零接觸需求下的國際自駕車趨勢與挑戰
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】
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2020年全球自駕車發展受疫情陰霾籠罩，卻也提供物流用途自駕車更多的實戰上路機會。隨著各國法規逐步開放，Level 2已成車市必備功能，Level 3車款在2021年正式上路，預期各大車廠將陸續跟進，2024年全球自駕車出貨量將達到5,425萬輛！
國際市場研究機構International Data Corporation（IDC）指出，隨著未來半導體技術提升與成本下降、對車輛安全性的重視促使產品升級，以及自動駕駛日趨進步等因素推升，預測2024年全球Level 1至 Level 5自駕車出貨量將達到5,425萬輛，2020〜2024年均複合成長率約18.3%。看好Level 1和Level 2 消費性自動輔助駕駛車款，依然是未來五年內帶動出貨成長的最大市場，Level 2已成當前新車最流行的配備。
跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）報告指出，中國是世界上最大的汽車產業所在地，未來將可能成為全球最大的自駕車市場。中國正快速拓展自駕計程車服務，包括Baidu、Didi及AutoX 等多家業者已急起直追，在各大城市投入測試。2018年大陸發布中央首份「智能網聯汽車道路測試管理規範」，為全國通行自動駕駛汽車道路測試規定，規範了靠路邊停車、超車、跟車行駛等14項自動駕駛功能檢測。
疫情加速物流自駕車發展
而在2020年疫情爆發期間，零接觸需求推動自駕車加速前進，自駕車搖身一變成為物流配送、環境清潔及消毒利器，不少業者紛紛加大投資力道。美國新創公司Nuro成為全球自駕物流界的領頭羊，並在去年底，獲得加州車輛管理局（Department of Motor Vehicles, DMV）許可，成為首家可在加州進行商用送貨服務測試的廠商，但仍限定天氣條件良好，並以時速低於25英里在指定道路運行。
另一方面，疫情導致電商業務迅速成長，卡車駕駛面臨短缺與工時過長問題，自駕卡車的需求更顯迫切。Waymo與Aurora等自駕卡車領導廠商，正積極尋求技術合作夥伴，Google旗下的子公司Waymo去年宣佈將推出自駕重卡車貨物運送Waymo Via，並與Daimler的卡車部門聯盟合作；美國新創公司Aurora則攜手美國最大的商用卡車製造商PACCAR、Volvo，加速首款重型自駕卡車研發。
自駕車近期聚焦未來Level 3量產上路議題
聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）世界車輛法規協調論壇（WP29），通過了包含資訊安全、軟體升級以及自動車道維持系統（Automated Lane Keeping System，簡稱ALKS）等三項智慧聯網車輛的重要技術法規，並於2021年1月開始實施。ALKS是第一份具有約束力的Level 3 國際法規，內容主要說明在特定道路環境（如高速公路、時速60公里之下），ALKS 啟動可控制橫向及縱向移動，並規範了駕駛人與車輛適用條件、安全機制及失效回應等，使未來車廠發展Level 3車款有法規可依循。
車輛研究測試中心（ARTC）副總廖學隆表示，雖然各國政府都以政策支持自駕車發展有政策支持，但以研發角度來看，實在不容樂觀。以台灣的情況為例，道路、天候環境均屬複雜，自駕車若想挑戰混合道路，需要克服極大的技術難題；另一方面，台灣自駕相關法規進程，目前都還只在「智駕」階段（Level 0〜2），還沒有真正進入「自駕」階段（Level 3〜5），現行法律只允許Level 2以下自駕車上路行駛，其餘車種僅能在特定區域服務，顯示自駕車在技術和法規上都仍存在相當多的問題及限制。
當前自駕車最重要的規範，莫過於Level3自動車道維持系統，需滿足駕駛狀態、道路環境、車輛功能，現今市面上僅本田汽車（Honda）量產100輛的Level 3駕駛功能汽車符合條件。
Honda是積極布局自動駕駛輔助系統的車廠之一，Honda Legend搭載Level 3等級系統的「HONDA SENSING Elite」，已在2020年正式取得日本國土交通省認證，除了車前2顆及車後3顆光達感測器，還支援高速公路塞車、車速低於30km/h時可啟動自駕功能，成為全球第一個得到國家認證的Level 3輔助駕駛系統。Honda Legend於今年3月正式上市，首波限量生產100台，僅提供租賃方式銷售，建議售價為1,100萬日元。不過，Honda近日宣布，因為工廠生產因素，Legend將退出日本市場，國外部分則不受影響。Honda正在研發全新模組化電動汽車（EV）平台，未來將提供給Legend後繼車型使用。
台灣如何發展自駕車
廖學隆指出，政府各部會投注許多資源發展自駕車技術，但政府推動自駕車的權責單位不明，分別由經濟部、交通部、科技部主導，難以推動整體規畫，無論是業界或政府部門都需要進一步整合。此外，在研發技術方面，台灣缺少線控底盤國產廠商，現行無人巴士底盤多由國外進口部分零件來改裝，除了未來難以規模化生產，另一方面加裝零件容易衍生感測失靈等不可靠因素。
雖然自駕車目前還存在相當多不確定性，廖學隆認為，搭配智慧電動車的國際市場趨勢，先進駕駛輔助系統（ADAS）的商業機會仍在，短期可投入各國ADAS法規的產品需求開發，如車道偏離警示（LDW）、自動緊急煞車系統（AEB）；中期可以Level3需求系統研發，如車道維持輔助系統（ALKA）、駕駛者狀態監控系統（DSM）；長期可透過參與Level4自駕運行案學習自駕車的營運模式與技術成熟度。各國陸續推出禁售燃油車規定，各大車廠將陸續推出具備智慧功能的Level2+電動車型、車用攝影機、雷達需求大增。搶攻自駕車市場並非只有「造車」一途，台灣廠商可從以車用電子、雷達、攝影機、感測器等零組件進攻市佔，或從服務、營運模式創新出發，皆是推進自駕車生態系發展的可行策略。
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