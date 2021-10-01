快訊

台中百人搶房2小時完銷？內政部突襲見「賣不到一半」擬開罰

《IP小辭典》面詢

聯合新聞網 / 北美智權報

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

智慧財產局為促進專利申請人與審查人員間的雙向溝通，並提升面詢品質及效率，2017年7月1日起，面詢新制正式上路。智慧財產局同時修正專利案面詢作業要點，規範當事人申請面詢應提出申請書，以避免過去因當事人意思表示不清楚，造成是否辦理面詢之爭議。面詢申請書需填寫面詢事項及說明，具體陳述面詢時所欲溝通之主題，便於雙方進行面詢時溝通。

審查人員在審查專利案時，若認為面詢有助於瞭解案情及迅速確實審查，得依職權通知當事人限期到智慧財產局面詢。此外，專利申請人或申請人委任之專利師、專利代理人、律師；舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師，均能提出面詢申請。在申請專利後至審定前，均可申請面詢，但申請人在收到專利審查意見通知書後，於提出申復修正同時申請面詢，因此時爭點已確立，提出面詢最具實益。

面詢原則與進行方式

根據《經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點》規定，申請面詢應以面詢申請書為之，並敘明面詢事項及說明。出席面詢會議者，應攜帶身分證明文件。如果是受任人，並應攜帶委任書。可以出席面詢會議者，包括下列人員：

(一) 與專利審查有關之智慧局人員。

(二) 發明人、新型創作人或設計人。

(三) 申請人或其受雇人、或申請人委任之專利師、專利代理人、律師。

(四) 舉發人、被舉發人或其委任之專利師、專利代理人、律師。

(五) 前述(三)或(四)之專利師、專利代理人、律師所委任之具有該申請案專業知識人員，惟應經智慧財產局之許可。

每件專利案每次面詢時間以1小時為原則。但經承審之審查人員同意者，得再延長1小時。若無法依約定時間出席面詢，可事前以電話或來函向智慧局申請改期，申請案如未申請改期而未依指定時間到場面詢者，智慧局得逕行審查；舉發案如屆時一造未出席，得單獨與另一造面詢，若兩造均未能出席，智慧局將依現有資料進行審查。

為了維護面詢效率，原則上應避免在面詢當天才提出修正本、更正本或新事證等文件，以免變動案件之審查基礎。但為顧及當事人之權益，審查人員仍應考量該文件是否有助於案情及面詢之進行，據以決定是否維持或調整面詢事項。

面詢應於智慧財產局辦公處所或各地服務處所進行，必要時得使用視訊方式進行。提出面詢必須繳納規費，依智慧財產局專利規費收費辦法第8條第2項規定，申請面詢每件每次新台幣一千元。但若智慧財產局依職權辦理之面詢，則不收取面詢費用。依專利案面詢作業要點第7點第1項之規定，申請面詢者，至遲應於接受面詢前繳納面詢規費；未繳納者，依專利法第17條第1項之規定，應不受理面詢。

不受理面詢申請之理由

原則上，專利申請案或舉發案於審查中多會辦理面詢，但有下列情事之一者，將於審定書中敘明不予辦理之理由：

(一) 單純詢問可否准予專利者。

(二) 提起舉發時，未曾提出具體之舉發理由即申請面詢者。

(三) 明顯與技術內容、案情無關之理由仍請求面詢者。

(四) 申請再面詢案，案情已臻明確，無面詢必要者。

專利面詢申請書

為了表明面詢時待釐清或說明的主題，填寫專利面詢申請書之「面詢事項及說明」時，可透過勾選的方式選定特定主題，並在說明欄中就勾選之主題逐一簡要說明，以利審查人員及當事人進行面詢前之準備。例如：勾選「新穎性」時，說明欄可簡要說明單一引證與請求項之差異；勾選「進步性」時，說明欄可簡要說明單一引證或二份以上之引證與請求項之差異，與該差異所能達成的功效。

另外，專利面詢申請書需填寫「面詢所依據的版本」，因為面詢所依據的版本是用以確認面詢時，當事人與審查人員討論的審查版本基礎相同，避免因版本不同產生認知上的誤解，並確保後續本局審查版本的正確性。

面詢後應注意事項

面詢後，應依面詢紀錄之指定期限內提出申復、修正或補充資料，如逾指定期限，智慧財產局將依現有資料予以審定。對於當事人無需另提供修正或補充資料之案件，智慧局將在面詢後1~2個月內發出後續專利審查意見通知書（含審定書）；對於尚需當事人提出修正或補充資料之案件，智慧局將在收到相關資料後1~2個月內發出後續專利審查意見通知書（含審定書）。


【詳細內容請見《北美智權報》293期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

5G夠用？淺談6G願景、技術需求、專利佈局、挑戰與機會

當許多地區仍在建設5G網路、當5G手機仍未普及的時候，已有不少國家早就投入6G的研發，這是否表示5G通訊技術不足以滿足未來需求？

從太空產業現況看台灣發展機會

太空產業在台灣已發展將近30年，累積出太空科技的基礎設施與技術能量。蔡英文總統於2020年5月20日就職演說中，將太空產業列為六大核心戰略產業。2021年5月31日，「太空發展法」經立法院三讀通過，成為台灣第一部國家太空法案，也是未來發展太空產業的重要法制基礎，隨後在8月30日，「行政法人國家太空中心設置條例」草案亦送交行政院審查。2020年全球太空經濟產業不受疫情影響，總產值高達3,713億美元，台灣目前已有諸多廠商打進SpaceX的星鏈計畫（Starlink），下一步要從零組件供應逐步切入系統領域！

有關產品之部分形狀的功能性問題：Yokohama v Pirelli

無論商標或設計，功能性始終是訴訟核心爭議之一。在Yokohama與Pirelli的本次商標爭議中，將功能性的戰場從整體產品形狀帶往「極其有限」的部分形狀，整體上雖是延續2010年Lego案的判例法，但仍讓人隱約嗅到一絲改變的味道。

Gogoro選擇以SPAC模式赴美上市對台灣的啟示

2021年台灣資本市場最重磅的消息，當屬9月中時Gogoro（睿能創意）宣告啟動上市籌資的計畫。不過讓投資人失望的是，Gogoro最後選擇的上市地點並非台灣，而是將以併購一家SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的併購公司）：Peoma Global Holdings的方式，前進美國的納斯達克（NASDAQ）。如果一切順利，最快在2022年3月前，Gogoro的股票就能正式在公開市場上交易。

《IP小辭典》面詢

智慧財產局為促進專利申請人與審查人員間的雙向溝通，並提升面詢品質及效率，2017年7月1日起，面詢新制正式上路。智慧財產局同時修正專利案面詢作業要點，規範當事人申請面詢應提出申請書，以避免過去因當事人意思表示不清楚，造成是否辦理面詢之爭議。面詢申請書需填寫面詢事項及說明，具體陳述面詢時所欲溝通之主題，便於雙方進行面詢時溝通。

因應環境劇變 日本大幅修正智財權法規

觀察近年各國專利、商標法制的立法趨勢，都是在因應跨境電子商務蓬勃發展後的新興智財權議題，以及強化權利授予後的爭議處理機制，更不用說在新冠肺炎（covid-19）疫情的肆虐下，各國主管機關都必須快速做出政策回應。因此，在亞洲居於技術領先地位的日本，在今年內完成了一系列修法方向，就很值得外界參考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。