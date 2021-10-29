三方勢力混戰 電動車市場究竟會有多大？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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2020年全球科技製造業最熱門的話題，當屬電動車無誤，除了龍頭特斯拉（Tesla）以外，包括傳統車廠與新創業者都開始展現實力，鴻海集團與裕隆合資成立的鴻華先進也剛在10月中發布了三款自主開發的電動車，整個市場愈來愈熱鬧。

這只是開始而已。資策會市場情報研究所產業分析師蘇奕霖指出，從政策推動、充電設施、價格三大因素來看，到2030年時，全球電動車的累積數量，可望從2020年的1100萬輛左右，成長至2億3000萬輛至1億4500萬輛之間，年複合成長率（CAGR）超過30%。

三大因素當中，政策的影響最大。蘇奕霖指出，許多主要國家已經端出了禁售燃油車、甚至是完全零排放的實行路程，例如加拿大總理已經正式表示，2035之後加拿大境內只能銷售零廢氣排放的車款，並且在2050年時完成全國車輛零排放的目標；英國則是宣示自2030年起就禁止銷售汽油、柴油車，也計畫在2050年達成淨零排放。美國的華盛頓州，更把禁售燃油車的目標時間訂在2030年（表1）。

未來20年，燃油車將逐漸在主要國家消失

表1：世界主要國家禁售燃油車時間表 （資料來源：《34th MIC FORUM Fall 突破》線上研討會，資策會市場情報研究所（MIC），2021/9/28~2021/10/8）

燃油車逐漸步入歷史，正意味著新能源車的無限發展想像，吸引了各方業者的大力投入。根據統計，2021上半年全球的電動車（含純電動車與混合動力車）的銷售量約為250萬輛，其中排名第一的特斯拉市占率約為15.2%，緊追其後的則是德國福斯集團（VW），銷售量也有13.4。值得注意的是，前五大車廠：特斯拉、福斯、上汽（SAIC）、BMW與Stellantis（包括雪鐵龍、飛雅特、克萊斯勒…..等品牌）合計的市占率也不過50%出頭，意味著市場上還有很多虎視眈眈的電動車業者，隨時可能在這波改朝換代的浪潮中冒出頭來（圖1）。

圖1：2021上半年全球電動車（含混和動力車）銷售市占率排名 （資料來源：《34th MIC FORUM Fall 突破》線上研討會，資策會市場情報研究所（MIC），2021/9/28~2021/10/8）

蘇奕霖分析，目前全球的電動車市場可分成三大勢力：電動車產業的既有領導品牌，如特斯拉；積極從燃油車轉進電動車的傳統車廠，如：福斯、豐田；還有以電動車作為創業主題的新興車廠，如：蔚來、小鵬等。蘇奕霖表示，「這些新勢力以中國大陸的數量最多，而且大多以委外生產為主，只有少量自製。」

由於各方勢力的優劣勢不一，在市場競爭上的策略也大不相同。以耕耘純電動車最久的特斯拉來說，年營收在2018年加入Model 3、Model Y以後開始顯著成長，淨利率也由虧轉盈，未來除了轎車、休旅車產品，也計畫切入電動卡車市場來強化產品線，在電動車核心的電池上也持續加強自製產能。當電動車市場規模擴大時，特斯拉必須確保各類型的新客戶，都能找到適合的特斯拉產品。

搶占電動車大餅，三類業者各顯神通

傳統車廠的主要課題則為轉型。以福斯集團來說，在汽車業的市場行銷、生產製造、研發…..等面向上早已是佼佼者，問題是如何將傳統優勢延伸到電動車市場上。蘇奕霖觀察，從2013年開始，福斯集團就陸續讓旗下所有的汽車品牌，不論是高階市場的Audi、豪華市場Porsche還是大眾市場的Tiguan、Golf都陸續推出電動車產品，測試消費者接受度。

至於集團內部，福斯則是著重打造共用模組平台和電池的標準化，以降低新車的開發成本。換句話說，既然集團整體的資源雄厚，就要抓緊時間將既有品牌優勢延伸到電動車領域，加速搶占市場規模，再透過掌握自主的車輛模組和電池能力，拉開與競爭者的差距。

比起前兩種業者，純新創業者的資源最有限，但發揮空間也最大，像是中國大陸的蔚來汽車，創業時就掌握住電機、電控系統的自主研發能力，其他的系統、軟體、充電網路則與外部夥伴合作，例如車輛制動系統就是跟德國的Continental合作開發，感測器、自動駕駛則找上了Bosch。這種輕資產、彈性大的分工模式讓蔚來可以更快地進入市場，也更能讓自己聚焦在核心技術以及商業模式上。

圖2：鴻海集團於今年度科技日中發表的Model T電動巴士 （資料來源：https://www.honhai.com/zh-tw/press-center/press-releases/latest-news/691）

協助新創業者進入電動車產業，就是台灣科技製造業可以發展的商機。例如鴻華先進專注開發開放式平台，協助業者進行系統開發、軟硬整合、標準驗證等，在今年10月中的鴻海科技日上，也發布了三款自主開發的電動車。換句話說，對於有意切入電動車市場的新創業者來說，如果不想自己承擔龐大的製造成本以及產品開發失敗的風險，就能選擇與台灣的科技製造業合作。

當電子製造業面臨瓶頸、汽車產業又即將全盤變革時，這場結合了多方勢力、多種技術的電動車大革命，未來必然精采可期。





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