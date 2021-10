如何因應標準必要專利的過度宣告？善用 SEP 即時資料及人工智慧比對分析技術

【孚創雲端】

過度宣告:為什麼一些標準必要專利實際上沒有真的「必要性」?

在研究標準必要專利 (Standard Essential Patents,SEPs)的相關資訊時,我們常常會懷疑,許多被宣告為「標準必要」的專利,是否確實符合技術標準並具備必要性。

這種外觀上被宣吿為「標準必要」,但實際上不符合技術標準且不具備必要性的普遍情況,就是所謂的「過度宣告」。

題為《標準必要專利的過度宣告和必要性決定因素》(Over-Declaration of Standard Essential Patents and Determinants of Essentiality, Robin Stitzing et.al., 2017)的論文中指出:「歐盟近期(2017年)的一份報告指出了普遍存在的過度宣告問題。引用的證據顯示,宣稱涵蓋關鍵技術的專利,只有 50%,或者最高 90% ,可能是真正必要的。」

智慧財產權諮詢公司 Fairfield Resources International 也在另一份報告中指出,受檢驗的專利家族中,只有 50% 「有至少一項專利可被判定為具備必要性或有可能具備必要性」。

造成「過度宣告」的主因

各技術領域都有其所屬的技術標準制定組織(Standard Setting Organization,SSO),從它們所制定的相關政策中,我們比較容易理解發生標準必要專利「過度宣告」的原因。

舉例來說,歐洲電信標準協會(European telecommunication standard institution, ETSI)的智慧財產權政策明文規定:「在提出或制訂技術標準的過程中,如果 ETSI 成員知道自己擁有任何『可能是必要的』的專利,必須立即通知總幹事。」

在關於 ETSI 的智慧財產權資料庫的段落中亦提及:「ETSI 智慧財產權線上資料庫公開提供已被宣告為對 ETSI 和 3GPP 標準必要或『有潛在必要性的』之專利資訊。」

文中「 可能是 必要的」和「 有潛在 必要性的」定義非常廣泛,產生了許多模糊空間。然而對於 ETSI 來說,設下寬泛的定義則有助於協會納入任何有可能的 SEP。

其他造成「過度宣告」的原因

綜合上述提到的文獻和另一份討論 SEP 過度宣告之研究:《標準制定的專利挑戰》,還可歸類出其他原因:

對於同時也是專利權人的 SSO 成員來說,即便專利仍在申請中而尚未獲證的階段,提早宣告 SEP 是相對安全的作法。如果不儘早宣告,可能會導致如失去專利的可執行性等更嚴重的結果。

持續發展的技術和不斷迭代的技術標準,可能會讓最初被宣告為必要的專利失去其必要性。

專利若在審查歷程中被縮小權利範圍,可能因而失去必要性。

專利如在申請階段被駁回,即非標準必要專利。

綜上所述,在專利的狀態和技術的標準尚未確定的情況下,專利權人提早宣告 SEP會比一個個確認專利的必要性節省許多時間和精力,也能降低不少風險。

另外,部分專利權人的故意行為也會造成 SEP 的「過度宣告」現象,申言之:

專利權人故意宣告自己擁有的許多專利為必要的,以獲得利益或商業優勢。

專利權人誇大自己擁有的 SEP 數量,以便展示企業強大的技術能力,其目的可能是為了吸引投資,或在授權談判中展示自己擁有「強大」的專利組合等。

如何因應 SEP 的過度宣告?

有人主張應全面改革或至少修改現行的技術標準制定體制,因為目前皆由專利權人自行宣告該專利是否具備必要性,並沒有任何獨立的官方組織來驗證所宣告者是否為標準必要專利。然而,現今的技術發展日新月異,技術標準制定體制也須與時俱進才足以因應,儘管如此,但要現有的 SSO 組織(如ETSI)即時調整相關政策,就目前來說,似乎有些不切實際。

既然如此,我們又要如何因應 SEP 的過度宣告?

總結上文,過度宣告主要源於兩個關鍵痛點:

缺乏即時和透明的 SEP 資料。 SEP 的必要性難以判定。

如果能緩解,甚至消除這兩個痛點,我們就能減少因過度宣告導致遮蔽 SEP 資訊全貌的問題,並節省從事 SEP 相關工作的專業人士所花費的時間、精力和金錢。

善用即時透明的 SEP 資料

善用即時更新且透明的ETSI SEP 資料,即可分析並通盤掌握 SEP 的當前狀態。無論是要查看某類無線電技術的佈局概況(Landscape):

(圖片來源:5G 標準必要專利的布局概況,SEP OmniLytics(2021年 10 月 21 日))

或是查看任一間公司持有的標準必要專利組合:

(圖片來源:Apple 的5G 標準必要專利組合概況,SEP OmniLytics(2021年 10 月 21 日))

透明和簡易明瞭的 SEP 資料可以大大減少監控、篩選以及一件件核實 SEP 資訊(如其法律狀態或布局國家)所需的時間和精力。

(圖片來源:Apple 5G 標準必要專利組合的全球分布和法律狀態,SEP OmniLytics(2021年 10 月 21 日))





