Epic Games v. Apple初審判決：法官就蘋果IAP中之反導引條款祭出永久禁制令

【Denken Chen／iOS App軟體工程師】

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在世界各地的蘋果壟斷調查案中，加州北區地方法院的Epic Games v. Apple訴訟案，是其中最引人注目的案子之一，期間聽證曾廣納蘋果iOS前副總Scott Forstall、現任蘋果軟體工程副總Craig Federighi、蘋果執行長Tim Cook，以及多位前任與現任App Store主管，揭開App Store的神秘面紗。

反導引條款

2021年9月11日，該案的初審判決出爐，Epic Games的多項主張都因舉證不足而敗訴，然而在庭審期間，法官Yvonne Gonzalez Rogers（YGR）經常關注蘋果app內購買（In-App Purchase，IAP）的anti-steering provisions（反導引條款），最終在判決同時宣佈了永久禁制令，要求蘋果不得再禁止（必須允許）開發者在app內告知消費者IAP以外的付款管道，90天後生效。

稍早9月初，蘋果則與日本公平交易委員會達成協議，同意允許開發者在「閱讀型app」提供外部連結或按鈕，以告知消費者外部付款管道，適用範圍雖不同，但具有相同精神：保障了消費者「知的權利」。由於蘋果IAP的佣金抽成高達15-30%，外部付款管道的成本則通常能低於5%，開發者得以提供更低廉的價格。

值得一提的是，前述兩項結論都並未禁止蘋果強制要求開發者實作IAP的相關條款，但8月底南韓通過的電信商業法修正案，則是禁止了這項強制條款，使得app開發者得以完全不用實作IAP，因而使得蘋果與Google皆發表反對聲明。

回到Epic Games v. Apple訴訟案，蘋果主張IAP是用來收取其智慧財產授權費的管道，其智慧財產包含多年來iOS裝置的硬體創新與軟體開發工具，為第三方app開發者所奠定的基石。蘋果還主張IAP並非獨立可拆分的金流管道產品，而是App Store安全性消費信任的一環。

至於蘋果的App Store佣金抽成費率為何會選擇30%？蘋果於庭審中表示，是參照2003年以來，Steam線上遊戲平台與其他軟體或遊戲商店所採用的費率，但法官認為這與其智慧財產權的價值並無掛鉤，蘋果則認為這是「最有效率」收取佣金的方式。

經Epic Games專家計算，App Store的營業利益率極高，多年來都超過75%，足以表示其市場力量強大。法官認為，蘋果似乎不因市場競爭而有調整抽成費率的壓力，直到2020年遭受反壟斷法律訴訟後，才推出調降費率的「App Store小型企業方案」，蘋果高階管理層亦在庭審中承認此訴訟是驅動力之一。

在App Store近年營收分析中，遊戲類營收高達60-75%，在2018到2019年期間，遊戲類更是高佔98%的IAP營收。由於App Store上超過80%的app皆為免費，不論類別都是收取相同的開發者上架年費99美元，可以說實質上是遊戲類營收補貼了其他類別app。

因此在保障蘋果iOS既有競爭優勢的前提下，法官透過鬆綁IAP以外的付款管道，得以強化市場競爭、增加市場資訊透明度、提供消費者更多選項，促使蘋果調整其商業模式，使其授權方式更貼近其智慧財產權的價值。

與反引導條款相關的另一重要判例是，2018年Ohio v. American Express（美國運通）判例中，由於美國運通與商家簽訂了類似的反引導條款，用以避免商家勸阻消費者使用美國運通信用卡（商家手續費較高），而被以反壟斷法起訴，但在美國聯邦最高法院以5:4判為不違反。但本案法官認為，實體商店中仍會標示所有付款選項，蘋果的反導引條款則禁止app提供其他付款選項，是透過反競爭手段獲取高額利潤。

反壟斷市場調查

相關市場的定義，包含相關產品與地理範圍。

Epic Games主張相關產品為整體iOS app（包含遊戲與非遊戲），蘋果則主張相關產品為digital game transaction（數位遊戲交易），法官最終判定兩者交集「行動遊戲市場」為具獨立性的子市場，與另外三個遊戲子市場（電腦遊戲、家用主機遊戲、雲端串流遊戲）和非遊戲iOS app市場具區隔性，再加上法官參酌專家意見，認定App Store為two-sided transaction market（雙邊交易市場），相關產品即為digital mobile game transaction（數位行動遊戲交易）。

至於市場地理範圍，Epic Games主張為不含中國的全世界市場，蘋果則主張為在地市場，法官最終依據蘋果採用全世界一致性的營運事實，判定為全世界市場。

法官根據蘋果內部商業記錄，計算出蘋果在「數位行動遊戲交易市場」的市占率，2015年為52.9%，並逐年攀升至2020年的57.6%。參照過往市場壟斷判例，市佔率雖非唯一的判定標準，但通常會達65%-75%以上。

Epic Games主張，蘋果的作業系統iOS為foremarket（前市場，或稱主市場），並延伸出兩個aftermarkets（售後市場）：一為iOS app散佈渠道App Store，二為IAP。類似的範例是，刮鬍刀為前市場，拋棄式刀片即為售後市場。

然而，法官表示蘋果的作業系統並不對外銷售授權，因此並非產品，就沒有市場可言，也就無法延伸出售後市場。即使繼續分析下去，壟斷市場裡通常不會僅涵蓋單一廠牌，但參考2008年美國聯邦第九巡迴上訴法院的Newcal Industries v. Ikon Office Solution判例（該案亦參考了1992年美國聯邦最高法院的Eastman Kodak v. Image Technical Services判例）中，指出四個判斷條件可用來檢視單一廠牌的售後市場是否有壟斷市場：（一）售後市場完全由主市場發展而來（二）壟斷行為僅發生在售後市場，而非主市場（三）該廠牌的市場力量來自與消費者的關係，而在售後市場的市場力量並非來自主市場的契約授，與（四）在主市場的競爭，未能準確傳遞在售後市場的反競爭行為。

分析後可以發現，iOS app散佈渠道與IAP這兩個售後市場，確實滿足了前三個條件。譬如第三個條件中，消費者在購買iPhone的主市場，並未以契約同意只從App Store獲取app；app開發者是在售後市場App Store，才被開發者契約限制其散佈渠道；蘋果確實是透過其與消費者的關係，來獲得市場力量。但在第四個條件中，Epic Games無法舉證消費者不知道App Store會是iOS平台上唯一的app來源管道，且法官認為iOS多年來都是封閉平台，與Android的開放平台相競爭，消費者應有所知。

因此，法官判定蘋果沒有壟斷市場。

結語

Epic Games發起訴訟前，精心策劃了一場突襲，暗中在遊戲《要塞英雄》置入自家付款管道（Epic direct payment），啟用後遭App Store與Google Play下架，立即發布宣傳影片「Nineteen Eighty-Fortnite」嘲諷蘋果成為當年Macintosh廣告影片所指涉的老大哥，並且提起訴訟，發起FreeFortnite宣傳活動，以及聯合業界組成Coalition for App Fairness。然而Epic Games的突襲，違反了與蘋果的開發者協議，法官最終認為這個行為與發起訴訟無關，蘋果有權終止Epic Games開發者帳號，並判決Epic Games需賠償蘋果期間損失。

儘管開發者圈對蘋果多有不滿，通常是因為App Store人工審查品質參差不齊。但在本案調查中，App Store審查錯誤率在2015年約為15%，在雙邊市場的分析中，認為這點犧牲能為雙方帶來更健全的市場，尤其是透過App Store人工審查來阻絕惡意軟體的社交工程攻擊。然而，庭審中亦有前蘋果App Store審查主管Philip Shoemaker出面指認，蘋果會利用App Store審查來阻擋競爭對手，甚至會利用審查期間獲得的資訊來開發自家競品。

初審的判決書中，法官亦表明了其限制性，並未納入其他重要因子，譬如進入市場門檻、市場產出與創新是否有放緩等問題等，這些在Epic Games未來上訴的過程中，應聯合業界準備充分舉證，才能成為下一個論述戰場。





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