的情況理論上在2022年第2季會明顯緩解。

根據美國能源資訊局（EIA）的統計數據來預判，國際液態能源，最快2022年第1季就會回到供需平衡的狀態，中國武漢肺炎大爆發以來，原油先是需求驟減，接著供給驟減，然後需求快速回升，但供給卻跟不上了，因為國際能源業削減資本支出和減少投資，等能源需求回溫，供給反而無法快速彌補，這個情況在2022年才能改善。供需平衡後，國際油價的上漲動力較高機率就會減弱，有助於2022年的通貨膨脹緩和下來。

圖3：2016年至今全球液體燃料生產與消費量變化（單位：百萬桶） （資料來源：https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php）

圖4：2020年至今美國零售業營業額成長率（上）與2012年至今美國消費者支出規模（下） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

雖然國際油價和物價上漲，但是這沒有削弱美國的民間消費，美國零售銷售額仍然以10%以上的年增率在成長，消費者支出也回到以前的正成長軌道，但這一部分因素是因為美國過去一年多的強力紓困方案，大規模普發現金的結果，對於民間消費的拉抬，自然會很有幫助，美國政府變得更窮了，但人民卻變得更為富有。

圖5：2017年至今美國就業人口規模變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖6：2017年至今美國職缺數量變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

職缺大量增加，但失業人口就業意願不高是隱憂

美國的就業環境也恢復快速。雖然總就業人口距離疫情爆發前的高點，還差數百萬的就業人口（疫情爆發前，2020年2月就業人口1億5,873萬人，2021年10月就業人口1億5,404萬人），但是新增的就業職缺數量，大幅超越疫情爆發前的數量，代表在疫情過後，美國的就業環境出現了，大規模的改變（疫情爆發前，2020年2月失業人口571萬人，2021年10月失業人口742萬人），一部分的就業人口，在失業以後，暫時沒有回到職場的意願。

另一部分則是因為產業的改變，雖然市場上也有很多職缺，但是對於失業人群來說，那個職缺無法匹配，例如美國科技業就業職缺在疫情後，大幅增加，但是失業者不一定能適合科技業釋出的職缺，總而言之，美國就業環境在往好的方向發展，可是需要政府去做更多的輔導就業，當美國政府的疫情補助消失後，或許會有更多失業者願意去工作，畢竟，政府補助夠多的話，民眾上班的意願自然是會下降的。

圖7：2017年至今美國ISM製造業和非製造業指數 （資料來源：https://www.macromicro.me/）

美國的產業環境，也進入到近年來相對樂觀的氣氛。需求大增，但是企業的產能嚴重不足，民間缺工的問題也很嚴重，所以企業的訂單數量呈現高水位，庫存明顯不足。從景氣循環的角度來看，這是美國經濟擺脫衰退，走向繁榮的徵兆，因為供不應求，企業勢必得擴大投資和雇員，民眾消費力旺盛，FED才會啟動緊縮貨幣政策，避免市場短線景氣過熱，景氣成長穩定了，FED才會啟動升息，整個市場經濟又回到升息的正向循環。





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