生物製劑製程的營業秘密保護

【葉雲卿╱世新大學 智慧財產暨傳播科技法律研究所 教授、張連成╱陽明交通大學 藥物科學院藥學系 兼任助理教授】

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除了專利佈局之外，營業秘密保護亦是生物藥品創新保護策略的重要一環。對於AbbVie公司旗下位居全球銷售排行第一名的Humira的生物藥品，不僅以高密度專利保護屏障，AbbVie公司更積極對於嘗試進入全球市場的藥廠祭出專利訴訟與營業秘密訴訟。2020年當Alvotech宣稱其向FDA提出生物相似藥（Biosimilars）的上市申請，其後不久，在2021年3月19日AbbVie公司，於美國伊利諾伊州北區地方法院向Albotech提起營業秘密侵害訴訟，指控Alvotech侵害其營業秘密。本文將分析營業秘密與生物藥品保護關聯性、以及近期生物藥品營業秘密訴訟概況。

生物藥品的製造與營業秘密保護

藥品研發上市期間，需進行動物藥毒理試驗、臨床試驗等驗證，以提供藥品之安全、品質與療效證據，其製造程序，將依各期試驗對藥品數量之需求，由小批量逐步放大。為了提高品質與產率，製造過程常會進行優化，例如：改進純化步驟以減少不純物、更新製造設備或程序、甚至更換細胞株等都是研發過程常見的措施。生物藥品，如基因治療產品、蛋白質藥品、抗體、生物相似性藥品、癌症疫苗、如何確定分子內每一部分的特性具有相當程度的一致性為評估產品品質重要關鍵，因此，各國衛生主管機關均將生物藥品的化學製造管制部分列為重要審查考量（相關審查規範請參閱《北美智權報》289期：我國生物藥品監管與專利策略—由Humira案例談起），生物藥品的製程與管制流程概述如圖1。

圖1：生物藥品的製程與管制流程概述 （資料來源: 財團法人醫藥品查驗中心）

為符合生物藥品的製程管制之品質規範、降低成本、加速藥品上市，諸多生物技術應用於製程改善的創新研發為藥廠所重視，一般來說先進的製造技術常有下列幾項特性：

整合新技術方法 以新的或創新的方式使用既定技術，或 在沒有明確的最佳實踐或經驗的新領域中應用生產方法。

製造技術的創新將有助於完善疫苗、醫藥品供應和強化醫療應變能力，以更快因應新出現的疾病威脅和其他突發公共衛生事件，例如流感疫苗或特殊生物藥品之供應，可通過創建小型製造基地的分佈式網絡，縮短供應鏈，並加速生物藥品製造。各國衛生主管部門也鼓勵藥廠研發創新的藥品製程，以更快速處理緊急公共衛生事件（如COVID-19）或天災（如颶風、地震）所造成之藥品短缺。另亦可藉由新穎性製程的成本效率，加快孤兒疾病療法與重大疾病等生物藥品的開發，加快新興療法（細胞或基因治療）與個人化精準醫療的應用。

先進的製造技術也應用於確保生物藥品製造過程的品質，以減少可能的汙染、改善儲存條件讓生物藥品更安定，降低生物藥品裂解產生不純物的可能性。連續製造技術(Continuous Manufacturing Processes)是現代科技領域的結合，用以精進傳統的藥品逐步製造過程，建立即時監控和強化品質控制的單一系統，採取一致化標準製程，因此，連續製造技術為更有效率、更可靠的先進製造技術，只要原料不間斷供應即可持續生產製造，視市場供應情況控制生產的產品數量以滿足需求（傳統批量生產與連續生產的比較如圖2），而且生產和純化製程的先進技術可以縮短處理時間，減少人工干預，並通過使用較小的生物反應器降低設施規模及所需的場域空間。美國食品藥物管理局（USFDA）正討論創新的生物藥品製造技術規範，針對藥廠採用連續製造的技術，整合生物藥品生產的各項步驟，應如何符合藥品審查的要求。

圖2：批量生產與連續生產的比較 （資料來源：https://www.fda.gov/drugs/regulatory-science-action/impact-continuous-manufacturing-processes-viral-safety-therapeutic-proteins）

連續製造對於生物藥品（如治療性抗體、疫苗）來說仍然是一個新挑戰，尤其需要更多研究探討如何確保生物藥品不會受到病毒或其他污染。這些高效、統合諸多科學技術的連續系統，需要的製造空間也比傳統製藥廠小，未來極可能由小分子化學藥開始應用，並拓展到大分子生物藥品的製程。降低成本提高效率吸引藥廠投入創新製造技術之研發，新穎性製程也為藥廠提供新的專利佈局契機，至於製造技術的創新應以專利進行保護，或以營業秘密密規劃，對於製造技術的創新最有保障，實為非常值得深入探討的議題。

生物性藥品核准與BPCIA

多數生物藥品與生物相似性藥品的訴訟，以專利侵權訴訟為主。也因為生物藥品多由為數眾多的專利組合所保護，因而造成生物相似性藥品進入市場的障礙，也導致生物藥品價格高居不下。為加速生物相似性藥品進入市場，並降低生物藥品價格，美國國會於2009年通過《生物製品價格競爭和創新法》（Biologics Price Competition and Innovation Act, BPCIA），為生物相似性藥申請與審查，建置法制架構。在BPCIA的架構下，第一個取得生物藥品的藥商將與後來申請生物相似藥品的藥商，雙方於生物相似藥品有機會於生物相似性藥品上市之前，解決專利爭議。

以Humira為例，該藥物被核准用於多種炎症，包括類風濕性關節炎和克隆氏症。Humira活性成分阿達木單抗(Adalimumab)是一種針對人類腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor-alpha)的全人源抗體。由於每年上看美金上百億的全球市場規模，因此，即使AbbVie已為Humira建構了史上最嚴密的專利保護屏蔽，在主要專利即將到期之際，成為許多生物藥品製造商的突破專利保護的重要目標。在美國BPCIA架構下，生物相似性藥品專利訴訟的啟動，是因為生物相似性藥品廠商向USFDA提交的簡化生物藥品許可申請（aBLA），而使第一個取得生物藥品上市許可藥商，基於BPCIA的規定啟動了相關專利爭議解決程序。Alvotech USA於2020年11月19日向USFDA提交了Adalimumab的生物相似性藥品上市申請，因而啟動了Alvotech和Abbvie之間的“patent dance” 程序，促使Abbvie與Alvotech交換專利與營業秘密資料。





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