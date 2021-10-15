全球百大創新機構10周年：誰是歷久彌新的長勝軍？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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科睿唯安（Clarivate）每年發布的全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）名單，地位就像是科技研發界的米其林評鑑，是每個科技業者和研發機構的努力目標。不過，能夠連年留在榜上，也就是不論景氣好壞，對於研發、智財權保護均穩定投入，成果也獲得同業認可的企業其實少之又少。

由於科睿唯安採用的評鑑方法不只看專利的數量，也把被引用次數、獲證率、專利家族的國際化程度也納入考慮，而且會回溯五年以上的時間，要進入候選名單已經相當不易。而且，這項評鑑是不分產業一起進行，亦即全球化工業、電子業、軟體業的廠商必須同時競爭僅有的100個名額，上榜的難度可想而知。

正因為競爭激烈，每年百大創新機構的名單總是有一番變動。根據科睿唯安的統計，自從2012年開始進行全球百大創新機構的調查，至今10年內只有29家企業可以年年進榜。換句話說，其他的70個名額每過幾年一定會出現新陳代謝，使得這些「長」勝軍更顯珍貴。因此，在全球百大創新機構進入10週年時，正應該好好認識他們。

長勝軍裡，資通訊產業獨領風騷

以國別來看，美國、日本毫不意外地搶佔前兩名，兩國合計共有23家企業能夠年年進入百大創新機構（圖1），像是化工材料領域的3M、半導體領域的Intel、汽車領域的Toyota、電子業的Sony等等，都是研發成績斐然的大型科研機構。在美、日之後，除了第3名的韓國有3家企業入榜外，法國、瑞典、瑞士均只有1家企業能連續十年進入前百大創新機構，分別為：法國的Saint-Gobain、瑞典的Ericsson、瑞士的Roche。

圖1：全球百大創新機構連續十年進榜企業國別分佈。 （資料來源：https://www.clarivate.com）

而在產業分布上，則是呈現了泛資通訊（ICT）產業獨大的趨勢，電子設備（9家）、通訊（3）、半導體（2）三者加起來共14家企業，佔了幾乎一半，正好反映了過去十多年內資通訊與半導體科技發展的突飛猛進。不過，其他產業也不可輕忽，像是化學、汽車、傳統工業等產業的廠商，例如日本的信越化學（Shin-Etsu Chemical）、美國的GE等均榜上有名。

圖2：全球百大創新機構連續十年進榜企業產業別分佈 （資料來源：https://www.clarivate.com）

值得一提的是，雖然外界都覺得新創或相對年輕的公司較具有勇於創新的企業文化，但就這29家創新機構的名單來看，創立至今超過百年的比比皆是，例如法國唯一進榜的聖戈班（Saint Gobain）早在1665就成立，至今仍是全球化工業的要角。

後起之秀中，各國差距逐漸拉近

除了這些長勝軍，從2020年科睿唯安也開始了「後起之秀」（Innovators to Watch）的調查—也就是日後極有可能擠進全球百大創新機構的潛力企業。雖說是「後起」之秀，但評鑑標準卻一點都不含糊：除了同樣採用專利數量、獲證率、引用數等標準，候選企業還必須自2016年開始，每年的排名都比前一年進步；此外，當年度更得進入全球前250名，才有被選作後起之秀的資格。而在2020年第一次發布的25個後起之秀中，已經有6家企業在今年進入全球百大創新機構，可說是相當有指標性的評鑑名單。

那麼，2021年的後起之秀有什麼特色呢？以國別來說，美國仍然以10家企業位居領導優勢，但中國大陸企業卻取代了日本，成為緊追在後的第二名。此外，美、中的領先幅度也不夠大，因為日本、韓國、台灣也都至少2家以上的企業進榜。換句話說，在後起之秀的競爭裡，先進國家的優勢並非無法超越（圖3）。

圖2：全球後起之秀企業國別分佈 （資料來源：https://www.clarivate.com）

產業別的差異更大。雖然資通訊產業在後起之秀裡的佔比還是很高，但是學術與研發機構卻扮演愈來愈重要的角色，數量上已經跟資通訊業者等量齊觀，例如韓國的成均館大學、中國大陸的南京航太航天大學、美國的麻省理工學院（MIT）等，都是在今年第一次進入後起之秀名單內。此外，後起之秀裡也有相當比例的汽車業者，例如韓國的Hyundai與日本的Mazda。

綜合長勝軍與後起之秀兩份名單，已約略可以看出未來的全球研發走向。首先，資通訊產業的地位仍難以撼動，但愈來愈多的汽車和運具產業業者都在投入研發和專利活動，未來勢必與資通訊產業發生一番競合。此外，正因為先進國家企業難以追趕，後進國若在技術方面想要迎頭趕上，只能直接投注資源在特定研發機構上，例如成均館大學背後即是由三星集團支持，更不用說韓國科學技術院（KAIST）以及台灣的工研院（ITRI）。日後這些專責的研發機構若更加強盛，既有的全球技術實力分佈必然會會產生一番新風貌。





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