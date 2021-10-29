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低軌衛星專題／國際低軌衛星通訊市場展望

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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第三代合作夥伴計畫（3GPP）近期首度發布，將於2022年完成Rel-17版本，並首度納入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）通訊。行動通訊與衛星通訊過往為兩個獨立發展的產業，自3GPP納入NTN後，未來兩大產業可望有更多合作機會。從2021年起，低軌衛星服務商陸續邁入商用，全球衛星通訊產業將擺脫Covid-19疫情影響，預估2022年全球衛星市場產值將達2,950億美元、年成長3.3%。

全球寬頻上網仍存在服務缺口，2019年仍有49%的人口（37億人）無法上網，即使在已開發國家中，亦有13%的人口沒有網路，顯見地面通訊網路無法滿足所有聯網應用場景，而衛星的應用將能補足地面通訊網路的缺口。

被設計來繞行地球的衛星，依軌道高度（離地面距離）可分成三種：低地球軌道（Low-Earth Orbit，簡稱LEO）、中地球軌道（Medium-Earth Orbit，簡稱MEO）或高地球軌道（Geostationary Orbit，簡稱GEO）。低軌衛星因為距離地球的物理距離較短，低延遲和覆蓋範圍廣的特性，其覆蓋範圍依照布建的衛星數量，最終可達到全球覆蓋的目標。如巴西電信商利用Telesat的低軌衛星，實現4G地面行動數據回傳作業，作為地面通訊的補充；低軌衛星通訊還可作為特殊用途的地面通訊備援，像是災難通訊備援、國防戰地通訊等緊急應用。

全球衛星通訊服務產值將於2022年恢復成長

2020年全球衛星產業產值達2,710億美元，衛星產業供應鏈包含衛星製造衛星服務衛星發射地面設備等四大次產業領域，其中以地面設備占整體產值50%，其次為衛星服務，占總體產值44%。

圖一、2020年全球衛星產業產值比例 （資料來源：SIA，MIC整理，2021年9月）
圖一、2020年全球衛星產業產值比例 （資料來源：SIA，MIC整理，2021年9月）

根據衛星顧問公司Euroconsult統計資料， 2020與2021年受到Covid-19疫情影響，全球衛星通訊服務產值（包含航空、船舶等領域之連網需求）皆大幅下滑，整體產值較2019年下降4.5%。2024年以後包含美國Starlink、英美合作的Oneweb，以及加拿大Telesat等三大低軌衛星通訊服務商，將在全球正式商用，預期將推動衛星寬頻服務在消費端與企業端用戶的新一波成長，屆時整體產值將達187億美元。資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師曾巧靈指出，從2021年起，大規模低軌衛星服務商陸續邁入商用，Oneweb預計於北緯50度以上地區提供網路覆蓋，規劃2021年底提供商用服務；Starlink宣布全球擁有10萬用戶，並已接下14個國家、50萬筆預購訂單。

圖二、2019~2029年全球衛星通訊服務產值 （資料來源：Euroconsult，MIC整理，2021年9月）
圖二、2019~2029年全球衛星通訊服務產值 （資料來源：Euroconsult，MIC整理，2021年9月）

市場動向一：傳統衛星業者亦加入高通量低軌通訊衛星發展

看好低軌衛星在寬頻服務市場的商機，法國Eutelsat、美國Viasat等傳統高軌衛星通訊業者亦投入發展。今年4月，全球三大固定衛星營運商之一的Eutelsat，斥資5.5億美元投資OneWeb，獲得OneWeb 24%的股權。高速衛星服務供應商Viasat則把高軌衛星發射計畫改成低軌，Viasat計畫在2022年發射300顆低軌衛星，配合新一代高軌衛星組成衛星網路，為全球飛機提供Wi-Fi服務。

此外，歐盟、中國等亦整合國家資源發展低軌衛星通訊網路。中國去年向國際電信聯盟（ITU）申請12,992顆的衛星頻譜，今年成立中國衛星網絡集團有限公司，整合國內資源建立衛星通訊網路；歐盟將打造一個結合LEO、GEO 和MEO 軌道的衛星通訊網路，為整個歐洲提供高速寬頻網路，目前進行商業可行性研究，預計在今年底提出規劃。

市場動向二：導入Inter-satellite通訊技術，進一步提升衛星網路效能

曾巧靈指出，許多衛星營運商都規劃在自家衛星上搭載衛星間（Inter-satellite）通訊功能，德國Mynaric和美國Bridgecomm等Inter-satellite通訊模組廠成為關注焦點。低軌衛星將透過Inter-satellite減少地面站的數量，今年1月，SpaceX先在經過南北極圈的極地軌道上，發射10顆搭載Inter-satellite通訊設備的低軌衛星，藉由Inter-satellite通訊串聯多顆低軌衛星，以在無法設置地面站的極地提供服務。SpaceX表示，自今年9月開始，發射的每顆Starlink衛星都將配備Inter-satellite功能。此外，像是Telesat、Kuiper的衛星都有搭載Inter-satellite通訊，OneWeb也將在未來幾代衛星中加入Inter-satellite。

在高軌衛星方面，英國衛星通信公司Inmarsat透過高低軌衛星間的inter-satellite通訊，增強其現有的電信服務，除了原本的11顆高軌衛星外，Inmarsat計畫發射約150顆低衛星，過去這些低軌衛星必須到地面站的範圍內才能接收和發送訊息，但透過高低軌衛星間的inter-satellite通訊，可將此類數據傳輸的等待時間，從幾個小時減少到只需幾分鐘。OneWeb也計畫以低軌衛星與Eutelsat的高軌衛星結合，透過高低軌衛星間的inter-satellite通訊，打造結合GEO與LEO的網路。

市場動向三：相位陣列天線受到低軌衛星業者採用

過去衛星採用機械式轉軸天線，但因轉向慢、物理尺寸大、長期可靠性差等缺點，加上低軌衛星快速移動造成衛星覆蓋範圍變化，需要特殊天線技術因應，相位陣列天線波束具快速轉向的特性，且可同時發射多個波束、追蹤多個目標，SpaceX、OneWeb、Telesat和Kuiper等四大低軌衛星營運商，目前皆使用相位陣列天線，透過可操控的無線電波束改變訊號接收方向，使天線於靜止狀態，追蹤高速移動LEO衛星，在切換過程中達到平穩傳遞訊號。

低軌衛星周邊產業的兩大看點

市場研究機構TrendForce認為，全球衛星市場目前以低軌衛星（LEO）最具發展優勢，由於低軌衛星距離地面較近，相較於高軌衛星與中軌衛星，更具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且低軌衛星毋須架設基地台，可於偏遠地區接收訊號，訊號覆蓋不受山區、海上、沙漠等地形限制，可彌補5G與地面行動通訊未能傳輸地區。自SpaceX引領話題後，亦帶動更多衛星營運商相繼遞件發射衛星，預估至2022年全球衛星市場產值將有望達2,950億美元、年成長3.3%。

由於衛星對於地面站接收與發射時間有限，故衛星星系間的防撞、管理、通訊、地面與衛星接收等四大技術為廠商可切入的四大層面。然而，在各衛星運營商角逐下，預期未來低軌道衛星達到全球組網時，恐將面對衛星可能產生光害的議題，進而影響其它星球與星體研究。TrendForce認為，能提供降低衛星反射材料的業者可望因此受惠；此外，因小型低軌衛星生命週期小於五年，亦有航空垃圾問題，如何有效回收至地球也是欲攻進太空產業的另一商機。

曾巧靈則認為，衛星造價是發展衛星產業的門檻，過往通常都是由各國政府發展衛星事業，衛星生產多採小批量訂製，造價即高達數億美元。伴隨行動通訊產業發展，天線與射頻前端技術已有長足進步，硬體組裝能力、電池及處理器元件等技術進步，亦讓微型衛星發展具備可行性，並帶動成本下滑。


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