《IP小辭典》領取專利證書

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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在專利案核准(處分)後，智慧局不會主動寄發專利證書，專利申請人須於審定書（或處分書）送達後三個月內，檢附【申領專利證書及申請延緩公告申請書】並繳納「證書費及第一年專利年費」，即可申請領取專利證書。原則上，智慧財產局將會於提出領證申請後，一個月內公告並寄發證書。

申請領取專利證書的期間限制

申請人須於 審定書（或處分書）送達後三個月內 ，檢附申請書並繳納「證書費及第一年專利年費」辦理領證。申請人逾限繳納證書費及第一年專利年費，智慧局將不予公告，並處分領證申請不予受理。

不過，若不小心超過申請領取專利證書的法定期間，只要申請人非因故意未於法定期限繳費領證者，得於 繳費期限屆滿後六個月內 ，檢附申請書並繳納證書費及二倍之第一年專利年費申請回復領證，申請時並於「申領專利證書及申請延緩公告申請書」中，勾選標題四「申請回復領證」，向智慧局提出申請即可。

專利證書的核發作業時間

申請領取專利證書並繳費後，智慧局從收文、資料建檔、專利公報編製出版作業，至以掛號寄發證書約需30天；如果用劃撥帳號方式繳費，因為郵局款項匯入時間比較長，領證作業時間也許會更久一點。智慧局也提醒，到智慧局服務台繳費領證時，無法直接在現場領取專利證書。專利證書會在智慧局公告後，隨即以掛號郵寄方式寄發。

若想指定 代收人 代為收受專利證書，可將申請書上代理人一欄改為代收人，代收人的資料即可填寫在該欄位，專利證書就會寄送給該代收人。如未載明代收人資料，僅有申請人資料，則專利證書將會寄發給申請人。

申請撤回領證可以退費嗎？

申請人在智慧局完成專利公報刊載準備作業前，隨時可撤回領證申請，但如已完成公報刊載準備作業，則無法撤回領證申請。申請撤回事項雖准予撤回，惟因已進行處理程序，已經繳納的證書費無法退還；至於所繳維持專利權存在的專利年費，因未授予專利權，屬於得退費的事由，智慧局將會退還專利年費。

專利證書為表彰專利權存在之證明，每一核准之專利案於繳納證書費及專利年費後，自公告之日給予專利權，一個專利權僅核發一張專利證書。因此若有兩位以上專利權人，無法各自擁有一份專利權證書正本。

申請人如請求不公開發明人、新型創作人或設計人姓名，除非申請人於領證時同時請求不載明發明人、新型創作人或設計人姓名，否則實務上專利證書上仍會記載姓名。但申請人若有請求不公開，智慧局提供外界查閱的資料，將無發明人、新型創作人或設計人姓名。

如何申請補（換）發證書

若要申請補發或換發專利證書，只要檢附「專利證書加註、補（換）發申請書」，並繳納規費600元提出申請即可，大約需一個月作業時間。申請補（換）發證書時，舊證書無須繳回。





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