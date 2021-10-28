如何因應標準必要專利的過度宣告？善用 SEP 即時資料及人工智慧比對分析技術

聯合新聞網 / 北美智權報

【孚創雲端】

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過度宣告：為什麼一些標準必要專利實際上沒有真的「必要性」？

在研究標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEPs）的相關資訊時，我們常常會懷疑，許多被宣告為「標準必要」的專利，是否確實符合技術標準並具備必要性。

這種外觀上被宣吿為「標準必要」，但實際上不符合技術標準且不具備必要性的普遍情況，就是所謂的「過度宣告」。

題為《標準必要專利的過度宣告和必要性決定因素》（Over-Declaration of Standard Essential Patents and Determinants of Essentiality, Robin Stitzing et.al., 2017）的論文中指出：「歐盟近期（2017年）的一份報告指出了普遍存在的過度宣告問題。引用的證據顯示，宣稱涵蓋關鍵技術的專利，只有 50%，或者最高 90% ，可能是真正必要的。」

智慧財產權諮詢公司 Fairfield Resources International 也在另一份報告中指出，受檢驗的專利家族中，只有 50% 「有至少一項專利可被判定為具備必要性或有可能具備必要性」。

造成「過度宣告」的主因

各技術領域都有其所屬的技術標準制定組織（Standard Setting Organization，SSO），從它們所制定的相關政策中，我們比較容易理解發生標準必要專利「過度宣告」的原因。

舉例來說，歐洲電信標準協會（European telecommunication standard institution， ETSI）的智慧財產權政策明文規定：「在提出或制訂技術標準的過程中，如果 ETSI 成員知道自己擁有任何『可能是必要的』的專利，必須立即通知總幹事。」

在關於 ETSI 的智慧財產權資料庫的段落中亦提及：「ETSI 智慧財產權線上資料庫公開提供已被宣告為對 ETSI 和 3GPP 標準必要或『有潛在必要性的』之專利資訊。」

文中「可能是必要的」和「有潛在必要性的」定義非常廣泛，產生了許多模糊空間。然而對於 ETSI 來說，設下寬泛的定義則有助於協會納入任何有可能的 SEP。

其他造成「過度宣告」的原因

綜合上述提到的文獻和另一份討論 SEP 過度宣告之研究：《標準制定的專利挑戰》，還可歸類出其他原因：

  • 對於同時也是專利權人的 SSO 成員來說，即便專利仍在申請中而尚未獲證的階段，提早宣告 SEP 是相對安全的作法。如果不儘早宣告，可能會導致如失去專利的可執行性等更嚴重的結果。
  • 持續發展的技術和不斷迭代的技術標準，可能會讓最初被宣告為必要的專利失去其必要性。
  • 專利若在審查歷程中被縮小權利範圍，可能因而失去必要性。
  • 專利如在申請階段被駁回，即非標準必要專利。

綜上所述，在專利的狀態和技術的標準尚未確定的情況下，專利權人提早宣告 SEP會比一個個確認專利的必要性節省許多時間和精力，也能降低不少風險。

另外，部分專利權人的故意行為也會造成 SEP 的「過度宣告」現象，申言之：

  • 專利權人故意宣告自己擁有的許多專利為必要的，以獲得利益或商業優勢。
  • 專利權人誇大自己擁有的 SEP 數量，以便展示企業強大的技術能力，其目的可能是為了吸引投資，或在授權談判中展示自己擁有「強大」的專利組合等。

如何因應 SEP 的過度宣告？

有人主張應全面改革或至少修改現行的技術標準制定體制，因為目前皆由專利權人自行宣告該專利是否具備必要性，並沒有任何獨立的官方組織來驗證所宣告者是否為標準必要專利。然而，現今的技術發展日新月異，技術標準制定體制也須與時俱進才足以因應，儘管如此，但要現有的 SSO 組織（如ETSI）即時調整相關政策，就目前來說，似乎有些不切實際。

既然如此，我們又要如何因應 SEP 的過度宣告？

總結上文，過度宣告主要源於兩個關鍵痛點：

  1. 缺乏即時和透明的 SEP 資料。
  2. SEP 的必要性難以判定。

如果能緩解，甚至消除這兩個痛點，我們就能減少因過度宣告導致遮蔽 SEP 資訊全貌的問題，並節省從事 SEP 相關工作的專業人士所花費的時間、精力和金錢。

善用即時透明的 SEP 資料

善用即時更新且透明的ETSI SEP 資料，即可分析並通盤掌握 SEP 的當前狀態。無論是要查看某類無線電技術的佈局概況（Landscape）：

（圖片來源：5G 標準必要專利的布局概況，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））
（圖片來源：5G 標準必要專利的布局概況，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））

或是查看任一間公司持有的標準必要專利組合：

（圖片來源：Apple 的5G 標準必要專利組合概況，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））
（圖片來源：Apple 的5G 標準必要專利組合概況，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））

透明和簡易明瞭的 SEP 資料可以大大減少監控、篩選以及一件件核實 SEP 資訊（如其法律狀態或布局國家）所需的時間和精力。

（圖片來源：Apple 5G 標準必要專利組合的全球分布和法律狀態，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））
（圖片來源：Apple 5G 標準必要專利組合的全球分布和法律狀態，SEP OmniLytics（2021年 10 月 21 日））


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