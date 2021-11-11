大陸《反壟斷法》13年來迎首次修正 三大要點值得關注

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

施行13年後，《反壟斷法》首次迎來「大修」。

2021年10月23日，經十三屆全國人大常委會第三十一次會議審議後，《反壟斷法（修正草案）》在中國人大網公佈，公開徵求社會公眾意見。

自2008年8月1日施行以來，《反壟斷法》作為維護市場公平競爭秩序的「基石」，不僅經歷了近十三年大陸市場經濟波瀾壯闊的發展史，也見證了大陸互聯網經濟模式做大做強的全過程。

始於2010年的「3Q大戰」，當時引出了大陸互聯網領域首例反壟斷糾紛——奇虎360訴騰訊公司壟斷案，該案最終在2014年10月以法院判定「騰訊旗下的QQ並不具備市場支配地位，駁回奇虎360的上訴」，畫上句號。

而成立於1999年的阿里巴巴，於2014年9月創造史上最大IPO記錄，成功登陸美國紐約證券交易所，但因自2015年以來濫用市場支配地位強制實施「二選一」，於2021年4月領到了互聯網領域首個反壟斷「罰單」，被大陸國家市場監督管理總局處以高達人民幣（下同）182.28億元巨額罰款。

可以說，自2008年《反壟斷法》施行以來，至此番《反壟斷法（修正草案）》公佈，既是互聯網經濟蓬勃發展的十三年，也是互聯網領域壟斷問題日漸凸顯的十三年。

那麼，此番公佈的《反壟斷法（修正草案）》，有哪些要點值得關注？

要點一：「鼓勵創新」成為反壟斷立法重要目的

《反壟斷法（修正草案）》最值得關注的一點，莫過於將「鼓勵創新」納入反壟斷立法。

與現行《反壟斷法》（2008年版）相比，《反壟斷法（修正草案）》在第一條「保護市場公平競爭」之後，首次加入了「鼓勵創新」。

事實上，《反壟斷法》通過「預防和制止壟斷行為」，既是保護市場公平競爭的重要抓手，也是讓中小企業或新業態新模式脫穎而出的重要手段。

過去十多年間，大陸互聯網企業應該是併購行為最為常發生的領域，其結果是類似阿里巴巴、百度、騰訊等巨頭越來越龐大，而一些新興企業或模式，剛一冒頭，就被這些巨頭通過「借鑒」、「效仿」等方式，被擠壓的沒有了生存空間，少數能被這些巨頭收購的，已經是比較好的結局了。

簡單說，平台型公司一些經營策略或手段，所產生的限制、排除市場競爭效果，可謂不言自明。

因此，加大對具有市場支配地位平台型公司或巨頭的反壟斷執法力度，不僅能維護市場公平競爭秩序，也能啟動市場活力，達到鼓勵創新的目的。

要點二：「加碼」處罰力度，罰款最高提升十倍

與現行《反壟斷法》（2008年版）相比，《反壟斷法（修正草案）》在反壟斷處罰力度方面，大幅提升了6～10倍。

首先，在壟斷協議規範方面，達成並實施壟斷行為的，沒有銷售額的，罰款上限提高至500萬元；尚未實施的，罰款上限由50萬元提高至300萬元，是原處罰上限的6倍。

其次，在經營者集中規範方面，不具有排除、限制競爭效果的，最高罰款500萬元，具有排除、限制競爭效果的，最高罰款為上一年銷售額的10%，而原處罰不區分是否具有排除、限制競爭效果，最高僅處罰50萬元。

最後，在反壟斷領域引入了懲罰性罰款機制。對於「情節特別嚴重、影響特別惡劣、造成特別嚴重後果的」，可在前述罰款基數上給予2～5倍的罰款。

此外，對於反壟斷部門依法實施審查和調查時，拒不配合提供資料，對單位和個人的處罰力度也有了大幅的提升，其中，對單位的處罰由原20萬元以下，提升至「銷售額百分之一」或「500萬元以下」，對個人的處罰由原2萬元以下，提升至50萬元以下，大幅提升了將近25倍。

要點三：強化對濫用演算法、資料等新型行為規範

近年來，有關「大資料殺熟」以及「困在演算法裡」的爭論此起彼伏。

不論是網約車領域的滴滴，還是機票預訂領域的攜程，抑或是外賣領域的美團，都或多或少出現過類似問題。

支持者認為，這是技術進步的必然結果，也是新模式新業態的創新所在；反對者則認為，這種做法明顯侵害消費者及相關方的合法權益，應予積極規範。

而此番在《反壟斷法（修正草案）》中，對於濫用資料和演算法優勢的做法，也給予了明確的信號——加大規範力度。

對於濫用資料和演算法、技術、資本優勢及平台規則的做法，《反壟斷法（修正草案）》在多個條款中予以規範。

首先，在新增的第十條中，《反壟斷法（修正草案）》提出「經營者不得濫用資料和演算法、技術、資本優勢及平台規則等排除、限制競爭」，首度將濫用資料和演算法，排除、限制競爭，納入禁止實施的行為範疇。

其次，在第二十二條的修正部分中，《反壟斷法（修正草案）》將「具有市場支配地位的經營者利用資料和演算法、技術及平台規則等設置障礙，對其他經營者進行不合理限制的」，納入「濫用市場支配地位的行為」。

總體來看，在新發展階段，圍繞當前保護市場公平競爭和保護激勵創新等迫在眉睫的問題，《反壟斷法（修正草案）》在細化反壟斷執法和強化反壟斷處罰等諸多環節都作出了積極的回應。

而除去前述要點之外，大陸《反壟斷法（修正草案）》在統一反壟斷執法、優化經營者違法集中審查、引入反壟斷公益訴訟、保護個人隱私及個人資訊和強化對濫用行政權力實施壟斷行為等諸多方面，還是頗多值得關注的要點。





【詳細內容請見《北美智權報》296期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】