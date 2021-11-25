2022經濟前景／台灣篇：壓抑通膨、提振民間消費 是2022年首要課題

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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2021年只剩下一個月，目前各家研究機構都樂觀地預估，台灣今年的經濟成長率可望達到6%以上的好成績。實際上，根據主計總處的統計，今年前三季的GDP年增率，已經高達6.74%，是近十年來難得的表現；展望2022年，研究機構也認為，縱使今年的計算基期已經墊高，但台灣明年的經濟成長率，還是有機會達到4%以上。

「影響未來經濟成長的關鍵因素還是疫情！」中信金控首席經濟學家林建甫指出，經過這兩年的震盪後，Covid-19疫情將會朝流感化發展。他以英國為例，雖然新增病例數出現增長，但由於全體人口的疫苗施打涵蓋率已經超過七成，患病後的重症、死亡率也隨之降低，所以政府並未重啟限制措施。

而到11月20日為止，全球的疫苗覆蓋率也已經達到53%，更有不少先進國家的覆蓋率超過7成，代表明年疫情再轉惡化的機率將愈來愈低（圖1）。進入2022年後，疫苗的產能更可望大幅提高。林建甫表示，2021年全球的新冠肺炎疫苗總產量為69億劑，但2022年就會翻倍至248億劑，「國際藥廠也在研發Covid-19的口服藥，今年底或者明年就可以問世了，」他觀察，主要國家的防疫政策，已經將Covid-19視為流感處理，讓社會生活回歸正常。因此，最快在明年，經濟活動就能擺脫疫情的糾纏，重回正軌。

圖1：全球主要國家新冠肺炎疫苗施打情形 （資料來源：https://ourworldindata.org/covid-vaccinations）

2021台灣經濟成長，全靠投資與出口支撐

回過頭來看台灣這兩年的經濟表現，幾乎完全靠著民間投資與出口帶動。根據主計總處的資料顯示，以出口來說，除了2020年前六個月因全球疫情急速惡化造成出口衰退外，近15個月以來都維持年增率正成長的態勢，甚至今年第1、第2季都繳出20%以上成長率的驚人表現。同時，民間投資的表現也十分穩健，過去7季中只有2020年第4季呈現小幅衰退，在剛結束的2021年第3季更出現27%以上的高度成長（表1）。

比較起來，這波疫情的最大受災戶：民間消費就黯淡得多，過去15個月內只有今年第1季維持正成長，而且在第3季全台實施三級警戒時，更出現疫情以來最嚴重的衰退。中華經濟研究院副院長王健全就指出，台灣零售業的營業額，在今年的6月已經呈現13.3%的負成長，「7月開始是略有起色，但仍然成長仍然緩慢。」

表1：2021年第1季至今台灣民間消費、民間投資與出口年增率變化 （資料來源：行政院主計總處）

因此，台灣經濟在2022年的首要課題，就是在保存出口、民間投資的實力之餘，重新提振民間消費。疫情的趨緩，固然有助於消費回溫，但同時不可忽視的，是已經讓人民吃不消的物價水準。如果薪資不能實質提升，政府又無法平抑物價，2022年的民間消費恐怕成長有限。

美國升息在即，台灣該如何接招？

而且，2022年還有美國升息這一關要過。聯準會的態度已經表明，2022年中QE就會完全結束，很可能在年底就啟動升息。因此，低利率催生的龐大投機資金，明年就會開始回流美國本土，屆時台幣匯率很可能轉入貶值走勢。如此一來，台灣對於進口商品，尤其是石油、天然氣等能源的購買力將被進一步削弱，通膨也將更難抑制。

「疫情終會過去，但留下的問題會更難解決，」林建甫觀察，由於全球流動性氾濫，金融市場走勢與基本面嚴重背離，造成全球的貧富差距持續擴大，「全球的債務規模只會更龐大，債留子孫的問題也更加嚴重。」





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