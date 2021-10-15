缺料風險延燒 2022年全球智慧型手機的市場與供應鏈

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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2021年全球智慧型手機出貨量預測13.69億台，其中四成為5G手機（約5.48億台）；預估2022年全球出貨量為14.20億台，5G手機將首度超越4G手機，達到7.63億台。資策會產業情報研究所（MIC）預測，今年台灣智慧型手機出貨估計3.48億台，占全球23.9%，儘管零組件缺料情形較上半年趨緩，但缺料效應恐將延續至2022年，須留意上游漲價帶動終端價格衝擊消費需求。

由於Covid-19疫情趨緩、全球各地陸續封城解禁，2021年全球手機產業可望復甦，MIC預估，2021年全球智慧型手機出貨量為13.69億台、年成長7.8%。展望2022年，全球智慧型手機出貨量將達14.2億台、年增幅3.7%。預估至2025年，出貨量將達15.17億台，年複合成長率（CAGR）為2.34%。

圖一、全球智慧型手機市場規模五年預測 （資料來源：MIC，2021年9月）

資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師廖彥宜指出，5G為全球智慧型手機市場主要動能，各家品牌業者旗艦新機均搭載5G，預估2021年全球5G手機出貨量約5.49億台、年成長率129%；2022年5G手機7.62億台，滲透率53.7%。在半導體供應不穩下，基於獲利率考量，各家廠商將優先生產5G機種，另一方面iPhone12熱潮延續，新機量約85~87百萬台，大幅推升Apple在5G手機的市占率。Android陣營則採取積極定價策略搶奪市場，針對價格敏感度用戶推中低階5G機種，刺激消費者換機，預期2022年5G手機出貨量將超過4G手機，滲透率達53.7%。

隨著華為手機遭美封殺，只能採購高通4G晶片、以庫存晶片存活，造成華為出貨量與市占大幅下滑50.2%，跌出全球前五大手機廠商名單。反觀其他主要手機業者，今年5G手機出貨量各有4000萬台以上增幅。根據MIC預估，Apple穩居今年5G手機市場龍頭，出貨量較2020年成長126%，達1.68億台，接收華為流失的高階手機市場。韓國手機大廠三星受疫情影響，衝擊越南與印度工廠營運，海外市場面臨陸系競爭，且三星在大陸市占率低，5G手機表現不如OPPO、Vivo等陸系業者。陸系手機品牌積極從4G轉向5G，期待從中階市場往利潤較高的中高階市場發展，雖然目前在北美區域的市占率仍不敵Apple與三星，但陸系手機品牌在亞洲市場仍具備優勢。

圖二、2020-2021年品牌5G手機出貨量預測 （資料來源：MIC，2021年9月）

廖彥宜認為，大陸手機市場以陸系國產品牌為主導，但大陸市場同時亦為Apple第三大營收市場，因此Apple需扶持陸廠建立陸系供應鏈，以供應中國內需市場。目前小米手機在歐洲海外市場成長快速，OPPO、VIVO仍以東南亞和印度等市場為主，並持續布局歐洲市場，陸系手機之戰從中國大陸打到印度、歐洲甚至亞洲新興市場，陸系手機已紛紛插旗巴基斯坦，投資在地製造，瞄準中東市場出口智慧型手機。小米、OPPO與高通深度合作推出高階手機，而紅米、POCO、realme等子品牌則攜手聯發科站穩高性價比機種市場，都可以看出陸系品牌試圖拓展高階產品線、扭轉品牌形象。

2022年潛藏供應鏈缺料問題

在2021年初，非蘋主要手機品牌備貨計畫積極，然而受到產地疫情再起、長短料瓶頸影響，與每季實際出貨有所落差，預期缺料效應恐將延續至2022年。相較之下，Apple缺料風險比較低，因為Apple對於供應商供貨的話語權較高，儘管陸廠切入蘋果供應鏈，廖彥宜認為台廠仍具技術優勢，可發展毛利較高的零組件，像是毫米波模組等。另外，三星擴大海外生產布局，但印度、越南等地疫情將牽動三星手機出貨狀況，三星將持續提升與ODM合作比例，以成本結構優化提升競爭力。

另外，因應全球淨零碳排趨勢，國際手機品牌大廠啟動供應鏈減碳計畫，帶動砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）於手機快充、充電器商機，GaN具高效率特性，GaN充電器可能漸取代傳統充電器，快充縮短充電時間，快充滲透率可望提高。未來製造端將面臨綠色生產議題，昂貴成本與企業永續轉型為最大挑戰。

Apple陣營議題：追求淨零碳排

綠色供應鏈是Apple陣營的重要議題，Apple致力實現價值鏈碳足跡歸零，目標在2030年實現全面碳中和，涵蓋所有製造供應鏈、產品生命週期及公司業務。低碳風也吹向iPhone產品生命週期各階段，從設計端的低碳產品、提高回收材料使用率，iPhone12觸感引擎100%使用回收稀土元素、充電系統減少53%耗能；製造端推動供應鏈能源轉型，成立可持續發展單位監督供應商，制定責任標準、評估調查發布報告，並供應商擴大使用再生能源。

圖三、Apple目標在2030年達到全面碳中和。 （資料來源：Apple、Samsung，MIC整理，2021年9月）

Android陣營議題：產品著眼差異化

展望2022年，Android手機陣營追求將前置鏡頭藏於螢幕下的技術，藉由提升螢幕占比實現100%全面無孔螢幕，甚至發展螢幕下的Face ID。中興、小米、三星已正式推出量產機種，VIVO與榮耀則即將於新機中採用，OPPO僅有技術展示目前尚無商用時程。不過，由於手機設計犧牲成像品質，各家手機廠商都在尋找能兼顧螢幕下鏡頭透光性與鏡頭畫質的解決方案，相關技術尚未真正成熟，成像技術有待突破。考量到成本因素，螢幕下鏡頭將優先搭載於高階手機機種，意即短期內難以成為主流技術，且存在量產難題，隨著手機品牌廠與面板廠共同參與研發，長期將有機會於中階機種實現。

另一方面，Android摺疊手市場逐步成長中，各大手機品牌均規畫推出摺疊手機，2022年將持續放量，只是成本仍為摺疊手機主要發展瓶頸，摺疊手機能否大量普及，面板的降價速度為重要關鍵。內折式摺疊為Android手機主流設計，主要搭載6.5~8.1吋OLED面板，追求全螢幕體驗。

圖四、各手機品牌搭載螢幕下鏡頭的旗艦機種。 （資料來源：各業者，MIC整理，2021年9月）

廖彥宜進一步指出，摺疊機已正式邁入商用，各主要品牌均有摺疊機種產品規劃，三星除了是手機領導業者，還獨佔可摺疊OLED面板市場，供貨給小米、OPPO、VIVO與Google等其他手機品牌。三星持續投入超薄玻璃技術（Ultra Thin Glass，簡稱UTG），改善摺疊手機的厚度、強化玻璃耐用性，並致力減少折痕，預期未來摺疊機搭載UTG的採用率將大幅增加。雖然京東方、華星光電、維信諾等中國大陸面板業者積極投入摺疊式面板市場，短期內技術成熟度應難以超越三星。





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