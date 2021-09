「維多利亞秘密主張BodySecrets商標無效卻失敗：歐盟普通法院Victoria's Secret Stores Brand Management v EUIPO案

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

Body secrets對女人來說代表什麼意思?是純粹代表女人健康、美麗的秘密,還是指某個美容產品有不為人知的配方?在大陸化妝品公司將BodySecrets註冊為商標,指定使用於清潔與美容產品。而知名的維多利亞的秘密主張這個商標欠缺識別性、屬產品的形容詞,而應屬無效。但歐盟法院2021年7月判決該商標具有識別性。

案件事實

2016年,大陸的Yiwu Dearbody化妝品公司,向歐盟智財局申請註冊了以下圖形商標,指定使用於第3、5、25類之商品。

表一、Yiwu Dearbod申請之圖形商標 (資料來源:歐盟智財局)

維多利亞秘密申請宣告無效

2017年,知名內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)品牌管理公司,向歐盟智財局提出申請,要求宣告「Body Secrets」商標在所有指定商品類別都無效。其主張無效的理由為,該商標欠缺識別性,屬於描述性商標,或屬於通用語。

歐盟2017年商標規章第59條(1)(a)規定,任何人可基於以下事由,向歐盟智財局申請宣告商標無效,或於侵權訴訟中提出反訴主張商標無效:(a)歐盟註冊商標違反本規章第7條各項規定;....」

商標規章第7條屬於商標絕對無效事由。其中,第(1)(b)款為欠缺識別性:「商標欠缺任何識別特徵;」

第(1) (c)款為則是屬於描述性商標:「商標僅由標誌或指示組成,這些標誌或指示在貿易中可用於指明種類、質量、數量、預期用途、價值、地理來源或生產商品或提供服務的時間,或其他商品或服務之特性;」

第(1) (d)則為商標成為通用詞語:「商標僅由標誌或指示所組成,其已經成為流行語言,或該行業之真誠、慣例中之習慣用語;」

但是,歐盟智財局之撤銷部門(Cancellation Division),最後決定駁回維多利亞的秘密之請求。

維多利亞主張body secrets屬於描述用語的證據

維多利亞的秘密不服,提出上訴,並提交下述證據:

國際雜誌《柯夢波丹》2014 年 6 月 24 日刊登的一篇文章,題為〈瑪麗蓮夢露的美麗和身體秘密揭曉〉; 英文雜誌《OK!》2014 年 8 月 13 日刊登的一篇文章,題為〈Ferne McCann 揭示海灘身體秘密〉; 來自《Marie Claire》雜誌的一篇文章(未註明日期),題為〈45 個最佳身體秘密〉; 來自《Marie Claire》雜誌 2011 年 1 月 3 日刊登的一篇文章,題為〈12 位名人身體秘密〉; 《Look》雜誌2015年6月22日刊登的一篇文章,題為〈Kate Middleton令人難以置信的身體秘密揭曉〉; 《魅力》雜誌 2012 年8月21日刊登的一篇文章,題為〈名人身體秘密〉; 據申請人稱,摘自《每日星報》雜誌 2014 年 12 月 31 日的文章,題為〈Nicole Scherzinger 分享她的身體秘密:健康對我來說意味著健康的心靈〉; 《哈潑時尚》雜誌 2011 年 11 月 30 日刊登的一篇文章,題為〈Bazaar 的美容團隊挖掘了一些我們最喜歡的明星的美容秘訣(beauty secrets)〉。

雜誌文章上的使用與系爭產品無關

歐盟智財局的第五上訴委員會(Fifth Board of Appeal of the EUIPO)認為,上述證據,沒辦法證明「body secrets」這個用詞,與第3類、第5類、第25類的商品有所連結,因為這些文章講的是名人的運動和飲食習慣,而非該商標指定的商品。

委員會認為,上述這些文章,有些指的是「海灘身體的秘密」,意思是「去海邊鍛煉身體的秘訣」,沒有指涉第3類、第5類、第25類的具體商品。此外, 委員會也發現,維多利亞的秘密並沒有提出證據證明,「body secrets」這個用詞是使用於廣告中的「促銷公式」。

因而,第五上訴委員會駁回維多利亞的秘密之上訴。維多利亞的秘密不服,繼續上訴到歐盟普通法院。但歐盟普通法院於2021年7月14日做出判決,支持歐盟智財局及上訴委員會之決定。

