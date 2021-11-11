區域觀點：中國的 5G 標準必要專利布局與實力

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中國的 5G 龍頭華為公司在 2021 年 3 月宣布，今年將開始收取 5G 專利技術授權金。這意味著華為於不久後將開始對實施與其所擁有的 5G 標準必要專利（Standard Essential Patents，SEPs） 相關技術的企業展開談判。

在持續進行的中美貿易戰中，美國未曾停止施加對中國的貿易限制，華為此一宣布可使人感受到貿易戰對 5G 技術的策略佈局所產生之影響。

華為的宣佈一出，首當其衝的是電信業者、設備供應商及終端製造商等標準必要專利實施者。除此之外，隨著 5G 技術的持續發展和成熟，此舉更將逐步擴大影響其他的領域和產業，包括車聯網、顯示器、語音服務、物流、零售、智慧家居、智慧城市、智慧工廠、智慧醫療保健、智慧農業和漁業等，使得這些相關領域的 5G 技術實施者都成為了「潛在」需要支付授權金的對象。

近年來，以華為為首的中國公司不斷加強在 5G 標準必要專利申請以及宣告的競爭力，讓中國在 5G 專利領域取得相當地位。這樣的情勢亦使美國聯邦傳播委員會（FCC）批准了 6G 頻譜（95GHz~3THz）實驗，試圖搶下 6G 產業的先機，以超越中國的 5G 優勢。

美國的舉措是否反應過度？中國公司在 5G SEPs 的實力是否名符其實？ 我們可以從透明且即時的 SEPs 資料庫進行分析，一窺其中的競爭態勢。

參與 5G 競賽的中國公司

截至 2021 年 10 月 31 日，華為宣告了 4,952 個符合 3GPP 5G 標準的標準必要專利簡單專利家族（下稱家族），佔全球總數 15.46％，其擁有的有效專利約 12,593 件，佔全球總數 21.7%。然而，儘管華為擁有的專利數量龐大，但並不能代表中國整體的標準必要專利格局。

本文將以不同角度分析以下議題，使讀者便於理解中國公司的 5G SEPs 整體現況：

除華為外，其他中國公司的 5G SEPs 布局情況如何？

以專利數量及發明人數量觀察，中國在 5G 領域的實力如何？

中國目前的 5G 優勢，華為公司是否為主要貢獻者？其貢獻比例如何？

5G SEPs 宣告概況

截至 2021年10月31日，全球已有至少 60 家公司進行了 5G 標準必要專利宣告，其中 9 家為中國公司。雖然中國公司在 5G 標準必要專利宣告公司中只占所有公司約六分之一，但其中有 4 間公司（華為、中興、電信科學技術研究院CATT、OPPO）的 SEPs 宣告數量名列前 10，而且都是 3GPP 成員。其餘 5 間中國公司分別是 VIVO、小米、聯想（Lenovo）、上海朗帛以及展訊通信有限公司。

而在全球宣告約 32,026 個 5G SEPs 家族中，由中國公司所宣告者有約 14,266 個 (占45%)；全球宣告之有效中專利約為 58,038 件，其中由中國公司所宣告者有 20,411件 (占35%)。

圖 1.全球Top 20 標準必要專利宣告公司 （5G SEPs 的當前持有概況）

除了 SEP 宣告數量以及宣告公司，我們可以進一步檢視這些中國公司的 SEP 當前持有狀況。由於在宣告後可能產生專利權轉讓、放棄申請或技術標準改變等情事，故相較於過去的宣告數量，當前持有專利的狀況更能夠如實反映 5G 領域實力。

全球 105 間當前持有 5G SEPs 的公司，有 12 間屬中國公司，該等公司持有的 SEPs 的總數高達 44.19%（表1）。排名前 10 的中國公司即上文提到的 SEP 宣告公司，數量上以華為居首，其次是中興、CATT 和 OPPO。除此之外，南通朗恆通信、東南大學和中國移動通信則是透過專利交易取得專利。

表 1. 中國公司 5G 標準必要專利宣告及當前持有概況 （資料來源：SEP OmniLytics）

從資料中可看出，宣告公司和當前持有公司，在所持有的家族數量僅有微小的差距，表示大部分中國公司所持有的標準必要專利來自於自行宣告，只有少數公司從第三方取得標準必要專利。（圖 2）

圖2. 中國公司 5G 標準必要專利宣告及當前持有概況 （資料來源：SEP OmniLytics）

大量 5G/LTE 標準必要專利宣告顯示中國 5G 發展強勁

檢視中國公司宣告的 5G 與 LTE SEP 資料，發現中國公司所宣告的 LTE SEP 家族約為 4,611 個，佔全球總宣告數之 20.68%，而 5G SEP 之宣告家族約為 14,266 個，佔約 44.55%。（圖 3）

圖 3. 中國公司新宣告之 LTE 和 5G 標準必要專利比較 （資料來源：SEP OmniLytics）

相較於 LTE SEPs，中國公司所宣告的 5G SEPs 簡單專利家族，在佔比上有兩倍以上的成長，主要貢獻的公司有華為、中興、OPPO 以及 VIVO 等，目前 5G 技術仍處於高速發展的階段，未來 5G SEP 家族依然會持續成長。





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