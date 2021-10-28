大學註冊於教育服務之商標是否可阻止他人販售商品？美國第十一巡迴法院Sportswear Inc. v. Savannah College of Art and Design Inc.案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：SCAD官網）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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專門印製紀念商品的廠商，未經藝術學院之授權，就使用於紀念商品上並販售，因而被藝術學院控告侵害其商標權。美國法院一度認為，由於學校註冊商標指定於教育服務類，不及於商品類，故不構成侵權。但最後第十一巡迴上訴法院於2020年底的Sportswear Inc. v. Savannah College of Art and Design Inc.案判決認為，被告的使用仍然會讓消費者產生關聯性混淆。

藝術學院的商標與侵權事實

薩凡納藝術設計學院 (The Savannah College of Art and Design，簡稱SCAD)向美國專利商標局註冊了幾個聯邦商標，包括「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商標，以及搭配其吉祥物蜜蜂設計的商標，指定使用於「教育服務」。

圖一、薩凡納藝術設計學院註冊之聯邦服務類商標，註冊號3751493號 （圖片來源：美國專利商標局商標資料庫）
圖一、薩凡納藝術設計學院註冊之聯邦服務類商標，註冊號3751493號 （圖片來源：美國專利商標局商標資料庫）

Sportswear是一家專門在線上販售紀念品的網站，提供各種幼稚園、小學、中學等紀念衣服 。2014年，薩凡納學院發現，Sportswear公司在其互動線上網站上，銷售使用該學院商標的衣服和紀念品。Sportswear販售使用薩凡納學院商標的衣服，主要使用了「SCAD」和「SAVANNAH COLLEGE OF ART AND DESIGN」的文字商標；至於吉祥物蜜蜂設計的商標，並沒有完全使用整個圖案，但使用了主要的蜜蜂圖案。

圖二、被告使用薩凡納學院的蜜蜂圖商標的蜜蜂部分 （來源：Savannah College of Art and Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 983 F.3d 1273,1288 (11th Cir. 2020).）
圖二、被告使用薩凡納學院的蜜蜂圖商標的蜜蜂部分 （來源：Savannah College of Art and Design, Inc. v. Sportswear, Inc., 983 F.3d 1273,1288 (11th Cir. 2020).）

薩凡納學院於2014年7月對Sportwear提起侵權訴訟，主張其構成美國商標法15 U.S.C. § 1114的商標侵權，以及15 U.S.C. § 1125的產品不實標示。而Sportwear也立刻停止販售相關產品。

對於此指控，Sportswear公司承認確實於販售的商品上，使用了幾乎與薩凡納商標一模一樣的圖案。但是其主張在網站上，有很清楚的聲明該服裝並非由薩凡納學院（SCAD）贊助、認可或附屬，並且所有產品均由 Sportswear獨家生產和提供。同樣，Sportswear的網站、廣告材料和包裝材料，也沒有宣稱任何商品構成SCAD的官方產品或得到SCAD的認可。因而，Sportswear公司主張，這些清楚的聲明已經避免讓消費者產生混淆。

服務商標保護範圍是否及於產品侵權？

本案一審法院判決薩凡納學院敗訴。其主要是引用第11巡迴法院曾經做過的Crystal Entertainment & Filmworks, Inc. v. Jurado案判決的見解。法院認為，由於薩凡納學院的註冊商標，只指定使用於「教育服務」，屬於服務類商標，因而，薩凡納學院無權阻止他人在服裝領域使用相同的文字圖案。而且，薩凡納學院也沒有證明，在Sportswear 使用該商標之前，薩凡納學院就先使用了系爭商標於服裝產品上面，以證明其就「商品」有普通法上的為註冊商標權利。

薩凡納學院上訴到第十一巡迴上訴法院。第十一巡迴法院推翻一審判決，判決原告勝訴。第十一巡迴法院指出，地區法院所引用的Jurado案，當初涉及的是普通法上的未註冊商標，並非在聯邦之註冊商標。而本案薩凡納學院擁有的是聯邦已註冊之商標，故不應引用Jurado案的見解。

第十一巡迴法院指出，本案的關鍵問題在於：「薩凡納學院在聯邦所註冊商標指定於服務類，其保護是否可以及於產品類？」

第十一巡迴法院認為，對於此問題，最重要的判決先例應該是第五巡迴法院1975年的Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v Dallas Cap & Emblem Manufacturing, Inc.案判決。該中一樣涉及，聯邦所註冊服務商標，是否可及於產品的侵權。第十一巡迴法院認為，Boston Hockey案採取一立場，就是聯邦註冊的服務商標，並不需要在產品類別上註冊，也不需要提出在產品商使用商標的先前證據，仍可以對他人在商品上使用該商標主張侵權。

因此，第十一巡迴法院將本案發回給地區法院，指示地區法院應適用Boston Hockey案之見解，認定薩凡納學院的商標範圍及有效性，然後進行混淆誤認之判斷，判斷被告是否侵害了薩凡納學院的商標權。

是否構成關聯性混淆？

發回一審後，地區法院重新判斷，認為被告的產品確實與原告的商標，對消費者構成混淆誤認。這次換被告不服，第二次上訴到第十一巡迴法院。法院於2020年12月作出判決。

第十一巡迴法院就混淆誤認之判斷，主要採取七個因素：(1)被控侵權的商標強度；(2)被侵權商標與侵權商標的相似性；(3)兩個商標下提供的商品和服務之間的相似性；(4)商標權人的銷售網點、客戶群等實際銷售方式的相似性；(5)廣告方式的相似性；(6)被訴侵權人有侵占權利人善意的意圖；(7)消費大眾中實際混淆的存在和程度。

第十一巡迴法院提出，所謂的「混淆誤認」，是強調關連性的混淆，亦即消費者是否會誤會系爭產品的來源是商標權人的關係企業、連結或得到贊助，亦即產生關聯性混淆。

被告一再強調，其在網站上有各種免責聲明，聲明其產品與薩凡納學院無關，故不會造成購買者混淆誤認。但第十一巡迴法院認為，從過去類似的案例中，只要製造商特別將他人的徽章特別印在產品上，就算有這類免責聲明，消費者之所以會購買這類產品，就是因為這個徽章，而製造商也知道消費者想要買有這種徽章的產品，因而，仍然會構成消費者混淆誤認。

最後第十一巡迴法院維持地區法院判決，認為被告使用SCAD文字商標與蜜蜂圖的行為，確實構成混淆誤認，讓消費者會誤以為與薩凡納學院有關聯。

本案的啟示

本案被告原來向美國聯邦最高法院提出上訴，但聯邦最高法院於2021年10月決定拒絕移審，故本案確定。

對許多非營利性教育機構來說，可能在註冊商標時，只會註冊教育服務類的商標，而不會指定使用於其他商品。但各種知名大學、學院的名稱、校徽等，對校友、家長、學生都有一定知名度。而某些廠商若想用大學、學院的名稱、校徽等製作紀念商品，雖然未必會產生來源混淆，但可能產生關聯性混淆。

本案最特別的是，雖然被告特別在網站上一再聲明，此商品與學院無任何關聯、未得到授權或贊助；但法院仍然認為這種免責聲明，並不會妨礙混淆誤認的認定。


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