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「維多利亞秘密主張BodySecrets商標無效卻失敗：歐盟普通法院Victoria's Secret Stores Brand Management v EUIPO案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：http://www.dearbody.com/id-22.html）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

Body secrets對女人來說代表什麼意思？是純粹代表女人健康、美麗的秘密，還是指某個美容產品有不為人知的配方？在大陸化妝品公司將BodySecrets註冊為商標，指定使用於清潔與美容產品。而知名的維多利亞的秘密主張這個商標欠缺識別性、屬產品的形容詞，而應屬無效。但歐盟法院2021年7月判決該商標具有識別性。

案件事實

2016年，大陸的Yiwu Dearbody化妝品公司，向歐盟智財局申請註冊了以下圖形商標，指定使用於第3、5、25類之商品。

表一、Yiwu Dearbod申請之圖形商標 （資料來源：歐盟智財局）
表一、Yiwu Dearbod申請之圖形商標 （資料來源：歐盟智財局）

維多利亞秘密申請宣告無效

2017年，知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）品牌管理公司，向歐盟智財局提出申請，要求宣告「Body Secrets」商標在所有指定商品類別都無效。其主張無效的理由為，該商標欠缺識別性，屬於描述性商標，或屬於通用語。

歐盟2017年商標規章第59條(1)(a)規定，任何人可基於以下事由，向歐盟智財局申請宣告商標無效，或於侵權訴訟中提出反訴主張商標無效：(a)歐盟註冊商標違反本規章第7條各項規定；....」

商標規章第7條屬於商標絕對無效事由。其中，第(1)(b)款為欠缺識別性：「商標欠缺任何識別特徵；」

第(1) (c)款為則是屬於描述性商標：「商標僅由標誌或指示組成，這些標誌或指示在貿易中可用於指明種類、質量、數量、預期用途、價值、地理來源或生產商品或提供服務的時間，或其他商品或服務之特性；」

第(1) (d)則為商標成為通用詞語：「商標僅由標誌或指示所組成，其已經成為流行語言，或該行業之真誠、慣例中之習慣用語；」

但是，歐盟智財局之撤銷部門（Cancellation Division），最後決定駁回維多利亞的秘密之請求。

維多利亞主張body secrets屬於描述用語的證據

維多利亞的秘密不服，提出上訴，並提交下述證據：

  1. 國際雜誌《柯夢波丹》2014 年 6 月 24 日刊登的一篇文章，題為〈瑪麗蓮夢露的美麗和身體秘密揭曉〉；
  2. 英文雜誌《OK！》2014 年 8 月 13 日刊登的一篇文章，題為〈Ferne McCann 揭示海灘身體秘密〉；
  3. 來自《Marie Claire》雜誌的一篇文章（未註明日期），題為〈45 個最佳身體秘密〉；
  4. 來自《Marie Claire》雜誌 2011 年 1 月 3 日刊登的一篇文章，題為〈12 位名人身體秘密〉；
  5. 《Look》雜誌2015年6月22日刊登的一篇文章，題為〈Kate Middleton令人難以置信的身體秘密揭曉〉；
  6. 《魅力》雜誌 2012 年8月21日刊登的一篇文章，題為〈名人身體秘密〉；
  7. 據申請人稱，摘自《每日星報》雜誌 2014 年 12 月 31 日的文章，題為〈Nicole Scherzinger 分享她的身體秘密：健康對我來說意味著健康的心靈〉；
  8. 《哈潑時尚》雜誌 2011 年 11 月 30 日刊登的一篇文章，題為〈Bazaar 的美容團隊挖掘了一些我們最喜歡的明星的美容秘訣（beauty secrets）〉。

雜誌文章上的使用與系爭產品無關

歐盟智財局的第五上訴委員會（Fifth Board of Appeal of the EUIPO）認為，上述證據，沒辦法證明「body secrets」這個用詞，與第3類、第5類、第25類的商品有所連結，因為這些文章講的是名人的運動和飲食習慣，而非該商標指定的商品。

委員會認為，上述這些文章，有些指的是「海灘身體的秘密」，意思是「去海邊鍛煉身體的秘訣」，沒有指涉第3類、第5類、第25類的具體商品。此外， 委員會也發現，維多利亞的秘密並沒有提出證據證明，「body secrets」這個用詞是使用於廣告中的「促銷公式」。

因而，第五上訴委員會駁回維多利亞的秘密之上訴。維多利亞的秘密不服，繼續上訴到歐盟普通法院。但歐盟普通法院於2021年7月14日做出判決，支持歐盟智財局及上訴委員會之決定。

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