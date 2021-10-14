在標準必要專利授權談判中達成公平交易：如何計算權利金費率？

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隨著5G 時代的悄悄降臨，許多企業必須準備好以面對潛在的權利人來敲門，並要求支付專利權利金的情形，這使得計算和確定專利權利金費率成了一個挑戰。LTE 時代的專利技術大部分應用於通訊領域，但是 5G 技術則不然，5G 技術的應用已擴展到其他產業和領域，如農業、互聯汽車、物流、零售等等。這說明了更多的企業將成為專利技術的潛在被授權人，特別是那些應用受標準必要專利 (SEP) 保護的技術實施者。

本文將介紹標準必要專利被授權人在授權談判中面臨的主要挑戰，並探討被授權人如何在談判公平、合理和非歧視性（FRAND）的協議中保護自己的利益。這將包括談判中需要解決的關鍵問題、如何計算專利權利金費率以及緩解挑戰的一些可能解決方案。

標準必要專利被授權人面臨的主要挑戰

如果你的公司或客戶正在使用受標準必要專利保護的技術，就必須從標準必要專利權利人那裡獲得授權許可。然而，許多潛在的被授權人往往無法知道，專利權人所要求的權利金是否合理。

標準必要專利被授權人所面臨的主要挑戰包括：

確立授權的必要性

當所主張的標準必要專利與被授權人的產品之間的範圍不對等時，可能會出現不合理的情況。例如，專利權利人試圖以他擁有的基地台技術標準必要專利向設備製造商（如智慧手機或車輛）主張專利權利金。

另一個可能的情況是權利人的標準必要專利組合所部署之管轄區，與被授權人的市場或製造地點不同。比如，權利人以部署在中國和日本的標準必要專利主張授權費，但被授權人的產品只在巴西生產和銷售。

當所主張的標準必要專利與被授權人的產品之間的範圍不對等時，可能會出現不合理的情況。例如，專利權利人試圖以他擁有的基地台技術標準必要專利向設備製造商（如智慧手機或車輛）主張專利權利金。 另一個可能的情況是權利人的標準必要專利組合所部署之管轄區，與被授權人的市場或製造地點不同。比如，權利人以部署在中國和日本的標準必要專利主張授權費，但被授權人的產品只在巴西生產和銷售。 不對稱的動態資訊

不熟悉標準必要專利運作方式和生態的被授權人，往往容易受到權利人提出的恐嚇性要求威脅，因雙方能獲得或瞭解的資訊是不對稱的。有一些權利人傾向於根據其專利組合中的標準必要專利總數來要求授權費，而不考慮其他因素，如法律狀態、部署區域或對應的標準。

其次，專利資料是動態的，權利人和法律狀態等資訊會不時變動。對這些資料持續監測的成本很高，而付出的心力又往往無法獲得相應的回報。

不熟悉標準必要專利運作方式和生態的被授權人，往往容易受到權利人提出的恐嚇性要求威脅，因雙方能獲得或瞭解的資訊是不對稱的。有一些權利人傾向於根據其專利組合中的標準必要專利總數來要求授權費，而不考慮其他因素，如法律狀態、部署區域或對應的標準。 其次，專利資料是動態的，權利人和法律狀態等資訊會不時變動。對這些資料持續監測的成本很高，而付出的心力又往往無法獲得相應的回報。 鑑別必要性

標準必要專利權利人需要符合揭露政策，以及意圖從大餅中獲得更大一塊的利潤，而衍伸出過度宣告的問題。因此，確定標準必要專利的必要性已經成為一個至關重要的問題，需要潛在的被授權人在簽訂授權合約之前仔細審查。授權人所主張的標準必要專利是否真的是必要的？

標準必要專利權利人需要符合揭露政策，以及意圖從大餅中獲得更大一塊的利潤，而衍伸出過度宣告的問題。因此，確定標準必要專利的必要性已經成為一個至關重要的問題，需要潛在的被授權人在簽訂授權合約之前仔細審查。授權人所主張的標準必要專利是否真的是必要的？ 確定FRAND的權利金費率

需要注意的是，要找到其他標準必要專利授權資料作為參考並不容易，幾乎所有的授權合約內容都是保密的，沒有一個「定價表」可供參考，以得知合理權利金費率的總體價格範圍。雖然有一些訴訟判決規定了 FRAND 的費率，但案例不多，且往往是在不同的情況和條件下之作出的裁決。另一方面，這類案件常常在法院作出判決之前就和解了，使最終的專利費率數字更難以得知，從而使確定 FRAND 權利金費率變得更加困難。

需要注意的是，要找到其他標準必要專利授權資料作為參考並不容易，幾乎所有的授權合約內容都是保密的，沒有一個「定價表」可供參考，以得知合理權利金費率的總體價格範圍。雖然有一些訴訟判決規定了 FRAND 的費率，但案例不多，且往往是在不同的情況和條件下之作出的裁決。另一方面，這類案件常常在法院作出判決之前就和解了，使最終的專利費率數字更難以得知，從而使確定 FRAND 權利金費率變得更加困難。 可觀的成本

授權談判的成本很高，也許沒有高於訴訟的成本，但如果企業中沒有專門的智慧財產權法律團隊，往往必須尋求外部法律顧問。如果在談判中出現爭議和分歧，訴訟費用就不可避免了。這還沒有考慮到談判期間必要的基本開銷，如差旅和住宿費用。

授權談判往往是漫長而艱巨的。從過往的 LTE 技術專利協議中，我們看到談判時間從幾個月到幾年不等。例如，愛立信和三星在 2014 年的授權合約花了好幾年的時間和多次訴訟才達成協議。近期，這兩家公司又發生了幾場專利糾紛，持續了近一年，才在2021年春天達成了新的授權合約。

被授權人必須準備好負擔談判 FRAND 權利金費率時產生的費用，或者接受標準必要專利權利人拋出的任何費率要求。無論哪種方式都需要進一步評估，以確定選擇何種方式進行。

由於 5G 技術在未來有更大更廣的應用範圍，我們可能會看到更多剛進入標準必要專利領域的公司，與在標準必要專利授權戰中已經很有經驗的非專利實施實體（Non-practicing Entity，NPE）和電信巨頭的談判中處於下風。

確立權利金費率

本文中提到的大多數授權的作法，主要來自於 5G 之前（如2G、3G、LTE）的標準必要專利授權談判和協定經驗，因為與5G技術相比，其市場成熟度較高。

接下來讓我們看看如何確立專利權利金費率，尤其是標準必要專利授權談判中的 FRAND 費率。

好的開始：先奠定正確的談判基礎 首先，在談錢之前，潛在的被授權人必須確認談判的基礎。這意味著潛在的被授權人需要確保他的產品或系統，與潛在的權利權人專利組合中的標準必要專利所涵蓋的技術屬於同一範圍。 授權談判幾乎都會舉行技術會議，雙方坐下來討論，潛在被授權人的產品或系統使用的技術是否與主張的標準必要專利所涵蓋的技術相符。標準必要專利權利人通常會提出一份權利項拆解表 （Claim Chart），將標準必要專利的權利項與相關的技術標準 / 規格進行對比，以證明其必要性。由於一個標準必要專利組合可能包含許多專利，大多數情況下，只有關鍵的專利會附帶權利項拆解表。 在 LTE 技術的授權談判中，由於大多數技術標準已經在使用，因此對這一項基礎的爭議較少。 使用同樣的基本條件進行談判 現在，我們可以開始談錢了。討論權利金費率主要是基於兩個條件：單位基礎和價格基礎。 單位基礎

在討論費率之前，雙方需要就計算權利金費率的單位達成一致，無論它是單一產品還是設備，如手機或其他設備。

在通訊業和LTE技術方面，單一的終端產品或設備往往是基本的計算單位。我們在此文中會以這個基礎來討論費率的計算。然而，由於 5G 技術在其他產業的可能會有不同的應用，因此在未來可能會出現不同的基礎單位。

在討論費率之前，雙方需要就計算權利金費率的單位達成一致，無論它是單一產品還是設備，如手機或其他設備。 在通訊業和LTE技術方面，單一的終端產品或設備往往是基本的計算單位。我們在此文中會以這個基礎來討論費率的計算。然而，由於 5G 技術在其他產業的可能會有不同的應用，因此在未來可能會出現不同的基礎單位。 價格基礎

另一個需要確定的條件是價格基礎。在談判和訴訟案件中最常見的是一個單位的平均銷售價格（Average Selling Price，ASP）。ASP 之所以經常被使用，不僅是因為價格數字更容易獲得，還有是因為有資料供應商，如國際數據資訊有限公司（IDC），可以提供這樣的資料。另一個計算單位為淨銷售價格（Net Selling Price，NSP）。雖然 NSP 理論上可能比較公平，但它更難估計和計算。

重點是雙方需要明確規定和界定在協議中使用何種費率。有時在談判中不需要具體的數字，因為價格談判往往也包括折扣方案，如有折扣，也應納入合約中。 計算權利金費率 現在，讓我們來算數學了。我們如何計算專利權利金費率？ 方法： 實務計算上，有兩種常用的方法用來確定標準必要專利的 FRAND 權利金費率：比較授權方法和由上而下的方法。 比較授權方法

比較授權方法（有時也被稱為由下而上的方法）需要找到情況類似的公司和有關標準必要專利授權的相關資訊進行比較，然後透過解讀找到的合約條款來推估權利金費率。

比較授權方法（有時也被稱為由下而上的方法）需要找到情況類似的公司和有關標準必要專利授權的相關資訊進行比較，然後透過解讀找到的合約條款來推估權利金費率。 由上而下的方法

由上而下的方法則使用一個簡單的公式：將集體總權利金的費率與一個公司的標準必要專利數量的貢獻比例相乘。簡單地說，集體總權利金的費率是一塊餅，而一家公司的標準必要專利數量比例決定了他們得到的那塊餅有多大。

集體總權利金的費率由誰決定？ 對於 LTE 技術，業界的共識是大約 6% ~ < 10%。 2008年4月，包括愛立信、Alcatel-Lucent、NEC、諾基亞、諾基亞西門子網路、索尼愛立信和現已解散的 NextWave Wireless在內的幾家電信公司， 一起為了 LTE/SAE 相關的智慧財產權建立了一個「相互承諾的框架，以建立可預測和更透明的最高集體總權利金」。該聯盟同意為手機中的 LTE 必要智慧財產權定一個合理的最高集體總權利金，其費率應為銷售價格的個位數百分比，亦即集體總權利金的費率不超過單一設備的 10%。 這個集體總權利金的費率現在業界仍於 LTE 相關的標準必要專利的授權合約中被採用；至於 5G技術領域，則目前還未出現共識或明確的集體總權利金費率。





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