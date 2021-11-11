國際新局勢下台商供應鏈之調整與影響

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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在最近幾年，外部環境變數快速輪動，在在影響產業發展及廠商走向。資策會MIC資深產業分析師許加政表示，過去我們可能是半年或一年審視一次國際局勢，但現在卻可能每個禮拜、甚至每天，都要去注意有什麼新的變化。嚴格來說，未來台灣甚至全球產業一定跳脫不出「美中關係」的影響；「美中關係」不僅是對美國或中國產生影響，而是會有廣泛的連動關係。在安全的考量下，廠商在全球的布局要更多元化：例如印度的習慣、文化與中國地區有很大差異，假使有大陸台商要在印度擴廠，便不能簡單的把大陸經營模式在印度複製。許加政指出，近期國際局勢在美中貿易戰開打後，黑天鵝與灰犀牛接連而來，影響全球產業之餘，也考驗著廠商快速因應的能力。

美中關係、新冠疫情驅動企業改革

回顧過去幾年，從2018年美中貿易戰開始，到2019年美中科技戰、2020年新冠肺炎疫情、以及2021年供應鏈斷鏈，外部環境變遷不斷，影響所及，廠商也不得不認真思考企業改革以因應變遷。

在2018年美中貿易戰之初，廠商比較擔心的是關稅問題，但在關稅仍未全面提升之際，美中科技戰又於2019年開打，此時美國主打的戰略是限制美國對中國輸出或使用其相關零組件、設備，效應最明顯反映在半導體領域，大陸半導體廠受影響最大。在科技戰還沒結束之際，2020年又迎來新冠疫情。此時一方面防疫需求激增（像是醫療物資及設備、居家工作、宅經濟需求激增），但另一方面由於疫情導致封城、鎖國及人員限制、而產生供應鏈斷鏈危機，到2021年呈現白熱化。

原本在美中貿易戰及科技戰期間，包括國際大廠及台商在內的許多廠商，已計劃將生產地從中國撤出，佈局東南亞，然而，2021年東南亞各國疫情升溫，封城鎖國的戲碼不斷上演，使得供應鏈斷鏈情況加劇；好不容易等東南亞疫情緩和，中國又出現能源危機，斷電情況無日無之。各種狀況加總，將供應鏈斷鏈危機推到高峰，料短期內難以舒緩。

美中對抗從貿易戰到科技戰，都環繞著兩大議題：（1）美國推動去中國化、(2) 中國推動去美國化；許加政認為，最終呈現的結果將會是「一個世界、兩套系統」。再加上疫情及能原危機的不確定變數，廠商要因應這種局面，必須能作到「一種產品、多地生產」，以及「一家企業、多元管制」。在未來10年內的演變要於2年內完成的情況下，許加政表示廠商應該追求如何建立信任與韌性。

各國政策加速驅動供應鏈重組與產業布局

環顧全球，在外在環境快速變動之際，各國政府都明白雞蛋不能放在同一個籃子的道理，均已祭出政策以驅動供應鏈之重組。

表1. 各國政府祭出政策以驅動供應鏈之重組 （資料來源：各公司、MIC整理，2021年10月）

綠色經濟將成產業升級標準

除了外在環境變化快速外，一些發展中的趨勢也不容忽視，許加政指出ESG即其中之一。ESG是指 Environmental (環境)、Social (社會)、Governance (公司治理)，近年來全球越來越多投資人用ESG分數來衡量一間企業的社會責任表現。因此除信任與韌性外，ESG的布局也是重要的企業營運思維方向。

其中，節能減碳的綠色經濟即為ESG重要一環。

美國總統拜登承諾未來4年投入二兆美元以實現綠能經濟，推動美國潔淨能源發展。

歐盟承諾到2030年溫室氣體之淨排放量將較1990年減少55%，並在在2050年成為氣候中立(climate neutral)，也就是不再對氣候構成影響。由此可預見往後產品輸出歐盟認時認證要求會更高。

中國大陸宣布將於2035碳達峰，2060年實現碳中和目標，重點項目為低碳技術、再生能源與電動車等。

供應鏈正在重組

在過去幾年間，台灣資訊硬體廠商的生產基地已開始慢慢重新調配中，從表2可見，中國的生產比例漸漸下降中，這是否代表台商已逐漸將產能移出中國大陸？許加政表示，依據他與廠商訪談的結果，答案是否定的。其實移出的產能相對是有限的，反而是因為基於安全性考量，高階機種在北美及台灣生產的比例提升；由於總體產能是提升的，因此在中國大陸的部分下降不多。許加政指出，這時候要關心的是產業聚落是否能順利形成。

表2. 資訊硬體供應鏈生產及出貨地分析 （資料來源：MIC，2021年10月）

許加政表示，就觀察及預估，供應鏈重組有五個階段，分別是：

第一階段：2018年以前，桌機、伺服器等系統組裝往海外布局；

第二階段：2019年美中貿易摩擦趨嚴重，主機板等產能部分轉移或擴產海外；

第三階段：2020年疫情影響後續元件持續部分轉移或擴產；

第四階段：2025年以前，筆電、平板等供應鏈逐步形成聚落；

第五階段：2035年以前，一個世界、兩套系統成形？多套系統成形？

面對變遷，許多廠商的因應是短鏈加上供應鏈在地化，建議包括 (1) 暫不擴大中國大陸生產線，改為擴增台灣／東南亞生產規模、(2) 高階產品轉移至北美／台灣生產，中階產品轉移至東南亞／東歐地區、(3) 於美國、中國及台灣擴展研發區域、(4) 擴展銷售區域，包括美國、中國大陸、東南亞；(5) 擴展組裝／生產區域，包括東南亞、東歐及中南美洲。





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