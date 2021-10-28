如何因應標準必要專利的過度宣告？善用 SEP 即時資料及人工智慧比對分析技術
【孚創雲端】
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
過度宣告：為什麼一些標準必要專利實際上沒有真的「必要性」？
在研究標準必要專利 (Standard Essential Patents，SEPs）的相關資訊時，我們常常會懷疑，許多被宣告為「標準必要」的專利，是否確實符合技術標準並具備必要性。
這種外觀上被宣吿為「標準必要」，但實際上不符合技術標準且不具備必要性的普遍情況，就是所謂的「過度宣告」。
題為《標準必要專利的過度宣告和必要性決定因素》（Over-Declaration of Standard Essential Patents and Determinants of Essentiality, Robin Stitzing et.al., 2017）的論文中指出：「歐盟近期（2017年）的一份報告指出了普遍存在的過度宣告問題。引用的證據顯示，宣稱涵蓋關鍵技術的專利，只有 50%，或者最高 90% ，可能是真正必要的。」
智慧財產權諮詢公司 Fairfield Resources International 也在另一份報告中指出，受檢驗的專利家族中，只有 50% 「有至少一項專利可被判定為具備必要性或有可能具備必要性」。
造成「過度宣告」的主因
各技術領域都有其所屬的技術標準制定組織（Standard Setting Organization，SSO），從它們所制定的相關政策中，我們比較容易理解發生標準必要專利「過度宣告」的原因。
舉例來說，歐洲電信標準協會（European telecommunication standard institution， ETSI）的智慧財產權政策明文規定：「在提出或制訂技術標準的過程中，如果 ETSI 成員知道自己擁有任何『可能是必要的』的專利，必須立即通知總幹事。」
在關於 ETSI 的智慧財產權資料庫的段落中亦提及：「ETSI 智慧財產權線上資料庫公開提供已被宣告為對 ETSI 和 3GPP 標準必要或『有潛在必要性的』之專利資訊。」
文中「可能是必要的」和「有潛在必要性的」定義非常廣泛，產生了許多模糊空間。然而對於 ETSI 來說，設下寬泛的定義則有助於協會納入任何有可能的 SEP。
其他造成「過度宣告」的原因
綜合上述提到的文獻和另一份討論 SEP 過度宣告之研究：《標準制定的專利挑戰》，還可歸類出其他原因：
- 對於同時也是專利權人的 SSO 成員來說，即便專利仍在申請中而尚未獲證的階段，提早宣告 SEP 是相對安全的作法。如果不儘早宣告，可能會導致如失去專利的可執行性等更嚴重的結果。
- 持續發展的技術和不斷迭代的技術標準，可能會讓最初被宣告為必要的專利失去其必要性。
- 專利若在審查歷程中被縮小權利範圍，可能因而失去必要性。
- 專利如在申請階段被駁回，即非標準必要專利。
綜上所述，在專利的狀態和技術的標準尚未確定的情況下，專利權人提早宣告 SEP會比一個個確認專利的必要性節省許多時間和精力，也能降低不少風險。
另外，部分專利權人的故意行為也會造成 SEP 的「過度宣告」現象，申言之：
- 專利權人故意宣告自己擁有的許多專利為必要的，以獲得利益或商業優勢。
- 專利權人誇大自己擁有的 SEP 數量，以便展示企業強大的技術能力，其目的可能是為了吸引投資，或在授權談判中展示自己擁有「強大」的專利組合等。
如何因應 SEP 的過度宣告？
有人主張應全面改革或至少修改現行的技術標準制定體制，因為目前皆由專利權人自行宣告該專利是否具備必要性，並沒有任何獨立的官方組織來驗證所宣告者是否為標準必要專利。然而，現今的技術發展日新月異，技術標準制定體制也須與時俱進才足以因應，儘管如此，但要現有的 SSO 組織（如ETSI）即時調整相關政策，就目前來說，似乎有些不切實際。
既然如此，我們又要如何因應 SEP 的過度宣告？
總結上文，過度宣告主要源於兩個關鍵痛點：
- 缺乏即時和透明的 SEP 資料。
- SEP 的必要性難以判定。
如果能緩解，甚至消除這兩個痛點，我們就能減少因過度宣告導致遮蔽 SEP 資訊全貌的問題，並節省從事 SEP 相關工作的專業人士所花費的時間、精力和金錢。
善用即時透明的 SEP 資料
善用即時更新且透明的ETSI SEP 資料，即可分析並通盤掌握 SEP 的當前狀態。無論是要查看某類無線電技術的佈局概況（Landscape）：
或是查看任一間公司持有的標準必要專利組合：
透明和簡易明瞭的 SEP 資料可以大大減少監控、篩選以及一件件核實 SEP 資訊（如其法律狀態或布局國家）所需的時間和精力。
【詳細內容請見《北美智權報》295期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言