產業學院系列報導／為產業學院建立合宜的評鑑機制 各產業公協會責無旁貸

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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在本刊期《一文解構世界大學排名：教育部該醒一醒了》一文文末，提到因應台灣眾多大專院校爭相成立產業學院之際，應適時建立合宜的評鑑機制，以免重蹈「邁向頂尖大學計劃」之覆徹，到最後投資了大量金錢卻落得一場空。前一篇文章分析了台大的排名，本文將焦點轉向國立成功大學，除了再一次印證世界大學排名的不合情理外，也進一步提出對產業學院評鑑制度的建議。

成大一直都是台灣企業主最愛的大學，在《遠見》公布的「2021企業最愛大學生排行榜」中，成大已經拿下７連霸，而「1111人力銀行」發表調查的結果，也顯示成大是全國大專院校中最讓雇主滿意的學校。然而，成大在THE的世界大學排名中，僅在601-800之間，在台灣上榜學校中排名第7；而且在「Best universities for engineering degrees 2022」 (2022年工程學位最好的大學) 中，也擠不上前200名 (台灣在此項上榜的只有台大及清大)。這種排名結果與「企業主最愛」似乎是大相逕庭。

其實只要細看表1便不難發現，成大是台灣上榜THE世界大學排名前10大的大學中，「引文」的續效是最低的；但另一方面，成大在產學合作、技轉績效、專利申請的部分，卻是傲視同儕的，而且又是企業界最愛，這代表了什麼？代表了大量的論文對產業界根本毫無幫助，培養出只會寫論文的學生只會加深產學落差，一定程度上浪費教育資源。

表１. 台灣上榜THE世界大學排名前10大大學及其指標分數 （資料來源：World University Rankings 2022，2021年8月26日；整理：李淑蓮）

有人認為如果捨棄「排名」，對於大學辦學的品質會變得無所適從，少了一些既定的KPI，也不知該如何監督學校的發展。針對這點，筆者先就即將成立的一眾產學院的評鑑議題提出一些建議，而這些建議其實也適用於大學評鑑。

建議國內各個產業公協會（例如半導體協會、電電協會、電腦公會．．．．．等等）就產業學院的發展成立評鑒小組，定期對各個產業學院就下列目標進行評鑒：

調查台灣產業與世界產業在科技發展、新員工需求與員工再教育需求，建立產業學院發展的各項指標。 依據發展指標對各個產業學院進行評鑒，對產業學院的發展方向和研發／教學內容提出建議。 發布產業學院的研發與教學的評鑒與推薦報告（非排名），讓學齡學生與產業員工在選擇產業學院的教育訓練服務時有所依據。 進行產學投資評鑒，就產業界對各個產業學院的投資進行投資成效評鑒並提出報告，對產業界後續的長短期投資提出建議指標。 對產業學院的制度、管理與教育經費對政府（教育部、科技部）提出建議。

各個產業公協會的成員，都是該產業中的專家，也有許多是企業家，由他們來就各自產業學院定期進行評鑑，才能確保產業學院不會「長歪」了，訓練出來的人才能切合業者所需。

如果要將產業評鑑落實到大學評鑑上，則可以學院為單位，像THE的 「best colleges for (subject)」，不同的學院由相對應的公協會來負責評鑑（像是法學院可以找律師公會及專利師公會），這樣才比較切合實際需求，締造產業、學生及學校的三贏局面。





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