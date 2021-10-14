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華為MateBook14s和蘋果MacBookProM1對決NB市場

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

14寸超大螢幕手機亮相？

以手機為核心的消費者業務實施「精兵簡政」的華為，在商務辦公領域的力道正在逐步加碼。

2021年9月13日，華為舉辦了智慧辦公新品發佈會，對外發佈了十餘款新品。

其中，MateBook13s以及MateBook14s兩款NB應該算是本次發佈會的重要主角之一。

事實上，在很久之前，華為就採取了1+8+N的戰略。作為新發佈的智慧設備除了在硬體上進行升級外，在與手機等設備的互動上更加關注，之前華為MateBook就可以採用手機投螢幕，在電腦上與手機互通，這一次華為更是與英特爾合作，NB甚至可以當作手機來用。

那麼，同樣是新款NB，都具有如人臉識別，指紋識別等與手機相似的功能，華為MateBook14s相比MacBookProM1版，哪款更值得入手呢？

硬體設定：MacbookM1版處理器性能最強，華為MateBook14s採用最新英特爾處理器

處理器方面，華為MateBook14s分為11代標壓i5以及11代i7兩款CPU，MacBookProM1版搭載的是自主研發的M1處理器。

不同的是，兩款NB的處理器是基於不同的架構，i7採用的是桌面級的X86架構，可以運行windows系統，而M1採用的是ARM架構，屬於手機移動端處理器，目前雖然有基於arm更新的windows10虛擬機器，但是優化顯然有諸多不足。

性能方面，在cpu的性能上M1單核性能完美超越同代英特爾任何一款處理器。多核性能上略微領先11代i7。除去性能外，能耗上M1基於移動端低能耗的優勢在發熱上更是屬於吊打英特爾的存在。不過雖然MateBook14s在處理器性能硬體水準上不及M1，但是英特爾完美適配了windows10，華為MateBook14s便利性更高。

顯卡方面，華為MateBook14s採用的英特爾的核顯設計，而蘋果MacBookProM1版則是採用的M1的GPU,在實際測試下來M1的GPU基本可以達到MX450-1650的水準。對於一些遊戲來說M1更得心應手。

基本功能方面，兩款NB更像是手機的延伸產品，可以與手機進行多螢幕協同互動，甚至兩款電腦都可以完美下載手機上的APP，華為MateBook14s螢幕可以觸控，還可以當作14寸大平板來使用。不過雖然適配手機更強，NB還是得有PC基本的生產力，MacBookProM1版在適配windows10方面顯然還屬於初級階段，對於更多PC軟體還沒辦法適配，需要選擇英特爾處理器的MacBookPro。

外觀設計：MacbookM1版和華為NB均採用輕薄設計，華為MateBook14s介面優勢更大

無輕薄，不辦公。

因此，主打辦公的NB或iPad產品無不在外觀設計上把「輕薄」作為最大的亮點。

外觀方面，華為MateBook14Pro正面採用的是一塊14.2英寸LCD觸控螢幕。螢幕解析度為2.5K。支援90Hz刷新率。螢幕占比高達90%。螢幕比例為3：2，最高亮度為400nit。NB配有4個揚聲器以及4個麥克風。揚聲器可以帶來立體的音效，而麥克風可以保證多人會議依然可以清晰收錄。

鍵盤方面，華為MateBook14s採用的是1.5mm高鍵程。按壓回饋更明顯，同時鍵盤採用軟著陸緩衝設計，長時間輸入也不會影響舒適。散熱上華為MateBook14s因為採用了英特爾標壓處理器，風扇銅管肯定是必不可少的。內部採用了雙銅管雙S形扇葉。

介面方面，華為MateBook14s配有1個USB3.2Gen1介面，兩個USB-C介面，一個HDMI介面以及一個3.5mm耳機介面。無論對於外接顯示器，u盤，滑鼠以及手機連接介面都完全夠用。NB配有新的雲杉綠配色。

MacBookProM1版正面採用的是13.3英寸的LED背光顯示幕，螢幕為IPS螢幕。初始解析度為2560*1600。峰值亮度為500nit。支持P3廣色域。

定價策略：MateBook14s和MacBookPro M1版定價不低，但MacBookPro定價更高

續航方面，華為MateBook14s電池容量為60wh。MacBookProM1版電池容量為58.5wh，官方稱續航最長可以達到20小時。

由於處理器功耗不同，雖然華為MateBook14s電池容量更高，但是處理器功耗比MacBookProM1版更大，續航不及MacBookProM1版，官方稱理論續航時間為12h以上。

充電方面，MateBook14s為90w充電器。MacBookProM1版配有61wUSB-C電源適配器。同樣因為處理器能耗不同，華為MateBook14s充電器功率也更大一些。

記憶體方面，華為MateBook14s i5版有「16GB+512GB」，i7版有「16GB+512GB/1TB」兩種儲存選擇。MacBookM1版可選擇8G記憶體以及16G兩個儲存。機身儲存上MacBook可選擇256GB、512GB、1T和2T四個儲存。

定價策略方面，華為MateBoook14s i5版價格為人民幣（下同）6999元，i7版儲存對應價格為7999元和8999元。MacBookProM1版8+256G儲存價格為9999元，記憶體16G需要額外加1500元，後續儲存512GB，1TB和2TB分別需要額外加入1500元，3000元，6000元。頂配最高需要17499元。

機身儲存都是512GB版本，華為MateBoook14s i5版價格為6999元，而MacBookM1版的定價為要過萬元了。同為16+512g華為MateBook14s比MacBookProM1版便宜5000元。

在實用性上華為MateBook14s要更好。MacBookProM1版雖然在性能以及系統流暢性以及生態上也不輸華為MateBook14s，但是對於windows適配還是有些問題。

整體來說，華為MateBook14s定位屬於商務輕薄本，在價格上也算中規中矩，如果使用華為手機的用戶顯然MateBook14s適配會更得心應手。

對於蘋果使用者預算不足也可以考慮華為MateBook14s，喜歡蘋果設計又需要windows系統可能就需要花更多的錢購買英特爾版的MacBookPro了。


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