USPTO線上講座開課：訴願論述常見失敗原因

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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USPTO 9 月底舉行了線上講座 "Evaluating Common Arguments" ，內容列舉多種訴願狀論述寫法，說明常見的訴願失敗及成功原因，對訴願人、申請人，乃至是面對IPR攻擊的專利所有權人，可能都有參考價值。

USPTO 近年開辦多項線上講座，其中一個系列為PTAB Boardside Chat ，9 月底的講題為Evaluating Common Arguments ，由PTAB 專利律師Andreas Baltatzis 主持，PTAB 行政專利法官（Administrative Patent Judge；APJ ）John A. Jeffery 主講。內容列舉訴願人多種書狀論述寫法，說明常見的訴願失敗及成功原因，對訴願人是很好的可參考材料，而需在申請期間答辯的申請人、在IPR 等程序捍衛自家專利的專利所有權人，或許也都可以從中獲得啟發。

基本概念

主講人首先提醒，訴願人書狀可說明為何所請發明具可專利性，但務須指明審查官核駁處分的錯誤，且應牢記，Claim裡寫的所請發明才是遊戲核心，無法把握此一核心，就可能出現類似下表所列的無效論述。

KSR案教示

審查官103 核駁所用引證案，不必然需在引證案本身明文寫出結合理由，如美國最高法院KSR案判決所說，相關技術領域通常知識者的一般常識，可能就有作此結合的動機理由。有鑑於此，主講人簡報及在Q&A 環節釋疑時表示，只強調引證案未寫明結合的教示、建議、動機，不足以推翻審查官核駁判斷，建議著重於解釋引證案結合方式的不合理處、為何依審查官所說方式改良有問題。

至於所謂相關技術領域的一般常識，是否可能只是審查官個人後見之明形成的偏見？主講人分享他個人的理解：審查官需閱讀申請內容後再分析檢索相關先前技術，因此審查過程不可避免會帶有後見之明，但差別在於審查官所做可專利性判斷是否帶入不被允許的後見之明，例如，審查官雖陳述了前案結合動機，但假設他所提動機全來自被審查案的說明書，也就是把申請人自己的揭露內容當作組合藍圖，那麼，這種情況下訴願人提後見之明論述，他個人認為可能具說服力。

此次簡報多次引用KSR案判決，畢竟KSR案是非顯而易見性判斷標準的現行指標判例，比方分析何謂可預期的結果，按KSR案教示，就是依先前技術元件習知功能作可預期的結合使用，進而達成可預期的結果。主講人由此推論，在化學等技術部門，若訴願人能證明其結合方式會產生非可預期的結果，在訴願中是有得分可能。

只不過，不是每個審查錯誤都會讓PTAB作成駁回決定。譬如，審查官核駁意見正確陳述個別引證案相關內容，也正確陳述結合不同引證案所需理由，即便又另外加寫其他無關內容，甚至可能是不正確的內容，倘若PTAB判斷這些只是無關宏旨的小瑕疵，就不會為此撤銷原核駁處分。事實上，訴願人的訴狀內容也可能有類似瑕疵，只要主要論點具說服力，PTAB也不會揪著訴狀中的小瑕疵不放。

「類似先前技術」（Analogous prior art）

根據定義，用以組合作非顯而易見性核駁的前案，需為所請發明「類似先前技術」，也就是引證案與所請發明的關係需符合以下任一要件：要件一，引證案與所請發明屬相同技術領域；或要件二，引證案與所請發明要解決的問題合理相關。

實務上，訴願人這類論述常見以下錯誤：

遇到非顯而易見性核駁，要就其中一件引證案發動回擊時，務必引用申請案說明書等細節，說明何以這件引證案同時欠缺「類似先前技術」兩項要件，以讓PTAB 法官了解審查官核駁處分錯在何處。

那麼，該如何說服審查官處分有誤？以下是簡報所舉可能成功的寫法範例：





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