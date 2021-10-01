【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

智慧財產局為促進專利申請人與審查人員間的雙向溝通，並提升面詢品質及效率，2017年7月1日起，面詢新制正式上路。智慧財產局同時修正專利案面詢作業要點，規範當事人申請面詢應提出申請書，以避免過去因當事人意思表示不清楚，造成是否辦理面詢之爭議。面詢申請書需填寫面詢事項及說明，具體陳述面詢時所欲溝通之主題，便於雙方進行面詢時溝通。

審查人員在審查專利案時，若認為面詢有助於瞭解案情及迅速確實審查，得依職權通知當事人限期到智慧財產局面詢。此外，專利申請人或申請人委任之專利師、專利代理人、律師；舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師，均能提出面詢申請。在申請專利後至審定前，均可申請面詢，但申請人在收到專利審查意見通知書後，於提出申復修正同時申請面詢，因此時爭點已確立，提出面詢最具實益。

面詢原則與進行方式

根據《經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點》規定，申請面詢應以面詢申請書為之，並敘明面詢事項及說明。出席面詢會議者，應攜帶身分證明文件。如果是受任人，並應攜帶委任書。可以出席面詢會議者，包括下列人員：

(一) 與專利審查有關之智慧局人員。

(二) 發明人、新型創作人或設計人。

(三) 申請人或其受雇人、或申請人委任之專利師、專利代理人、律師。

(四) 舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師。

(五) 前述(三)或(四)之專利師、專利代理人、律師所委任之具有該申請案專業知識人員，惟應經智慧財產局之許可。

每件專利案每次面詢時間以1小時為原則。但經承審之審查人員同意者，得再延長1小時。若無法依約定時間出席面詢，可事前以電話或來函向智慧局申請改期，申請案如未申請改期而未依指定時間到場面詢者，智慧局得逕行審查；舉發案如屆時一造未出席，得單獨與另一造面詢，若兩造均未能出席，智慧局將依現有資料進行審查。

為了維護面詢效率，原則上應避免在面詢當天才提出修正本、更正本或新事證等文件，以免變動案件之審查基礎。但為顧及當事人之權益，審查人員仍應考量該文件是否有助於案情及面詢之進行，據以決定是否維持或調整面詢事項。

面詢應於智慧財產局辦公處所或各地服務處所進行，必要時得使用視訊方式進行。提出面詢必須繳納規費，依智慧財產局專利規費收費辦法第8條第2項規定，申請面詢每件每次新台幣一千元。但若智慧財產局依職權辦理之面詢，則不收取面詢費用。依專利案面詢作業要點第7點第1項之規定，申請面詢者，至遲應於接受面詢前繳納面詢規費；未繳納者，依專利法第17條第1項之規定，應不受理面詢。

不受理面詢申請之理由

原則上，專利申請案或舉發案於審查中多會辦理面詢，但有下列情事之一者，將於審定書中敘明不予辦理之理由：

(一) 單純詢問可否准予專利者。

(二) 提起舉發時，未曾提出具體之舉發理由即申請面詢者。

(三) 明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。

(四) 申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者。

專利面詢申請書

為了表明面詢時待釐清或說明的主題，填寫專利面詢申請書之「面詢事項及說明」時，可透過勾選的方式選定特定主題，並在說明欄中就勾選之主題逐一簡要說明，以利審查人員及當事人進行面詢前之準備。例如：勾選「新穎性」時，說明欄可簡要說明單一引證與請求項之差異；勾選「進步性」時，說明欄可簡要說明單一引證或二份以上之引證與請求項之差異，與該差異所能達成的功效。

另外，專利面詢申請書需填寫「面詢所依據的版本」，因為面詢所依據的版本是用以確認面詢時，當事人與審查人員討論的審查版本基礎相同，避免因版本不同產生認知上的誤解，並確保後續本局審查版本的正確性。

面詢後應注意事項

面詢後，應依面詢紀錄之指定期限內提出申復、修正或補充資料，如逾指定期限，智慧財產局將依現有資料予以審定。對於當事人無需另提供修正或補充資料之案件，智慧局將在面詢後1~2個月內發出後續專利審查意見通知書（含審定書）；對於尚需當事人提出修正或補充資料之案件，智慧局將在收到相關資料後1~2個月內發出後續專利審查意見通知書（含審定書）。





【詳細內容請見《北美智權報》293期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】