物價漲不停 何時才有望回跌？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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10月初時勞動部宣布調漲基本工資，漲幅高達5.21%，表面上看來是將經濟成長的利益與勞工分享，但在扣抵掉物價上漲的幅度後，勞工實質的所得提升恐怕非常有限，尤其躉售物價指數（WPI）年增率的走勢已經表明，廠商的營運成本居高不下，未來想看到物價回穩，恐怕還需要政府端出更有利的政策。

10月初，主計長在立法院備詢時，被問到「蚵仔麵線一碗多少錢」時，脫口而出「大約20」元的答案，立刻引來了社會一片批評。批評的原因不只是這個答案太過偏離現實，還包括物價連番上漲所造成的人民財務負擔，已經到達難以忍受的臨界點。

其實，如果想知道一般人民對物價的真實感受，上街走一圈就能略知一二。昔日的鬧區商圈，如今多的是受到疫情影響、選擇暫時或永久歇業的店家，許多餐廳和小吃店，菜單上的價格欄也是改了再改，旁邊還加了一句「原料成本不堪負荷，漲價請多包涵」；而顧客消費時除了心疼自己的荷包外，可能也擔心要是哪天店家真的負荷不了成本，會不會也跟著一起歇業下去……。

本刊在8月初（台灣痛苦指數節節高升，應該如何因應？）的時候就已經警示過，今年光是上半年，消費者物價指數（CPI）年增率就已經兩度突破2%的警戒區，而且進入9月開學季、5倍振興券又陸續發放後，物價指數很可能再攀升；而根據主計總處公布的最新資料，今年9月份的CPI年增率果然暴衝到2.63%，創下今年以來的新高。因此，如果振興券的刺激消費效應逐漸「顯現」，而且廠商的生產成本又持續上升，台灣的CPI年增率很有可能在睽違近10年後，再次突破3%的上限。

CPI年增率突破3%近在眼前

不過小老百姓面臨的物價環境，可能比CPI統計顯現地更為險峻。在CPI指數的組成結構裡，除了民生必需品外，還有一些非日常所需或經常性購買的商品服務，如通訊設備、房屋修繕等；若只看柴米油鹽這些重要民生物資，就呈現全然不同的情景。在主計處的統計資料裡，CPI年增率是從今年年初才開始轉正；但重要民生物資（包含17項食品、個人清潔衛生用品、）的CPI年增率，從去年5月就開始正成長，今年一月後漲勢雖然減緩，但6月至今又一直維持在2%以上的高檔，到了9月也正式突破3%（圖1）。

圖1：近2年來重要民生物資CPI年增率（單位：%） （資料來源：行政院主計總處）

所以，如果只看CPI年增率來衡量物價水準，恐怕將離人民的真實感受愈來愈遠。此外，包括主計總處、中央銀行在討論國內的物價時，多半歸咎於颱風或大雨造成菜價上漲，還有國際油價造成輸入性通膨；也就是說，只要這兩項因素恢復正常，物價自然就能恢復平穩。但真的是如此嗎？

姑且不論未來幾個月台灣是否還會有颱風或大雨，以及國際油價究竟是漲是跌，從躉售物價指數（WPI）的走勢來看，國內廠商的生產成本早就居高不下，未來想要看到明顯的降價恐怕難上加難。

廠商成本大增，未來物價回跌不易

躉售物價指數（WPI）是經濟活動中生產者的物價指數，可以用來反映社會上生產活動的總合成本，而且WPI也有與CPI緊密連動的特性，也經常用來預測CPI的發展方向。從圖2中即可看出，台灣的WPI年增率的漲跌幅度比CPI年增率來得更大，而且從2020年5月開始，WPI年增率就從谷底急速反彈，今年從4月開始，也已經維持了半年的10%漲幅。

圖2：2019年至今國內CPI、WPI年增率走勢變化 （資料來源：行政院主計總處）

既然生產者面臨的物價已經如此嚴峻，在未來的半年到一年之內，必然會逐漸反映到消費者端──換句話說，現在只是剛開始而已。所以，財經部會不能再樂觀地認為，只要天候或國際原物料價格回跌，國內物價就會自動回穩，必須要嚴肅看待並且拿出實質的平抑政策，否則再過一段時間，國內物價上漲的問題，很可能將變得無法收拾。





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