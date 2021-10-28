賈伯斯離開的十年：蘋果股價持續走高，產品技術創新逆向而行？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

一晃已過十年。

2011年10月5日，享年56歲的史蒂夫·賈伯斯病逝，宣告了蘋果公司的賈伯斯時代正式宣告結束。

2021年10月5日，蘋果公司官方網站刊登了「來自Steve家人的一封信」的追憶文章，對賈伯斯身上展現的追求極致精神予以緬懷。

事實上，賈伯斯辭世的當天，也恰是iPhone4S新品正式亮相的日子。

當時，作為賈伯斯接棒人的蒂姆·庫克首次亮相新產品發佈會，對外發佈了iPhone 4S。

對此，有不少人認為，iPhone 4S是賈伯斯留給果粉的最後一份禮物，也有人認為，這也是庫克掌舵蘋果公司後對外發佈的首款新品。

事實上，iPhone4S作為iPhone4的「反覆運算版」，一如當下iPhone13作為iPhone12的「反覆運算版」，整體外觀設計保持了一定的延續。

如今，如果有人左手拿著iPhone13，右手拿著iPhone4或iPhone4S，也會發現兩款手機在外觀設計上也有很多「一脈相承」之處，比如，周身的金屬邊框設計等等。

從這個角度來看，iPhone13系列多少也有「致敬賈伯斯」的含義。

在庫克執掌蘋果公司十年時間之後，適逢賈伯斯辭世十周年之際，應該如何評價和總結過去十年蘋果公司表現？

蘋果公司商業大獲成功：賈伯斯離世十年，股價翻了十多倍

「不要想如果是賈伯斯他會怎麼做。」

2014年10月23日，蘋果公司CEO庫克在中國到訪清華大學時，在與清華大學經管學院院長錢穎一展開的「巔峰對話」中，首次披露了賈伯斯在人生最後時間給他的告誡或提示。

事實上，回顧庫克執掌蘋果公司的這十年，是蘋果公司商業大獲成功的十年。

2018年，庫克執掌的蘋果公司，市值首次破萬億元，一度是全球首個市值過萬億元市值的公司。

而從股價來看，蘋果公司的股價從2011年最高13美元/股，已經最高摸高至157美元/股，十年間，相當於翻了12倍左右。

對於蘋果公司的股東來說，庫克執掌蘋果公司的十年，是他們獲得回報最高的十年。

從股價走勢來看，2007年是蘋果公司股價逐步踏入長期成長區間的起點。而首款iPhone手機問世的也正是2007年。

由此可見，恰是有了賈伯斯執掌蘋果公司期間，在iPhone4及之前產品上創造的巨大成功，才為庫克接棒後實現蘋果公司股價騰飛奠定了基礎。

追求極致是賈伯斯身上最大的標籤，也是iPhone手機成功的關鍵所在。

而在庫克執掌的十年期間，iPhone手機依舊優秀，但是在與安卓手機的較量中，其追求極致的色彩已經變得越來越淡。

庫克給出了自己的答案：去賈伯斯化，還是繼承衣缽？

1998年年初，庫克進入蘋果公司任副總裁，主管蘋果的電腦製造業務。

應該說，庫克屬於典型的蘋果公司「老兵」。

2011年8月，蘋果公司創始人、CEO賈伯斯向蘋果董事會提交辭職申請。在賈伯斯的建議下，時任蘋果公司首席運營官（COO）的蒂姆·庫克接替他，成為蘋果公司的CEO（首席執行官）。

首次執掌蘋果公司，在賈伯斯的陰影下，庫克的壓力可想而知。

在2014年與到訪清華大學時交流中，庫克說，賈伯斯有一個週末打給他說要立刻見他，想讓他做CEO。但蘋果以前沒有過CEO繼任人來自公司內部的情況，談過之後他發現賈伯斯已經下定決心要讓他做CEO。

執掌蘋果公司後，庫克基本做到了「聽有意見的人的想法，但不會聽那些只會喊叫說些廢話的人」。

回顧過去十年間，蘋果公司的新品發佈， 2014年問世的Apple Watch，應該算是最具庫克色彩的系列新品。

畢竟，在庫克執掌蘋果公司之前，不論是iPhone手機或是iPod，都具有濃重的賈伯斯痕跡。

現在看來，智慧手錶也算是相當成功的一款智慧設備。

研究機構Above Avalon發佈的資料顯示，全球佩戴Apple Watch的用戶已經破億。成為蘋果產品陣營銷量排名位列前四的產品。

這應該算是庫克遵循賈伯斯教誨「不要想如果是賈伯斯他會怎麼做」的最佳例證。

要知道，在Apple Watch之前，已有iPod等瞄準運動類人群的可攜式裝置，但如今，Apple Watch顯然要比iPod系列產品更具生命力。


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