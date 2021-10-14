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台灣應善用私募股權基金推動產業轉型

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

過去在台灣一提到私募股權（PE）基金，總會認為是外國大型投資機構專屬的領域，甚至給人股市禿鷹的負面印象。但這幾年來台灣也有愈來愈多的本土型私募基金案例，不但投資的標的更為多元，也已經開始成功獲利出場，增強資本市場對本土私募基金業者的信心。未來，在政府監管機制逐漸完善、以及世界各國逐漸進入疫後復甦的趨勢推動下，台灣私募基金的發展前景應十分可期。

正如同本刊前期文章（Gogoro選擇以SPAC模式赴美上市對台灣的啟示）所提及，在全球資金成本極為低廉的環境當中，各類型的投資活動均十分熱絡。德勤財務顧問股份有限公司資深執行副總經理潘家涓就指出，雖然受到疫情影響，全球私募基金的活動在2020年的第2季呈現下滑，但第4季就開始反彈，「進入2021年，躍升的幅度可能更大！」

縱使有疫情衝擊，私募股權基金規模仍連年成長

根據《2021台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》的統計，到2020年為止，全球私募股權基金的可支配資金總額（Dry Powder，募資總額減去投資總額）可望達到2.9兆美元，而專門用於併購（Buyout）的資金總額也來到了9700億美元，顯示私募股權基金手上的銀彈仍然相當充足（圖1）。若再把今年的募資金額加入考量，整體可支配資金總額很可能已經超過了3兆美元，相當於三分之一個美國聯準會（FED）的規模。

圖1：歷年全球私募股權基金可支配資金總額（含併購基金）變化（單位：10億美元） （資料來源：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/finance/pr211006-private-equity-whitepaper.pdf）
圖1：歷年全球私募股權基金可支配資金總額（含併購基金）變化（單位：10億美元） （資料來源：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/finance/pr211006-private-equity-whitepaper.pdf）

至於台灣，過去雖然也不乏私募股權基金的交易案例，但多半是外國投資人主導，並且以金融、有線電視等特許產業為主要標的。由於外資的作風較為隱密，一般人對於私募股權基金的運作也往往一知半解。直到2015年，達勝集團收購了台灣老牌廣告行銷公關公司：聯廣集團，再透過多次的增資、併購來擴大事業版圖，最終在2018年時成功上市，成為台灣第一家股票掛牌的廣告集團。

完成上市後，達勝集團又與日商博報堂集團達成併購協議，將所持有的聯廣集團（於2019年更名為格威傳媒）股份出售，並使格威傳媒下市成為博報堂集團的在台子公司，等於在短短五年內就完成了收購、事業重整、股票上市、併購的全套流程，堪稱本土私募股權基金的經典案例。

國發會已確立為私募基金業主管機關

不過，對於台灣私募基金業意義更重大的，還是政府終於在今年頒布了產業的輔導管理要點，也第一次確定將以國家發展委員會（國發會）作為私募股權基金業的主管機關。台灣私募基金最大的困境，就是籌資對象往往被既有的法規框架所拘束，例如握有充沛資金的保險業若想要投資私募基金，就很容易遇到困難。因此，這份輔導管理要點出爐後，私募基金業者可以透過申請資格函的方式來減低籌資成本，也讓龐大的保險業資金更容易找到去化管道。

其實，除了聯廣集團的案例以外，過去數年內台灣私募基金也陸續投資了綠能、智慧醫療、面板等產業，甚至在八方雲集上市過程中，也看得到私募基金業者的運作。與國際大型的私募基金業者相比，本土業者必然更為熟悉在地市場，多半也願意關注規模較小的投資標的，而且也更了解台灣資本市場的運作實務，更能協助台灣企業完成升級轉型。因此，台灣現在應該放下過去對私募股權基金的種種偏見，轉而思考如何善用、發展私募股權基金這項工具，才能延續台灣產業的競爭力。


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