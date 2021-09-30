快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

【台北市生技產業高峰論壇】COVID-19疫情中的生技新藥創新

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、台北市產業發展局主辦「2021 台北市生技產業高峰論壇」，今年主題鎖定「突破疫情封鎖線，翻轉新生醫時代的關鍵布局」。 （圖片來源：台北市政府產業發展局）
圖一、台北市產業發展局主辦「2021 台北市生技產業高峰論壇」，今年主題鎖定「突破疫情封鎖線，翻轉新生醫時代的關鍵布局」。 （圖片來源：台北市政府產業發展局）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

台灣阿斯特捷利康（AZ）總裁陳康偉出席「台北市生技產業高峰論壇」時指出，COVID-19疫情大幅縮短了疫苗從開發到人體受試的時間，AZ疫苗從2020年底獲得緊急使用授權至今，已提供10億劑疫苗給全球170幾個國家使用。為了維持穩定的疫苗供貨，疫情也快速推展了藥廠的生產規模，讓各國廠商間有更多的合作機會；AZ還在全球17個國家設立健康創新中心A.Catalyst Network，其中包括具備IoT與數位應用優勢的台灣在內……

台北市政府將「生技產業」列為台北市重點發展產業，並將南港規劃為生醫領域的發展重點聚落，透過BOT方式推動台北生技園區，提供生技企業育成、辦公室、研發實驗室、試量產工廠等多元功能空間，預計將在2023年營運啟用。日前台北市政府產業發展局主辦「台北市生技產業高峰論壇」，台北市政府產業發展局長林崇傑表示，受到新冠疫情衝擊與挑戰下，加速國內生技產業發展，生技、醫療領域已成為後疫情時代的新重點發展產業，生技產業在台北市蓬勃發展，截至2019年底，生技企業已成長達555家，約占全國生技廠商的25.8%，2019年更創下2,305億元營收，占全國生技產業比重超過六成（63%），顯見台北市生技產業成為帶動台灣生技產業發展的火車頭。

AZ的經驗談：疫情改變了什麼？

AZ總裁陳康偉當日在論壇中以「突破疫情封鎖線－翻轉新生醫時代的關鍵布局」為主題，分享國際藥廠如何與生技新創合作交流。

截至2021年8月，AZ和英國牛津大學（Oxford）大學共同的開發新冠疫苗，已提供約10億劑疫苗給全球170幾個國家。2020年3、4月間，才聽聞AZ要與牛津大學合作研發新冠疫苗，陳康偉對此覺得非常驚訝與自豪。雖然AZ過去在疫苗領域並沒有太多的研發經驗，但因具備開發大型臨床研究能力，且能幫助牛津大學快速建置大規模生產，加上AZ承諾在疫情期間以無營利的模式，將新冠疫苗供應到全球，促成牛津攜手AZ合作的重要關鍵。

陳康偉認為，這次的新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來最大的改變，是大幅縮短了新藥研發的時間，從病毒基因定序、疫苗研發注射到第一位受試者體內，只花了104天，這是陳康偉在業界20年以來不曾想像的事。過去從臨床實驗結束到新藥審核，至少要4～5年時間，在疫情期間整個縮短，去年12月底就在英國拿到緊急使用授權（EUA），對大藥廠和研究團隊而言，值得去省思為什麼這在疫情期間才做得到？同時，疫情也快速推展了藥廠的生產規模，讓各國廠商間有更多的合作機會，AZ簽署合約與全球25個委託研發與生產代工（CDMO）夥伴合作，從原料生產到製造充填，一同建立新的生產線，希望更快速穩定地提供疫苗給全球。AZ目前也在進行次世代疫苗研究，以因應變種病毒的侵襲。

AZ在2020年投入60億美元進行R＆D，等於四分之一的營收都用在研發。去年AZ有160項臨床研究在進行，且在台灣的臨床研究排名第一，尤其是在肺癌這塊領域。目前為止，AZ在全球有超過800個研究項目是和新創和其他機構合作研發，AZ也成立數位健康研發部門，投入製藥研發的「數位轉型」。陳康偉指出，促進新科學、企業家精神、以病患為優先、做正確的事情，是AZ經營的重要價值觀。

圖二、AZ研發三大主軸 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）
圖二、AZ研發三大主軸 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

陳康偉表示，AZ研發的三大主軸是腫瘤學、心血管與腎臟代謝科、免疫與呼吸道疾病。近幾年來AZ聚焦在精準醫學發展並投入製藥研發的數位轉型，並獲得很好的進展。首先，AZ藉由多體學（Multi-omics）來更深入了解疾病發生的原因，例如， AZ近期與英國的UK Biobank合作，在《Nature》上發表研究：第二是研發設計細胞療法（Cell therapy）等次世代療法；第三，利用AI更精確預估臨床治療的成功率；第四，運用數位工具來優化臨床病患的照護模式。這四大面向都需要仰賴與各方合作才能達成。

圖三、AZ「數位轉型」的四大面向 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）
圖三、AZ「數位轉型」的四大面向 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

目前AZ在全球有三個研發（R&D）主要基地，包含英國劍橋、美國蓋瑟斯堡、瑞典哥特堡。AZ認為「創新應來自全球」，因此積極推動生醫創新與國際鏈結，除了傳統三大研發基地之外，AZ還設立健康創新中心A.Catalyst Network，挑選出全球17個有潛力國家，基礎研究深厚的台灣也包含在內，對於台灣在IoT潛力與數位應用的醫療優勢，AZ相當看好且重視。

圖四、AZ的全球A.Catalyst Network （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）
圖四、AZ的全球A.Catalyst Network （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

AZ總部看準台灣的醫療優勢、IoT潛力與數位應用，於2019年開始與中研院合作舉辦「國際生醫智能加速器」，2020年納入亞馬遜雲端服務（AWS）做為合作伙伴，將加速器觸角從「生醫」擴展到「數位醫療」，舉辦兩輪的加速器活動，每年挑選出8個台灣的新創團隊，接受AZ總部為期三個月的一對一輔導，由業師深入了解新創團隊目前面臨的瓶頸，協助鏈結國際市場資源。陳康偉強調，與AZ合作的新創團隊，研發與目標方向並不一定要與AZ的方向一致，透過交流技術上的知識，有助於提高各自的研發潛力，AZ在其他國家有很多虛擬的合作模式。陳康偉舉例，AZ去年與全球最大新創平台SLUSH合作，於各個國家挖掘更多的新創人才，並在台舉辦「醫療照護大未來」線上新創活動，由AZ擔任健康醫療領域的新創發展策略夥伴，歷年入選團隊包括賽昂生醫（CytoArm）、醫守（AESOP），這些新創團隊都將與AZ全球醫療創新中心計畫緊密合作，AZ希望透過更多創新合作，產生新的產品與照護模式。

陳康偉表示，AZ專注於了解疾病的預防、診斷、治療、預後，並與新創業者合作推動研發的數位轉型，健康照護IoT是台灣生醫創新的強項，患者照護未來將是個具研發、新創潛力的領域。

疫情對於醫院系統的改變

台北醫學大學特聘教授陳瑞杰則分享COVID-19疫情對於醫院和醫療系統的改變。根據麥肯錫公司（McKinsey）的報告，COVID-19疫情讓不僅讓全球國家空轉兩年，且對全球造成嚴重損失，截至2025年前，全球因COVID-19疫情損失將高達16到35兆美元，相當於耗費近兩年的美國GDP。疫情還造成許多長期結構性的影響，涵蓋教育、貧富差距、通貨膨脹、健康問題。

陳瑞杰認為，醫療服務的數位轉型並不限於醫院，還需要結合5G、ICT、物聯網、資訊安全和金融服務等產業共同發展，智慧醫療健康產業才能成型。此外，醫療系統的新典範，將從醫院/醫學中心轉向診所，如非住院手術中心（Ambulatory Surgical Center, ASC）和緊急護理中心（Urgent Care Center, UCC）；再由診所轉向家庭，可以看到這次疫情讓居家住院（Hospital at Home, HaH）和遠距醫療發揮到淋漓盡致。

圖五、疫情後的醫療系統新典範 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳瑞杰簡報資料）
圖五、疫情後的醫療系統新典範 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳瑞杰簡報資料）

COVID-19疫情也重寫了健康照護模式，為了減少病毒的傳播，醫生和病人都希望減少彼此接觸，有效的遠距醫療更顯重要。若能以遠距醫療進行「超前檢傷分類」（forward triage），從源頭做好病人的檢傷分類，將有效減少急診室成為群聚的源頭。而在疫情趨緩後，仍應持續推動各項創新服務，如虛擬健保卡、電子處方箋和電子支付等，促進遠距醫療常態化。陳瑞杰相信，遠距醫療能夠成為實踐社會正義及落實醫療平權的重要工具，幫助行動不便者節省往返成本，不讓時間、距離成為降低就醫意願的因素。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


【詳細內容請見《北美智權報》293期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

新冠未歇流感又來 專家籲打滿新冠、流感、肺鏈三疫苗

桃65萬老少流感疫苗明開打 鄭文燦：與其他疫苗隔7天

NBA／未接種疫苗缺賽球員 官方聲明：不得支薪

新冠疫苗爭奪戰（十八）：疫苗一打再打有用嗎？以色列的第三劑爭議

相關新聞

因應環境劇變 日本大幅修正智財權法規

觀察近年各國專利、商標法制的立法趨勢，都是在因應跨境電子商務蓬勃發展後的新興智財權議題，以及強化權利授予後的爭議處理機制，更不用說在新冠肺炎（covid-19）疫情的肆虐下，各國主管機關都必須快速做出政策回應。因此，在亞洲居於技術領先地位的日本，在今年內完成了一系列修法方向，就很值得外界參考。

碳化矽SiC基板發展現狀淺析

集微諮詢（JW insights）認為：SiC (碳化矽) 產業鏈分為上中下游三個環節：上游包括基板和磊晶晶圓 (或稱外延片，Epitaxial Wafer) 的製備；中游包括晶片、器件或模組的設計、製造和封測；下游則是終端應用。其中基板的加工難度是最高的，它的價值量也是相對最大的，價值量占比中大概基板會占到一半左右。

【台北市生技產業高峰論壇】COVID-19疫情中的生技新藥創新

台灣阿斯特捷利康（AZ）總裁陳康偉出席「台北市生技產業高峰論壇」時指出，COVID-19疫情大幅縮短了疫苗從開發到人體受試的時間，AZ疫苗從2020年底獲得緊急使用授權至今，已提供10億劑疫苗給全球170幾個國家使用。為了維持穩定的疫苗供貨，疫情也快速推展了藥廠的生產規模，讓各國廠商間有更多的合作機會；AZ還在全球17個國家設立健康創新中心A.Catalyst Network，其中包括具備IoT與數位應用優勢的台灣在內……

談智財局如何依著作權法執行封鎖外國侵權網站

著作權法有針對「網路服務提供者」（Internet service provider，稱「ISP業者」）的民事侵權行為設有免責之特別規定。本文意在指出此機制將是現行著作權法下執行封鎖網站措施之法源依據，並建議智財局應妥善研擬相關執行目標。

產業學院3.0：必須由業界主導 打破傳統大學排名的迷思

國內半導體大廠缺人才已經不是新聞，特別是高階人才。隨著市場需求孔急，半導體大廠訂單應接不暇，台積電不斷擴產，人才不足的情況日趨嚴重，業界大佬們也紛紛出來喊話，希望政府可以「做點什麽」，從而加速《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（以下簡稱《條例》）正式實施，促使產學攜手合作，創建包括半導體學院在內的重點領域產業學院。產業學院的首要目標應是縮小產學落差，弭平兩者間的鴻溝，讓學生可以畢業即就業，成為業界立即可用之才。然而，在條例主管機關是教育部，而審議會委員之政府代表不得少於委員總數二分之一的情況下，很明顯是「重學輕產」，本末倒置，為未來實際成效打上一大問號。

USPTO對方法項的最廣合理解釋

請求項範圍的解讀是一項很專門的技能，其內涵不僅會因審理機關之不同而有所變化，也會隨著請求項的類型而有所不同。USPTO對於請求項範圍解讀的最高指導原則是奠基於Phillips v. AWH Corp.案的「最廣合理解釋 (broadest reasonable interpretation，BRI) 原則」，該原則之具體細節見於MPEP 2111，其中雖對物之發明與方法發明均有提及，但在實際案例中的適用方式卻並非依一般常識而可做出正確的判斷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。