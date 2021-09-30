因應環境劇變 日本大幅修正智財權法規

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

觀察近年各國專利、商標法制的立法趨勢，都是在因應跨境電子商務蓬勃發展後的新興智財權議題，以及強化權利授予後的爭議處理機制，更不用說在新冠肺炎（covid-19）疫情的肆虐下，各國主管機關都必須快速做出政策回應。因此，在亞洲居於技術領先地位的日本，在今年內完成了一系列修法方向，就很值得外界參考。

今年5月中時，日本國會通過了一系列的智慧財產權法律修正，以因應近年來急速變化的產業環境。由於牽涉在內的法律不但涵蓋了全部的工業財產權，如特許（即專利）法、實用新案（即新型專利）法、意匠（即設計專利）法、商標法，連弁理士（即專利代理人）法都在修正範圍內，影響層面極為廣泛。

不論在哪個國家，談到近期產業受到的最大衝擊非新冠肺炎莫屬，不但日常的消費生活被迫消緩，連生產供應體系也被壓抑下來。在智慧財產權領域中，則是因為了控制肺炎疫情的隔離措施，對既有的法律程序，例如專利權舉發、規費繳納、國際申請等造成了意外的阻礙，例如本刊前文（疫情下EPO口頭審理該如何進行，引發歐洲專利界高度熱議）報導過的歐洲專利局（EPO）口頭審理爭議就是個典型的例子。

重點1：口頭審理可遠距進行

因此，這次修法的第一個重點，就是因應新冠肺炎等大規模傳染病的法規修正。首先，對於過去需要「兩造」當事人親自出席的日本特許廳（JPO）口頭審理程序，不論是特許、意匠、商標或者實用新案的權利爭議，通通都能改以線上會議的方式進行。換句話說，請求人與被請求人可以透過遠距方式進行詢問和答辯，不再需要親自到達審判庭（圖1）。

圖1：修法之後，JPO主持的口頭審理程序可改以線上方式進行 （資料來源：https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-2.pdf）

除此之外，這次修法也放寬了特許、商標規費的繳納方法，像是允許以信用卡方式繳交以減少接觸的風險；意匠、商標進行國際申請的手續也加以簡化；而當事人若因為疫情擴大等因素未能按時繳納規費，這次修法也允許免除相對應期間內的加成規費。

重點2：海外直接輸入仿冒品也納入侵權範圍

除了應對疫情，這次修法的另一個重點是電子商務。由於跨國網購的活動日益興盛，導致各類仿冒商品也日益猖獗。過去常見的仿冒行為態樣，多半是在境內有明確的生產或者販賣廠商，權利人和行政機關能夠明確地鎖定打擊對象，但在現今的網路世界裡，人們可以在全球規模的購物網站上，買入來自任何一個國家的商品，再透過快遞或郵政直接送到買家手上，根本防不勝防（圖2）。

圖2：個人使用為目的的商品輸入，在修法後也可能成立商標或者意匠侵權（紅色部分為修法後新增侵權態樣） （資料來源：https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-2.pdf）

所以，這次也特別在商標法和意匠法當中，強化了對於海外仿冒品的輸入規範，將前述以個人使用為目的的輸入行為，也納入認定侵權的範圍中。此外，因應數位技術和授權的型態都日益複雜，這次也放寬的特許權更正的限制，允許權利人即使未取得被授權人的同意，仍然可以申請特許更正。

重點3：強化弁理士角色，鞏固特許權制度基礎

最後，這次修法也把現行的特許權制度列為再強化的基礎，除了因應審查支出增加而調整了特許、商標等的規費體系外，最受矚目的修法，就是在特許權侵權訴訟中，引入英美法系的第三者意見制度（amicus curiae，又稱法庭之友）。日後，對於事實複雜、社會影響層面廣大的訴訟案件，法院可以在雙方當事人所提供的資料之外，再向外界徵求對於案件的意見，以圓滿、充分地做出公平裁判。

值得注意的是，在意見徵求的對象上，也擴及了專責特許代理業務的弁理士，也間接肯認了日本弁理士的專業地位。事實上，在鞏固特許權制度的目的下，弁理士在這次修法裡也承擔了不小的責任，除了是未來法庭徵求第三者意見的對象外，也考慮開放以弁理士的名義執行農林水產等初級產業的植物新品種、地理標示等業務，並且也開放了一人法人制度，增加弁理士的經營彈性。

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