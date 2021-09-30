【台北市生技產業高峰論壇】COVID-19疫情中的生技新藥創新

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

台灣阿斯特捷利康（AZ）總裁陳康偉出席「台北市生技產業高峰論壇」時指出，COVID-19疫情大幅縮短了疫苗從開發到人體受試的時間，AZ疫苗從2020年底獲得緊急使用授權至今，已提供10億劑疫苗給全球170幾個國家使用。為了維持穩定的疫苗供貨，疫情也快速推展了藥廠的生產規模，讓各國廠商間有更多的合作機會；AZ還在全球17個國家設立健康創新中心A.Catalyst Network，其中包括具備IoT與數位應用優勢的台灣在內……

台北市政府將「生技產業」列為台北市重點發展產業，並將南港規劃為生醫領域的發展重點聚落，透過BOT方式推動台北生技園區，提供生技企業育成、辦公室、研發實驗室、試量產工廠等多元功能空間，預計將在2023年營運啟用。日前台北市政府產業發展局主辦「台北市生技產業高峰論壇」，台北市政府產業發展局長林崇傑表示，受到新冠疫情衝擊與挑戰下，加速國內生技產業發展，生技、醫療領域已成為後疫情時代的新重點發展產業，生技產業在台北市蓬勃發展，截至2019年底，生技企業已成長達555家，約占全國生技廠商的25.8%，2019年更創下2,305億元營收，占全國生技產業比重超過六成（63%），顯見台北市生技產業成為帶動台灣生技產業發展的火車頭。

AZ的經驗談：疫情改變了什麼？

AZ總裁陳康偉當日在論壇中以「突破疫情封鎖線－翻轉新生醫時代的關鍵布局」為主題，分享國際藥廠如何與生技新創合作交流。

截至2021年8月，AZ和英國牛津大學（Oxford）大學共同的開發新冠疫苗，已提供約10億劑疫苗給全球170幾個國家。2020年3、4月間，才聽聞AZ要與牛津大學合作研發新冠疫苗，陳康偉對此覺得非常驚訝與自豪。雖然AZ過去在疫苗領域並沒有太多的研發經驗，但因具備開發大型臨床研究能力，且能幫助牛津大學快速建置大規模生產，加上AZ承諾在疫情期間以無營利的模式，將新冠疫苗供應到全球，促成牛津攜手AZ合作的重要關鍵。

陳康偉認為，這次的新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來最大的改變，是大幅縮短了新藥研發的時間，從病毒基因定序、疫苗研發注射到第一位受試者體內，只花了104天，這是陳康偉在業界20年以來不曾想像的事。過去從臨床實驗結束到新藥審核，至少要4～5年時間，在疫情期間整個縮短，去年12月底就在英國拿到緊急使用授權（EUA），對大藥廠和研究團隊而言，值得去省思為什麼這在疫情期間才做得到？同時，疫情也快速推展了藥廠的生產規模，讓各國廠商間有更多的合作機會，AZ簽署合約與全球25個委託研發與生產代工（CDMO）夥伴合作，從原料生產到製造充填，一同建立新的生產線，希望更快速穩定地提供疫苗給全球。AZ目前也在進行次世代疫苗研究，以因應變種病毒的侵襲。

AZ在2020年投入60億美元進行R＆D，等於四分之一的營收都用在研發。去年AZ有160項臨床研究在進行，且在台灣的臨床研究排名第一，尤其是在肺癌這塊領域。目前為止，AZ在全球有超過800個研究項目是和新創和其他機構合作研發，AZ也成立數位健康研發部門，投入製藥研發的「數位轉型」。陳康偉指出，促進新科學、企業家精神、以病患為優先、做正確的事情，是AZ經營的重要價值觀。

圖二、AZ研發三大主軸 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

陳康偉表示，AZ研發的三大主軸是腫瘤學、心血管與腎臟代謝科、免疫與呼吸道疾病。近幾年來AZ聚焦在精準醫學發展並投入製藥研發的數位轉型，並獲得很好的進展。首先，AZ藉由多體學（Multi-omics）來更深入了解疾病發生的原因，例如， AZ近期與英國的UK Biobank合作，在《Nature》上發表研究：第二是研發設計細胞療法（Cell therapy）等次世代療法；第三，利用AI更精確預估臨床治療的成功率；第四，運用數位工具來優化臨床病患的照護模式。這四大面向都需要仰賴與各方合作才能達成。

圖三、AZ「數位轉型」的四大面向 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

目前AZ在全球有三個研發（R&D）主要基地，包含英國劍橋、美國蓋瑟斯堡、瑞典哥特堡。AZ認為「創新應來自全球」，因此積極推動生醫創新與國際鏈結，除了傳統三大研發基地之外，AZ還設立健康創新中心A.Catalyst Network，挑選出全球17個有潛力國家，基礎研究深厚的台灣也包含在內，對於台灣在IoT潛力與數位應用的醫療優勢，AZ相當看好且重視。

圖四、AZ的全球A.Catalyst Network （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳康偉簡報資料）

AZ總部看準台灣的醫療優勢、IoT潛力與數位應用，於2019年開始與中研院合作舉辦「國際生醫智能加速器」，2020年納入亞馬遜雲端服務（AWS）做為合作伙伴，將加速器觸角從「生醫」擴展到「數位醫療」，舉辦兩輪的加速器活動，每年挑選出8個台灣的新創團隊，接受AZ總部為期三個月的一對一輔導，由業師深入了解新創團隊目前面臨的瓶頸，協助鏈結國際市場資源。陳康偉強調，與AZ合作的新創團隊，研發與目標方向並不一定要與AZ的方向一致，透過交流技術上的知識，有助於提高各自的研發潛力，AZ在其他國家有很多虛擬的合作模式。陳康偉舉例，AZ去年與全球最大新創平台SLUSH合作，於各個國家挖掘更多的新創人才，並在台舉辦「醫療照護大未來」線上新創活動，由AZ擔任健康醫療領域的新創發展策略夥伴，歷年入選團隊包括賽昂生醫（CytoArm）、醫守（AESOP），這些新創團隊都將與AZ全球醫療創新中心計畫緊密合作，AZ希望透過更多創新合作，產生新的產品與照護模式。

陳康偉表示，AZ專注於了解疾病的預防、診斷、治療、預後，並與新創業者合作推動研發的數位轉型，健康照護IoT是台灣生醫創新的強項，患者照護未來將是個具研發、新創潛力的領域。

疫情對於醫院系統的改變

台北醫學大學特聘教授陳瑞杰則分享COVID-19疫情對於醫院和醫療系統的改變。根據麥肯錫公司（McKinsey）的報告，COVID-19疫情讓不僅讓全球國家空轉兩年，且對全球造成嚴重損失，截至2025年前，全球因COVID-19疫情損失將高達16到35兆美元，相當於耗費近兩年的美國GDP。疫情還造成許多長期結構性的影響，涵蓋教育、貧富差距、通貨膨脹、健康問題。

陳瑞杰認為，醫療服務的數位轉型並不限於醫院，還需要結合5G、ICT、物聯網、資訊安全和金融服務等產業共同發展，智慧醫療健康產業才能成型。此外，醫療系統的新典範，將從醫院/醫學中心轉向診所，如非住院手術中心（Ambulatory Surgical Center, ASC）和緊急護理中心（Urgent Care Center, UCC）；再由診所轉向家庭，可以看到這次疫情讓居家住院（Hospital at Home, HaH）和遠距醫療發揮到淋漓盡致。

圖五、疫情後的醫療系統新典範 （圖片來源：2021/9/10「台北市生技產業高峰論壇」，陳瑞杰簡報資料）

COVID-19疫情也重寫了健康照護模式，為了減少病毒的傳播，醫生和病人都希望減少彼此接觸，有效的遠距醫療更顯重要。若能以遠距醫療進行「超前檢傷分類」（forward triage），從源頭做好病人的檢傷分類，將有效減少急診室成為群聚的源頭。而在疫情趨緩後，仍應持續推動各項創新服務，如虛擬健保卡、電子處方箋和電子支付等，促進遠距醫療常態化。陳瑞杰相信，遠距醫療能夠成為實踐社會正義及落實醫療平權的重要工具，幫助行動不便者節省往返成本，不讓時間、距離成為降低就醫意願的因素。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》293期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】