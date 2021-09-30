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碳化矽SiC基板發展現狀淺析

聯合新聞網 / 北美智權報

【愛集微】

集微諮詢（JW insights）認為：

  • SiC (碳化矽) 產業鏈分為上中下游三個環節：上游包括基板和磊晶晶圓 (或稱外延片，Epitaxial Wafer) 的製備；中游包括晶片、器件或模組的設計、製造和封測；下游則是終端應用。其中基板的加工難度是最高的，它的價值量也是相對最大的，價值量占比中大概基板會占到一半左右。

  • 全球範圍內看，半絕緣基板和磊晶晶圓由4吋向6吋線轉移，4吋線3~5年逐漸淘汰；導電型基板以6吋為主，GREE已有8吋樣品出貨，未來5年將達到量產標準。

  • 中國本土主要半絕緣基板集中在2-4吋，導電型基板從4吋向6吋在逐步過渡，6吋基板開始規模化生產或者開始建設產線，2-3年內會有大量產線實現量產，8吋導電型基板少數企業研發成功。

第三代半導體具備的耐高壓、耐高溫、低損耗等特性，符合當前功率半導體器件的應用需求。在相關領域由第三代半導體材料（碳化矽、氮化鎵）替換第一代矽基材料，正有望成為一種長期趨勢。

其中，碳化矽因其優越的物理性能：高禁帶寬度（對應高擊穿電場和高功率密度）、高電導率、高熱導率，將是未來最被廣泛使用的製作半導體晶片的基礎材料。碳化矽器件/模組主要的應用領域是電力電子市場，包括軌道交通、太陽能逆變器、新能源汽車以及消費類電子等。

根據 IHS Markit 資料，2019 年碳化矽功率器件市場規模約6.1億美元，受新能源汽車、5G技術應用的推廣等領域快速崛起需求驅動，2025年碳化矽功率器件的市場規模將達到30億美元，年均複合增速達到30.4%。

技術方面：6吋碳化矽基板是主流，大尺寸是發展方向

碳化矽產業鏈分為上中下游三個環節：上游包括基板和磊晶晶圓的製備；中游環節包括晶片、器件或模組的設計、製造和封測；下游環節則是終端應用，其中基板的難度是最高的，它的價值量也是相對最大的，價值量占比中基板大概會占到一半左右。

與矽材料相比，以碳化矽晶片為基板製造的半導體器件具備高功率、耐高壓/高溫、高頻、低能耗、抗輻射能力強等優點，可廣泛應用於半導體功率器件和5G通訊等領域。

碳化矽基板的尺寸主要有2吋（50mm）、3吋（75mm）、4吋（100mm）、6吋（150mm）、8吋（200mm）等規格，與矽晶圓類似，大尺寸的晶圓也是碳化矽基板的發展方向。

目前，國內外主要企業集中生產4吋、6吋碳化矽基板。從4吋到6吋，晶體的生長是最難破解的關鍵技術。基板尺寸越大，單位基板可製造的晶片數量越多，邊緣浪費越小，單位晶片成本越低。

碳化矽基板依電阻率不同分為導電型和半絕緣型兩類，分別外延沉積碳化矽和氮化鎵後，用於功率器件和射頻器件的製作。

導電型碳化矽基板材料方面，作為製造碳化矽功率半導體器件的基材，根據 Yole Development 統計，2017年4吋導電型碳化矽晶圓市場接近10萬片；6吋導通型碳化矽晶圓供貨約1.5萬片；預計到2020年，4吋導電型碳化矽晶圓的市場需求保持在10萬片左右，單價將降低25%；6吋導電型碳化矽晶圓的市場需求將超過8萬片。

半絕緣型碳化矽基板方面，當前主流半絕緣基板的產品以4吋為主。Yole Development預計，到2020年，4吋半絕緣基板的市場保持在4萬片，而6吋半絕緣基板的市場迅速提升至4-5萬片；2025-2030年，4吋半絕緣基板逐漸退出市場，而6吋晶圓將增長至20萬片。

集微諮詢（JW insights）統計，近兩年，從產業鏈看，中國國內簽約落地的SiC產業相關項目主要是基板項目占比44%，而主要建設的是6吋基板產線。其中，規劃建設的8吋產線相對比4吋產線建設數量少。集微諮詢（JW insights）認為，這是因為全球範圍內看，基板和外延由4吋向6吋轉移，4吋3-5年逐漸淘汰。

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