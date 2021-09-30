大陸高端智慧手機市場格局生變：蘋果、vivo和華為 誰能笑到最後？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「等13，都說13香」。

據說，這是在iPhone12發佈會那年就流傳的一句話。

目前來看，蘋果iPhone13沒有讓太多人失望，尤其是價格。

2021年9月15日淩晨1點，期待已久的iPhone13系列新品如約而至，蘋果公司舉辦了一年一度的手機新品發佈會，掀開了iPhone13系列新品的神秘面紗。

按照iPhone新品的發佈策略，逢單數編號的新品，一般都可認為是上一系列的迭代版或改進版，這次iPhone13系列新品也不例外。

這次的發佈會發佈的產品系列與上一年保持一致，手機分為了iPhone13mini、iPhone13、 iPhone13Pro以及iPhone13ProMax。

雖然在整體的提升上似乎也找不出太多亮點，不過這一次在價格上還是給了用戶不少驚喜，今年的iPhone13價格較上一年iPhone低了人民幣800元。同時iPhone也不再吝嗇空間，全系128GB起步，最高配有1TB空間。

那麼，作為高端智慧手機代表的iPhone13ProMax，與瞄準高端市場的大陸國產智慧手機vivoX70Pro+和華為P50Pro等相比，哪款更值得用戶入手？

硬體配置：三款手機拍照各有優劣，iPhone13ProMax處理器性能最強

處理器方面，iPhone13ProMax搭載的是自主研發的A15處理器，vivoX70Pro+搭載的是驍龍888+處理器，華為P50Pro搭載的是麒麟9000處理器。

其中，A15採用5nmN5P工藝，X65 5G基頻，GPU相比上代提升40%，大陸評測手機性能的軟體安兔兔跑分62萬。888+處理器依然採用5nm工藝，架構與驍龍888相同，X1大核心的主頻率由原來的2.84GHz提升到2.95GHz，基頻由X60提升至X65，安兔兔跑分82萬。麒麟9000採用5nm工藝，大核採用A77架構，集成153億個電晶體，安兔兔跑分69萬。

拍照方面，iPhone13ProMax採用後置三鏡頭設計，vivoX70Pro+和華為P50Pro採用後置四鏡頭方案。

具體像素上，iPhone13ProMax採用的是「1200萬像素廣角+1200萬像素超廣角+1200萬像素長焦」後置三鏡頭組合。可以看到iPhone是一如既往地專一，安卓像素都提升到1億，蘋果還是在用1200萬的相機。主鏡頭為1.9微米的像素和f/1.5的光圈。採用了支持位移式傳感器的光學防震。超廣角採用了f/1.8的光圈，支持2cm微距拍攝。長焦支持3倍光學變焦，整體可以實現6倍光學變焦以及9倍變焦。同時3個相機均支持夜景模式，拍攝花樣更多。

vivoX70Pro+採用的是「5000萬像素三星GN1主鏡頭+4800萬像素IMX598超廣角+1200萬像素IMX663人像+800萬像素潛望長焦」後置四鏡頭搭配。其中主鏡頭的底，為1/1.33，進光量更足。主鏡頭依然採用蔡司T*鍍膜。同時配有AI抗眩光算法以及RAWHDR3.0算法，可以有效去除眩光。超廣角配備了vivo首創微雲台影像系統微雲台防震，超廣角的硬體基本也達到了主鏡頭水準。其它鏡頭上均加入了OIS光學防抖，微雲台依舊支援5軸VIS視頻防震，運動場景更清晰。此外長焦支持5倍光學變焦以及60倍超級變焦。

華為P50Pro採用的是「5000萬像素主鏡頭+4000萬像素原色鏡頭+1300萬像素超廣角鏡頭+6400萬像素潛望式長焦鏡頭」後置四鏡頭設計。主鏡頭支持OIS+AIS光學防震，廣角支持120°視野拍攝。微距支持2.5cm拍攝，長焦支持3.5倍光學變焦。對於華為P40系列的XD Fusion Pro在華為P50系列上得到了繼承和加強。華為P50Pro採用了2000種顏色進行色彩調教，精細覆蓋了P3廣色域大部分面積。華為P50Pro還採用了雙攝影單元，可以多個相機協同工作。

前置拍照方面，iPhone13ProMax、vivoX70Pro+和華為P50Pro均採用前置單鏡頭設計。

其中，iPhone13ProMax採用的是前置1200萬像素相機，vivoX70Pro+採用的前置3200萬像素主鏡頭，華為P50Pro採用的是1300萬像素前置相機，相比而言，vivoX70Pro+的前置相機更為出色。

外觀設計：三款手機均支持120Hz螢幕刷新率，iPhone13ProMax依舊採用瀏海螢幕

據不完全統計，2021年上半年，包括三星、小米、vivo和OPPO等在內的主要智慧手機品牌共計發佈54款新品手機，絕大多數採用的是打孔螢幕或水滴螢幕設計。

應該說，一方面，瀏海螢幕設計已經成為iPhone最具識別性的設計，另一方面，大陸國產手機的瀏海螢幕設計也從曾經的過熱走向趨冷。

對於市場來說，良性健康的競爭秩序，不是相互模仿，而是各有特色。

外觀方面，iPhone13ProMax還是一如既往地用著瀏海螢幕的設計，唯一的變化就是瀏海的面積縮小了。iPhone13ProMax正面採用的是一塊6.7英寸的XDR瀏海直螢幕。螢幕支持10-120Hz自適應刷新率，峰值亮度為1000nits。同時正面螢幕還加入了超瓷晶面板，抗摔能力更強。背面設計較上一代基本沒有任何變化，在配色上新增了一款遠峰藍配色。

vivoX70Pro+正面採用的是一塊6.78英寸的OLED曲面打孔螢幕，打孔位置位於螢幕上方正中央位置。螢幕分辨率為2K+，材質為三星最新的E5材料，刷新率支持LTPO1-120Hz自適應刷新率。後蓋採用了素皮材質。與vivoX70Pro不同的是，vivoX70Pro+相機採用了方形設計，左邊相機呈L形排列，右邊為vivoX70Pro+專用的logo以及蔡司的認證標誌。

華為P50Pro正面採用的是一塊6.6英寸的OLED打孔曲面螢幕。打孔位置位於螢幕上方居中位置。螢幕支持120Hz刷新率，P3廣色域，1440HzPWM調光。手機支持IP68防塵防水。背面相機由兩個大圓環縱向排列構成。華為官方稱該排列為萬象雙環設計。上方相機圓環內置3顆相機，下方為一顆相機，手機後蓋採用玻璃材質。

重量上，iPhone13ProMax重238g，vivoX70Pro+重209g，華為P50Pro重195g，華為P50Pro的重量最出色。

定價策略： 都是高端產品，iPhone13ProMax價格人民幣破萬，華為與vivo定在7000元檔位

續航方面，iPhone13ProMax的電池容量為4352mAh，vivoX70Pro+的電池容量為4500mAh，華為P50Pro的電池容量為4360mAh。

令人意外的是，電池容量上iPhone13Pro也終於跟上了安卓機的步伐，在續航上也可以有更好的保證。

充電方面，iPhone13ProMax依舊支持18w快充，但是需要自行購買充電頭。vivoX70Pro+支持55w有線快充以及50w無線快充，華為P50Pro支持66w有線快充，另兩款屬於當前旗艦機快充的主流水準，基本半個小時就可以充滿。

定價方面，機身存儲同樣是128GB版本，iPhone13ProMax的定價為人民幣（下同）8999元，華為P50Pro的定價為5988元，而機身存儲同樣是256GB版本，iPhone13ProMax的定價為9799元，vivoX70Pro+的定價5499元，而華為P50Pro的定價為6488元。

可以看到，「貴」依舊是iPhone系列新品身上最鮮明的標籤。

不過，iPhone13ProMax定位就是奢侈旗艦，定價雖高但是品牌影響力還是很大，果粉應該還是難以抗拒iPhone13系列的吸引力。

另外，伴隨iPhone13系列新品正式發佈和開賣，包括京東、天貓、拼多多等在內的不少大陸電商平台都以「搶iPhone」為噱頭搞活動。不過，個別平台以送服務名義搞搶購的玩法，頗有點騙取用戶流量的感覺，絕大多數用戶基本上是搶不到的。





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