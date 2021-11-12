2022年半導體產業發展趨勢：供需失衡引發產能排擠，新興應用持續驅動需求

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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在全球疫情及中美貿易戰夾擊之下，今年半導體產業很「精彩」，市場分析師預估明年2022也不遑多讓。總體而言，自2019年底開始，在疫情影響下，不僅原物料短缺，各地封城停工的消息也是時有可聞，影響所及，全球半導體產業供需失衡的狀況日益嚴重。一方面，全球對半導體晶片需求持續高漲，推升2021年與2022年全球半導體產業營收；但另一方面，晶圓製造的產能卻無法滿足所有需求，導致半導體晶片缺貨已成為全球產業新常態，估計這種情況至少還要維持一、二年。面對地緣政治發展以及全球半導體供需失衡，各國政府積極推動區域半導體供應鏈發展，在晶圓廠積極擴建產能下，資策會MIC預期2022年下半年至2023年供需緊張情況有機會趨緩。此外，AI結合物聯網、汽車電子、化合物半導體等新興技術與應用將驅動更多類型、數量的半導體元件需求持續成長，成為後疫情時代帶動半導體產業成長的主要動能。

資策會產業情報研究所（MIC）不久前舉行《34th MIC FORUM Fall突破》線上研討會，回顧與展望2022年半導體產業趨勢。資策會MIC報告指出，2021年全球半導體市場規模達5,509億美元，成長率25.1%；展望2022年，預估全球市場規模將達6,065億美元，成長率10.1%，其中，新興應用發展將驅動半導體元件的長期需求。不過，在製造、封測產能滿載之下，預期晶片市場供需失衡的情況要到2022年才有機會緩解，未來仍需觀察資料中心、邊緣運算與車用等應用市場需求的成長幅度。

圖1. 2021~2022年全球半導體市場規模明顯成長 （資料來源：WSTS，MIC整理，2021年9月）

2021年台灣半導體產業產值達新台幣3.6兆元（約1,308億美元），年成長率高達31.8%。半導體需求增長主要來自三個方面：(1) 在疫情影響下，宅經濟帶動的筆電需求、(2) 2020年下半年起智慧型手機與車用電子市場回溫、(3) 美中貿易戰引起的轉單效應。由於全球有80%的筆電是由台灣組裝的，也使得2021年台灣半導體產業表現優於全球。到了2021下半年，半導體成長動能將由疫情相關宅經濟驅動的筆電需求，轉向5G、AI、物聯網與車用電子等新興應用。

圖2. 台灣半導體產業在2021年將呈現高成長 （資料來源：MIC，2021年9月）

觀測半導體次產業，資策會MIC指出，台灣IC設計產業受惠於上半年市場對行動運算晶片、筆電晶片與大型顯示器驅動晶片等需求，營收大幅成長，全年產值首度突破新台幣1兆，達1.1兆元（395億美元），年成長率33.3%。MIC資深產業分析師鄭凱安表示，各應用領域終端產品對晶片需求將持續增加，有利於IC設計營收成長，不過需留意在全球晶圓代工產能緊缺與產能排擠之下，部分晶片交期將持續遞延，如微處理器晶片（MCU）、電源管理晶片（PMIC）與無線射頻晶片（RFIC）等。

圖3. 終端產品晶片需求高漲推升IC設計產業營收 （資料來源 ：MIC，2021 年9月）

資策會MIC表示，2021年晶圓製造產能供不應求，IC製造產值平緩成長，主要來自產品單價持續提升，預估全年為新台幣1.9兆元（688億美元）。鄭凱安指出，半導體晶片缺貨已成為全球產業新常態，伴隨而來的是，簽長約與預付訂金來確保產能儼然成為晶圓代工業者的新營運模式。另一方面，透過漲價反映成本與提高毛利，同時減少重複下單造成供需失衡的情形，預估全年晶圓代工營收可成長20%。針對記憶體領域，DRAM與Flash價格持續成長帶動國內記憶體三大廠的營收成長，預期DRAM價格與供貨將在2021下半年達到高點。

圖4. 運算晶片需求帶動先進及高階製程產能增長：台灣晶圓代工製程比重 （資料來源 ：MIC，2021 年9月）





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